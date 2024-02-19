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FPV-дрон атакует оккупанта, пытавшегося спрятаться на автобусной остановке. ВИДЕО

Украинский FPV-дрон ликвидировал российского захватчика, когда тот пытался укрыться на автобусной остановке.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны взяли в плен группу оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) дроны (3977)


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Топ комментарии
+42
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19.02.2024 23:40
+31
чекав на автобус, а прилетів "валшєбнік на галубом вєртальотє".
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19.02.2024 23:26
+10
І попелу не залишилось від кацапа!
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19.02.2024 23:28
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чекав на автобус, а прилетів "валшєбнік на галубом вєртальотє".
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19.02.2024 23:26 Ответить
Судячи по бухтах зкрученого дроту, асвабадітєль банально мародерив...
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19.02.2024 23:46 Ответить
йому командир наказав під страхом розстрілу не відходить від спіжженого алюмінію, тому він навіть не намагався втекти з ввіреного йому поста.
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20.02.2024 02:53 Ответить
Зупинка та орк, нагадало перший СТАЛКЕР ...
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20.02.2024 10:05 Ответить
Не...уй шастать
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19.02.2024 23:27 Ответить
І попелу не залишилось від кацапа!
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19.02.2024 23:28 Ответить
Кацап иди домой, водки нет!
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19.02.2024 23:40 Ответить
Ви сьодня прадуктівний...шо пі#дєц
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19.02.2024 23:40 Ответить
Ніхто нікуди не їде...
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19.02.2024 23:29 Ответить
це що за дрон такий аж задню бетонну стіну в зупинці винесло?
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19.02.2024 23:30 Ответить
дрон звичайний, просто задня стінка була складена з гіпсових плит, а вибухова хвиля відбилась від торцової стіни, яка дійсно з армованої залізобетонноъ плити (на 32-й секунды це добре видно). Гіпсоплити і рухнули як доміно.
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19.02.2024 23:54 Ответить
Кінцева зупинка пекло
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19.02.2024 23:35 Ответить
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19.02.2024 23:40 Ответить
Автостопом до кабзона.
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20.02.2024 00:02 Ответить
Хто не заховався-я "нєвіноват"
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20.02.2024 00:14 Ответить
Тим не менш, для одного з орків метод схованки був вдалий.
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20.02.2024 00:30 Ответить
Тут, падлюка, твій номер маршрутки не ходить ...
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20.02.2024 00:45 Ответить
Он падумал чьто сийчас приєдіт 333-я маршрутка... А замість неї дали дрона😁
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20.02.2024 07:29 Ответить
за те купив квиток до кабздоха без черги ))
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20.02.2024 09:45 Ответить
Він думав що це останівка, а виявилось що це зупинка, до того ж кінцева.
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20.02.2024 00:51 Ответить
...от кацапа тiльки лаптi осталися i тi димлять
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20.02.2024 00:58 Ответить
Міг би побігати навколо зупинки - вона все таки бетонна.
Поки у дрона не скінчаться батарейки.
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20.02.2024 03:44 Ответить
Вопрос у кого раньше кончится батарейка?
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20.02.2024 04:56 Ответить
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20.02.2024 06:33 Ответить
Управління дронами доведено до досконалості.
Прилетів другий, щоб по-господарськи подивитися, чи все там гаразд.
Слава Україні!
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20.02.2024 06:55 Ответить
Героям слава!
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20.02.2024 07:47 Ответить
Знищено 23 з 23 шахедів у межах Харківської, Полтавської , Запорізької , Херсонської та Миколаївської областей
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20.02.2024 07:47 Ответить
Цікаво, а шо ці одячалиє по одному там шастають? Де їхні співучасники , де їхня техніка? Їх там кидають на фарш поодиноких, чи вони самі тікають з міст бойових зіткнень?
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20.02.2024 07:50 Ответить
Це загальна практика. З ВОП відправили бійця за їжою, водою, б/к. Може підкріплення йшло. Техніку випалюють дронами. От і шариться народ пішки. Тут їх і ловлять. Було би добре інколи показувати наших, впольованих дронами, солдатів. а то одна перемога навкруги. а про її ціну мовчать.
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20.02.2024 08:30 Ответить
де кауцап ось в чому питання
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20.02.2024 08:34 Ответить
Мальчік в трусіках чекав автобус.
А біндеровци єго дроном.
Сама відела...
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20.02.2024 08:59 Ответить
Мабуть, він наслухався верещучку, про шатли на Крим…
За три дні ….
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20.02.2024 10:53 Ответить
Эх, остановку жалко, а эту зомбированную тварь - никогда!
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20.02.2024 11:06 Ответить
КОНЕЧНАЯ🤪ОСТАНОВКА..
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20.02.2024 13:02 Ответить
 
 