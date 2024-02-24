Ночная работа сил ПВО по вражеским "шахедам". ВИДЕО
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал ночную работу украинских подразделений ПВО.
Он сообщил, что сегодня ночью ВСУ сбили 12 российских "шахедов", передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо защитникам неба воздушного командования "Південь" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года", - подписал видео Олещук.
В Силах обороны юга сегодня сообщали, что в ночь на 24 февраля россияне выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, три управляемые авиационные ракеты Х-59 (запущены с ВОТ Херсонской области), а также 12 ударных беспилотников Shahed (Приморско-Ахтарск и Чауда). ПВО уничтожило все цели.
Напомним, вечером 23 февраля Одессу атаковали российские ударные дроны, один из них попал в жилой дом.
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014 год рашка напала и нападет = 70% населения - ахаха, это просто "надо шатать эту власть"(это Зеля сказал тоже)
24-й год - ..... 72% населения верит Зе.
ну как то так.и на месте Шольца, кто бы не сказал - Епиться как хотиться? слушая все эти крики что мало ракет(куда их размещать то? там где Басцалаева "аудит" проведет)? и самолетов(мммм, Ермак прямо проинспектирует перед , не пожалеют, Кинжалами)?
А еще посмотрите как в Белом доме вид был у делегации в пижамах....... я бы даже поводок от пса не вручил таким сторожить. причем поводок был бы пустой
2. "Для галочки" - вывод исходя из личного опыта?
Збивають більшість шахедів "мобільні групи" з пзрк буками чи авенжерами та їх аналогами переданими союзниками.
п.с. я не мав на увазі пулянням по шахедах петріотом чи С 300, хоча і ними збивають біля важливих обєків.
кацапи не просто так їх вночі запускають, орієнтуватись стрілкам практично нереально.
пальне і патрони коштує копійки порівняно з ракетою.