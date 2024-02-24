Ночная работа сил ПВО по вражеским "шахедам". ВИДЕО

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал ночную работу украинских подразделений ПВО.

Он сообщил, что сегодня ночью ВСУ сбили 12 российских "шахедов", передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо защитникам неба воздушного командования "Південь" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года", - подписал видео Олещук.

В Силах обороны юга сегодня сообщали, что в ночь на 24 февраля россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущены с ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников Shahed (Приморско-Ахтарск и Чауда). ПВО уничтожило все цели.

Напомним, вечером 23 февраля Одессу атаковали российские ударные дроны, один из них попал в жилой дом.