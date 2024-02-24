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Артилеристи 47 ОМБр знищили ТОС-1А "Солнцепек" окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи 47-ої окремої механізованої бригади знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек" на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Судячи з відсутності детонації, розрахунок важкої вогнеметної системи без боєкомплекту", - додали у дописі.

Також дивіться: Січеславські десантники нищать окупантів у ближньому бою на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7334) 47 окрема механізована бригада (265)


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24.02.2024 18:28 Відповісти
вони б докричались до НАТО, коли просто пачками будуть знищувати совкову техніку з ф-22
тоді можуть плакати - пово\аєвалє, бери шинель - свєргай Олєнєвода
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24.02.2024 18:48 Відповісти
Слідів пусків не видно, детонації нема - значить БК не було. Швидше за все це був муляж...
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24.02.2024 18:59 Відповісти
Заряджалку б до цієї хрєні бахнуть...
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25.02.2024 01:32 Відповісти
 
 