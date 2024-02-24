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Новости Видео Война
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Сичеславские десантники уничтожают оккупантов в ближнем бою на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские военные показали видео настоящего боя с российскими оккупантами на Купянском направлении. На опубликованных кадрах бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожают врага.

Видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Они не устали громить окупантов и делают это успешно! Они никогда не отступают, всегда готовы к сложным задачам, ведь защищают самое ценное — свободу украинского народа!" – сказано в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика 18+!

Смотрите также: Ночная работа сил ПВО по вражеским "шахедам". ВИДЕО

Автор: 

25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) Купянск (641)


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Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників щира вдячність шана повага та всебічна підтримка.Бережа вас всіх Боже...
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24.02.2024 17:05 Ответить
Втомився Стефанчук з корнієнком та зеленеЧелядними при посадах у ВРУ КМУ РНБОУ ОПУ СУДАХ!! Там немає окопів, Шмигаль, теж, може показати за Регламентом КМУ …
У суботу та неділю, - їх нікого, не має на роботі/службі/, по одній черговій особі! Війна десь там, а у них - за особливі умови виплати…
Пильнуймо, від стомлених КВНщиків Україну!
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24.02.2024 18:20 Ответить
Нах обрали квнщика? Чи Ви не зтих 70%
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24.02.2024 18:48 Ответить
славне місто Січеслав.. а от людекам запримандюрилось обізвати його поганялом "Днєпр".. так навпочіпки, лузгаючи сємки та спльовуючи крізь фіксу, бо ліньки промовити повністю "днєпрапєтровск"
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24.02.2024 20:23 Ответить
Вдачі "злому птаху"!!!!
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25.02.2024 01:35 Ответить
25-ка могла все завершити ще в 2014 році. Не хочу писати далі ато Бутусов знову мене заблокує. Доречі, а що з тим старшим лейтенантом який під загрозою підірвати себе і "мирних протестувальників" вивів свої машини і особовий склад під Слов'янськом?
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25.02.2024 05:14 Ответить
 
 