FPV-дрон атакує окупанта, який намагався заховатися на автобусній зупинці. ВIДЕО
Український FPV-дрон ліквідував російського загарбника, коли той намагався заховатися на автобусній зупинці.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+42 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+31 Urs
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показати весь коментар19.02.2024 23:28
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Поки у дрона не скінчаться батарейки.
Прилетів другий, щоб по-господарськи подивитися, чи все там гаразд.
Слава Україні!
А біндеровци єго дроном.
Сама відела...
За три дні ….