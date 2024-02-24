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Новини Відео Війна
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Січеславські десантники нищать окупантів у ближньому бою на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські військові показали відео справжнього бою із російськими окупантами на Куп’янському напрямку. На опублікованих кадрах бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади нищать ворога.

Відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Вони не втомилися громити окупантів і роблять це успішно! Вони ніколи не відступають, завжди готові до складних завдань, адже захищають найцінніше — свободу українського народу!" - сказано в повідомленні.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика 18+!

Також дивіться: Нічна робота сил ППО по ворожих шахедах. ВIДЕО

Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (156) Куп’янськ (771)


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Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників щира вдячність шана повага та всебічна підтримка.Бережа вас всіх Боже...
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24.02.2024 17:05 Відповісти
Втомився Стефанчук з корнієнком та зеленеЧелядними при посадах у ВРУ КМУ РНБОУ ОПУ СУДАХ!! Там немає окопів, Шмигаль, теж, може показати за Регламентом КМУ …
У суботу та неділю, - їх нікого, не має на роботі/службі/, по одній черговій особі! Війна десь там, а у них - за особливі умови виплати…
Пильнуймо, від стомлених КВНщиків Україну!
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24.02.2024 18:20 Відповісти
Нах обрали квнщика? Чи Ви не зтих 70%
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24.02.2024 18:48 Відповісти
славне місто Січеслав.. а от людекам запримандюрилось обізвати його поганялом "Днєпр".. так навпочіпки, лузгаючи сємки та спльовуючи крізь фіксу, бо ліньки промовити повністю "днєпрапєтровск"
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24.02.2024 20:23 Відповісти
Вдачі "злому птаху"!!!!
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25.02.2024 01:35 Відповісти
25-ка могла все завершити ще в 2014 році. Не хочу писати далі ато Бутусов знову мене заблокує. Доречі, а що з тим старшим лейтенантом який під загрозою підірвати себе і "мирних протестувальників" вивів свої машини і особовий склад під Слов'янськом?
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25.02.2024 05:14 Відповісти
 
 