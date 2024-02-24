Артиллеристы 47-й ОМБр уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек" на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Судя по отсутствию детонации, расчет тяжелой огнеметной системы без боекомплекта", - добавили в сообщении.
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