Січеславські десантники нищать окупантів у ближньому бою на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Українські військові показали відео справжнього бою із російськими окупантами на Куп’янському напрямку. На опублікованих кадрах бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади нищать ворога.
Відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Вони не втомилися громити окупантів і роблять це успішно! Вони ніколи не відступають, завжди готові до складних завдань, адже захищають найцінніше — свободу українського народу!" - сказано в повідомленні.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика 18+!
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У суботу та неділю, - їх нікого, не має на роботі/службі/, по одній черговій особі! Війна десь там, а у них - за особливі умови виплати…
Пильнуймо, від стомлених КВНщиків Україну!