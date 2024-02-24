Артилеристи 47 ОМБр знищили ТОС-1А "Солнцепек" окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи 47-ої окремої механізованої бригади знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепек" на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Судячи з відсутності детонації, розрахунок важкої вогнеметної системи без боєкомплекту", - додали у дописі.

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