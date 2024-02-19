FPV-дрон атакует оккупанта, пытавшегося спрятаться на автобусной остановке. ВИДЕО
Украинский FPV-дрон ликвидировал российского захватчика, когда тот пытался укрыться на автобусной остановке.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Поки у дрона не скінчаться батарейки.
Прилетів другий, щоб по-господарськи подивитися, чи все там гаразд.
Слава Україні!
А біндеровци єго дроном.
Сама відела...
За три дні ….