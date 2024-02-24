Нічна робота сил ППО по ворожих шахедах. ВIДЕО

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав нічну роботу українських підрозділів ППО.

Він повідомив, що сьогодні вночі ЗСУ збили 12 російських "шахедів", передає Цензор.НЕТ.

"Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу в ніч проти 24 лютого 2024 року", – підписав відео Олещук.

У Силах оборони півдня сьогодні повідомляли, що в ніч на 24 лютого росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М з Ростовської області, три керовані авіаційні ракети Х-59 (запущені з ТОТ Херсонської області), а також 12 ударних безпілотників Shahed (Приморсько-Ахтарськ та Чауда). ППО знищила всі цілі.

Нагадаємо, увечері 23 лютого Одесу атакували російські ударні дрони, один із них влучив у житловий будинок.