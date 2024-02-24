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Ночная работа сил ПВО по вражеским "шахедам". ВИДЕО

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал ночную работу украинских подразделений ПВО.

Он сообщил, что сегодня ночью ВСУ сбили 12 российских "шахедов", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо защитникам неба воздушного командования "Південь" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года", - подписал видео Олещук.

В Силах обороны юга сегодня сообщали, что в ночь на 24 февраля россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущены с ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников Shahed (Приморско-Ахтарск и Чауда). ПВО уничтожило все цели.

Напомним, вечером 23 февраля Одессу атаковали российские ударные дроны, один из них попал в жилой дом.

Автор: 

ПВО (2774)


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Топ комментарии
+5
радар, пушечка і українець - діло буде!
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24.02.2024 16:14
+5
96 год - Рашка нападет! = 89% населения = "Ахаха, в больницу этого персонажа"

014 год рашка напала и нападет = 70% населения - ахаха, это просто "надо шатать эту власть"(это Зеля сказал тоже)

24-й год - ..... 72% населения верит Зе.

ну как то так.и на месте Шольца, кто бы не сказал - Епиться как хотиться? слушая все эти крики что мало ракет(куда их размещать то? там где Басцалаева "аудит" проведет)? и самолетов(мммм, Ермак прямо проинспектирует перед , не пожалеют, Кинжалами)?

А еще посмотрите как в Белом доме вид был у делегации в пижамах....... я бы даже поводок от пса не вручил таким сторожить. причем поводок был бы пустой
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24.02.2024 16:14
+2
Справжня техніка - то справжня техніка.
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24.02.2024 16:16
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радар, пушечка і українець - діло буде!
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24.02.2024 16:14 Ответить
96 год - Рашка нападет! = 89% населения = "Ахаха, в больницу этого персонажа"

014 год рашка напала и нападет = 70% населения - ахаха, это просто "надо шатать эту власть"(это Зеля сказал тоже)

24-й год - ..... 72% населения верит Зе.

ну как то так.и на месте Шольца, кто бы не сказал - Епиться как хотиться? слушая все эти крики что мало ракет(куда их размещать то? там где Басцалаева "аудит" проведет)? и самолетов(мммм, Ермак прямо проинспектирует перед , не пожалеют, Кинжалами)?

А еще посмотрите как в Белом доме вид был у делегации в пижамах....... я бы даже поводок от пса не вручил таким сторожить. причем поводок был бы пустой
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24.02.2024 16:14 Ответить
Справжня техніка - то справжня техніка.
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24.02.2024 16:16 Ответить
шахеди збиваються ракетами, мобільні групи з кулеметами та калашами то так тільки для галочки...
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24.02.2024 16:37 Ответить
1. У нас есть те ракеты?
2. "Для галочки" - вывод исходя из личного опыта?
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24.02.2024 17:33 Ответить
щоб влучити в рухому ціль із ЗУшки кулемета чи АК потрібно знаходитись на "курсі" польоту і мати добру вдачу.
Збивають більшість шахедів "мобільні групи" з пзрк буками чи авенжерами та їх аналогами переданими союзниками.
п.с. я не мав на увазі пулянням по шахедах петріотом чи С 300, хоча і ними збивають біля важливих обєків.
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24.02.2024 18:55 Ответить
Теория или практика? Простой вопрос... Или так, поговорить?
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24.02.2024 20:57 Ответить
я звісно диванний, але бачив достаньо відео де купа народу калашматить у темноту і нічого шахеду не заважає летіти далі, а потім раз і ракета за ним.
кацапи не просто так їх вночі запускають, орієнтуватись стрілкам практично нереально.
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24.02.2024 22:09 Ответить
Можно по разному лупить из стрелкотни. есть нюансы. все зависит от стрелка и от его командира в равной степени. если ты для галочки стоишь - то и выход нулевой, если ты заинтересован в результате своей работы - то он (результат) соответственно не заставит себя ждать. Более подробно к сожалению не смогу пояснить.
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25.02.2024 07:08 Ответить
Може, дешевше баражування легкомоторних літаків із кулеметами -
пальне і патрони коштує копійки порівняно з ракетою.
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24.02.2024 19:27 Ответить
КРУЧЕ ОХОТЫ !)
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25.02.2024 10:44 Ответить
 
 