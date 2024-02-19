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Новости Видео Война
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Хвостовик уничтоженного российского самолета выныривает из моря вблизи оккупированного Рыбацкого. ВIДЕО

Поселок Рыбацкое, вблизи которого в море упал российский военный самолет, заблокирован российскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из оккупированного поселка опубликовал на своей странице в соцсети советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На кадрах видно, что с моря у берега выныривает хвостовик самолета, а над местом падения кружит вертолет.

"С места происшествия. Самолет, который не падал, в море. Русня пытается что-то достать. Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь", - отмечает он в комментарии к видео.

Д

Читайте также: Взрыв раздался в оккупированном Мариуполе. Есть "прилет" по расположению оккупантов, - Андрющенко

Автор: 

самолет (3601) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+32
та то акула)потерь нет_)
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19.02.2024 14:04
+23
підводний літак (аналогов нет)
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19.02.2024 14:06
+11
Хороший під@р....
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19.02.2024 14:05
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та то акула)потерь нет_)
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19.02.2024 14:04 Ответить
Хороший під@р....
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19.02.2024 14:05 Ответить
підводний літак (аналогов нет)
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19.02.2024 14:06 Ответить
И что ж их так всех тянет к крейсеру "Мацква"?.. И самолёты туда же... Наверное там дно г@вном помазано
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19.02.2024 17:23 Ответить
"подводная авиация" на підводному аеродромі )
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19.02.2024 14:07 Ответить
не дуже й вони й бігають... ну впав то й впав... не він перший не він останній...
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19.02.2024 14:07 Ответить
хороші ж,заголовки для тєлємарафону..
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19.02.2024 14:23 Ответить
Таа і йух з ним!
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19.02.2024 14:09 Ответить
літачок хоче зробити кунік москві? Не в тому морі шукає....
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19.02.2024 14:10 Ответить
Та ні . То підводний човен "Цезар куні" випливає....
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19.02.2024 14:16 Ответить
А може то кацапський анало-говнєтний "Олєнєгорскій гарняк" пертворився на підводний авіаносець?
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19.02.2024 14:21 Ответить
,,Грешно смеятся над больними людьми".
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19.02.2024 15:04 Ответить
То кацапи крабів із зажмурених літунів збирають. Андрофагами вони були в часи Геродота, андрофагами і залишились.
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19.02.2024 14:24 Ответить
Воистину дравиды какие-то... Арии с наших территорий так и не отучили их есть себе подобных. Индус рассказывал, шо дравиды гурманят пiдсмаженою мертвечатиной, из проплывающих мимо по реке церемониальных плотов.
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19.02.2024 14:34 Ответить
Щось подібне було влітку, коли пляжники спокійно гойдались на хвилях морського бризу й на надувних матрацах фоткались на фоні віддалених обрисів парашюта та обговорювали як красиво тоне рашистський пілот зі збитого літака.
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19.02.2024 14:40 Ответить
СУ 25?
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19.02.2024 14:43 Ответить
он утонул (с)
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19.02.2024 15:05 Ответить
Пілот "дрейфует лицом вниз" - шукає, де концерт Кабздона...
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19.02.2024 15:08 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/pilot-dreifuie-v-mori-oblychchiam-vnyz-zsu-zbyly-dva-rosiiski-litaky-splyvly-novi-podrobytsi-503613.html "Пілот дрейфує в морі обличчям вниз": ЗСУ збили два російські літаки, спливли нові подробиці
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19.02.2024 20:56 Ответить
Цікаво чому все ще на поверхні, а не на дні.
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19.02.2024 15:08 Ответить
на дне он, там мелко
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19.02.2024 15:18 Ответить
Там глибина моря 2,0- 2,5 м. Ну то таке...
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19.02.2024 15:19 Ответить
Москалику, ну не розстраюйся там.

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19.02.2024 16:59 Ответить
"Мартышка и очко"
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19.02.2024 20:54 Ответить
О, то та єгипетська акула,що москаля зжерла в Хургаді
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19.02.2024 18:06 Ответить
Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в'їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають. Краса. )) Джерело:
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А мені нравицця як люди бігають , суєтяцца ..

.
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19.02.2024 19:28 Ответить
подводно-космический флот
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20.02.2024 07:32 Ответить
 
 