Артиллеристы 47-й ОМБр уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек" на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Судя по отсутствию детонации, расчет тяжелой огнеметной системы без боекомплекта", - добавили в сообщении.

Смотрите также: Сичеславские десантники уничтожают оккупантов в ближнем бою на Купянском направлении. ВИДЕО