Нічна робота сил ППО по ворожих шахедах. ВIДЕО
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав нічну роботу українських підрозділів ППО.
Він повідомив, що сьогодні вночі ЗСУ збили 12 російських "шахедів", передає Цензор.НЕТ.
"Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу в ніч проти 24 лютого 2024 року", – підписав відео Олещук.
У Силах оборони півдня сьогодні повідомляли, що в ніч на 24 лютого росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М з Ростовської області, три керовані авіаційні ракети Х-59 (запущені з ТОТ Херсонської області), а також 12 ударних безпілотників Shahed (Приморсько-Ахтарськ та Чауда). ППО знищила всі цілі.
Нагадаємо, увечері 23 лютого Одесу атакували російські ударні дрони, один із них влучив у житловий будинок.
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014 год рашка напала и нападет = 70% населения - ахаха, это просто "надо шатать эту власть"(это Зеля сказал тоже)
24-й год - ..... 72% населения верит Зе.
ну как то так.и на месте Шольца, кто бы не сказал - Епиться как хотиться? слушая все эти крики что мало ракет(куда их размещать то? там где Басцалаева "аудит" проведет)? и самолетов(мммм, Ермак прямо проинспектирует перед , не пожалеют, Кинжалами)?
А еще посмотрите как в Белом доме вид был у делегации в пижамах....... я бы даже поводок от пса не вручил таким сторожить. причем поводок был бы пустой
2. "Для галочки" - вывод исходя из личного опыта?
Збивають більшість шахедів "мобільні групи" з пзрк буками чи авенжерами та їх аналогами переданими союзниками.
п.с. я не мав на увазі пулянням по шахедах петріотом чи С 300, хоча і ними збивають біля важливих обєків.
кацапи не просто так їх вночі запускають, орієнтуватись стрілкам практично нереально.
пальне і патрони коштує копійки порівняно з ракетою.