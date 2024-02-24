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Нічна робота сил ППО по ворожих шахедах. ВIДЕО

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав нічну роботу українських підрозділів ППО.

Він повідомив, що сьогодні вночі ЗСУ збили 12 російських "шахедів", передає Цензор.НЕТ.

"Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу в ніч проти 24 лютого 2024 року", – підписав відео Олещук.

У Силах оборони півдня сьогодні повідомляли, що в ніч на 24 лютого росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М з Ростовської області, три керовані авіаційні ракети Х-59 (запущені з ТОТ Херсонської області), а також 12 ударних безпілотників Shahed (Приморсько-Ахтарськ та Чауда). ППО знищила всі цілі.

Нагадаємо, увечері 23 лютого Одесу атакували російські ударні дрони, один із них влучив у житловий будинок.

Автор: 

ППО (3216)


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Топ коментарі
+5
радар, пушечка і українець - діло буде!
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24.02.2024 16:14
+5
96 год - Рашка нападет! = 89% населения = "Ахаха, в больницу этого персонажа"

014 год рашка напала и нападет = 70% населения - ахаха, это просто "надо шатать эту власть"(это Зеля сказал тоже)

24-й год - ..... 72% населения верит Зе.

ну как то так.и на месте Шольца, кто бы не сказал - Епиться как хотиться? слушая все эти крики что мало ракет(куда их размещать то? там где Басцалаева "аудит" проведет)? и самолетов(мммм, Ермак прямо проинспектирует перед , не пожалеют, Кинжалами)?

А еще посмотрите как в Белом доме вид был у делегации в пижамах....... я бы даже поводок от пса не вручил таким сторожить. причем поводок был бы пустой
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24.02.2024 16:14
+2
Справжня техніка - то справжня техніка.
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24.02.2024 16:16
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радар, пушечка і українець - діло буде!
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24.02.2024 16:14 Відповісти
96 год - Рашка нападет! = 89% населения = "Ахаха, в больницу этого персонажа"

014 год рашка напала и нападет = 70% населения - ахаха, это просто "надо шатать эту власть"(это Зеля сказал тоже)

24-й год - ..... 72% населения верит Зе.

ну как то так.и на месте Шольца, кто бы не сказал - Епиться как хотиться? слушая все эти крики что мало ракет(куда их размещать то? там где Басцалаева "аудит" проведет)? и самолетов(мммм, Ермак прямо проинспектирует перед , не пожалеют, Кинжалами)?

А еще посмотрите как в Белом доме вид был у делегации в пижамах....... я бы даже поводок от пса не вручил таким сторожить. причем поводок был бы пустой
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24.02.2024 16:14 Відповісти
Справжня техніка - то справжня техніка.
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24.02.2024 16:16 Відповісти
шахеди збиваються ракетами, мобільні групи з кулеметами та калашами то так тільки для галочки...
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24.02.2024 16:37 Відповісти
1. У нас есть те ракеты?
2. "Для галочки" - вывод исходя из личного опыта?
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24.02.2024 17:33 Відповісти
щоб влучити в рухому ціль із ЗУшки кулемета чи АК потрібно знаходитись на "курсі" польоту і мати добру вдачу.
Збивають більшість шахедів "мобільні групи" з пзрк буками чи авенжерами та їх аналогами переданими союзниками.
п.с. я не мав на увазі пулянням по шахедах петріотом чи С 300, хоча і ними збивають біля важливих обєків.
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24.02.2024 18:55 Відповісти
Теория или практика? Простой вопрос... Или так, поговорить?
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24.02.2024 20:57 Відповісти
я звісно диванний, але бачив достаньо відео де купа народу калашматить у темноту і нічого шахеду не заважає летіти далі, а потім раз і ракета за ним.
кацапи не просто так їх вночі запускають, орієнтуватись стрілкам практично нереально.
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24.02.2024 22:09 Відповісти
Можно по разному лупить из стрелкотни. есть нюансы. все зависит от стрелка и от его командира в равной степени. если ты для галочки стоишь - то и выход нулевой, если ты заинтересован в результате своей работы - то он (результат) соответственно не заставит себя ждать. Более подробно к сожалению не смогу пояснить.
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25.02.2024 07:08 Відповісти
Може, дешевше баражування легкомоторних літаків із кулеметами -
пальне і патрони коштує копійки порівняно з ракетою.
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24.02.2024 19:27 Відповісти
КРУЧЕ ОХОТЫ !)
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25.02.2024 10:44 Відповісти
 
 