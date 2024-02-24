Сичеславские десантники уничтожают оккупантов в ближнем бою на Купянском направлении. ВИДЕО
Украинские военные показали видео настоящего боя с российскими оккупантами на Купянском направлении. На опубликованных кадрах бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожают врага.
Видео опубликовало Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Они не устали громить окупантов и делают это успешно! Они никогда не отступают, всегда готовы к сложным задачам, ведь защищают самое ценное — свободу украинского народа!" – сказано в сообщении.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика 18+!
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У суботу та неділю, - їх нікого, не має на роботі/службі/, по одній черговій особі! Війна десь там, а у них - за особливі умови виплати…
Пильнуймо, від стомлених КВНщиків Україну!