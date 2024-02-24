Січеславські десантники нищать окупантів у ближньому бою на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські військові показали відео справжнього бою із російськими окупантами на Куп’янському напрямку. На опублікованих кадрах бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади нищать ворога.

Відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Вони не втомилися громити окупантів і роблять це успішно! Вони ніколи не відступають, завжди готові до складних завдань, адже захищають найцінніше — свободу українського народу!" - сказано в повідомленні.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика 18+!

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