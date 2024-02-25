Подрыв Генического моста. Свидетельства очевидцев. ВИДЕО

24 февраля 2022 года его лицо облетело новости по всему миру — 25-летний морпех Виталий Скакун подорвал Генический мост, соединявший материковую Украину с Крымом, чтобы остановить вражескую колонну. Сегодня эта история спустя два года становится еще более впечатляющей и важной в свете уголовного дела

Почему понадобилась жертва Виталия Скакуна и его геройский поступок? Неизвестные подробности подрыва впервые рассказывают очевидцы ошеломляющего события и побратимы Виталия Скакуна. Полное видео можно просмотреть на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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