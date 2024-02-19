Хвостовик уничтоженного российского самолета выныривает из моря вблизи оккупированного Рыбацкого. ВIДЕО
Поселок Рыбацкое, вблизи которого в море упал российский военный самолет, заблокирован российскими военными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из оккупированного поселка опубликовал на своей странице в соцсети советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На кадрах видно, что с моря у берега выныривает хвостовик самолета, а над местом падения кружит вертолет.
"С места происшествия. Самолет, который не падал, в море. Русня пытается что-то достать. Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь", - отмечает он в комментарии к видео.
Д
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А мені нравицця як люди бігають , суєтяцца ..
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