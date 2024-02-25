Подрыв Генического моста. Свидетельства очевидцев. ВИДЕО
24 февраля 2022 года его лицо облетело новости по всему миру — 25-летний морпех Виталий Скакун подорвал Генический мост, соединявший материковую Украину с Крымом, чтобы остановить вражескую колонну. Сегодня эта история спустя два года становится еще более впечатляющей и важной в свете уголовного дела
Почему понадобилась жертва Виталия Скакуна и его геройский поступок? Неизвестные подробности подрыва впервые рассказывают очевидцы ошеломляющего события и побратимы Виталия Скакуна. Полное видео можно просмотреть на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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+43 Валентин Коваль #587289
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Умирать всегда тяжело... Особенно ОСОЗНАННО САМОМУ ДЛЯ СЕБЕ выбрать ТАКОЙ путь...
ТЕМ БОЛЕЕ взорвать себя в ПЕРВЫЕ часы..., когда ещё НИЧЕГО не известно, и "быть может это всего лишь провокация, а не война..." - ПРИНЯТЬ для себя это ЧУДОВИЩНО ТЯЖЁЛОЕ решение - УМЕРЕТЬ, даже если завтра окажется, что это "еще не война"...
Умереть в первый день войны и в последние пред ПОБЕДОЙ - самые тяжёлые смерти...(((
Смог ли бы Я так поступить... - я не знаю.... Боюсь сам себе признаться, что возможно НЕ смог бы...
ЧЕЛОВЕК с БОЛЬШОЙ буквы...!
БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО!
Не були ані підірвані, ані заміновані мости через р.Молочну (Мелітополь), р.Берда (Бердянськ), що дозволило кацапам за 48 годин вийти в тил силам оборони Маріуполя.
Крім того, не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, автомобільна частина греблі Каховської ГЕС, що дозволило кацапам вже 1 березня зайти в Херсон, розгорнутись на правому березі Дніпра і далі ломитись на Миколаїв, з перспективою наступу на Одесу.
Крім того, на Півдні Херсонської області є десятки меліоративних каналів - відведень від Північно-Кримського каналу (хто їздив там на авто - знає), кожний з яких, при належному облаштуванні позицій, є природньою лінією оборони.
Тобто, кацапи могли б застрягнути на Півдні як мінімум на тиждень, що дало би ЗСУ час передислокуватись, підтягнути резерви, помінувати небезпечні напрямки тощо.
Все це було пройопано...
А про штати мирного часу, відсутність пального в баках техніки та закритий на складах б/к - то всім відомо.
Про то я можу багато розказати, як 58-ма відходила від кордону до Чернігова пішки, у кедах (по морозу). Пальне закінчилось під Кролевцем...
А Герою Слава і Пам'ять на Віки!