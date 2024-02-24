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Артиллеристы 47-й ОМБр уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек" на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Судя по отсутствию детонации, расчет тяжелой огнеметной системы без боекомплекта", - добавили в сообщении.

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уничтожение (7010) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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24.02.2024 18:28 Ответить
вони б докричались до НАТО, коли просто пачками будуть знищувати совкову техніку з ф-22
тоді можуть плакати - пово\аєвалє, бери шинель - свєргай Олєнєвода
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24.02.2024 18:48 Ответить
Слідів пусків не видно, детонації нема - значить БК не було. Швидше за все це був муляж...
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24.02.2024 18:59 Ответить
Заряджалку б до цієї хрєні бахнуть...
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25.02.2024 01:32 Ответить
 
 