FPV-дрон атакує окупанта, який намагався заховатися на автобусній зупинці. ВIДЕО

Український FPV-дрон ліквідував російського загарбника, коли той намагався заховатися на автобусній зупинці.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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