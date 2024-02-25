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Пограничники уничтожили российскую 152-мм пушку-гаубицу Д-20. ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую 152-мм пушку-гаубицу Д-20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6475) уничтожение (7023)


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прикольно так - сидишь себе, запускаешь дроны и служба идет.
правда чел написал - у нас в ПВО треть состава, остальных отправили в пехоту.
а эти то что? сидят по лесам?
недавно тут кто то писал - сидят хлопаки по лесам в блиндажах, но новость была про минометные прилеты, то есть до 4км.
а они мля, "сидят"!!! так вот кого в пехоту, а не ПВО-шников.
это надо разбираться еще, наученных расчетов, или кого там отправили в пехоту то?
иначе это подрыв гос. блаблабла.... а, ну да Червинского тоже судят так же - раз и пошло поехало.
Не забываем, в Европу идем.ТЕ.
реально просто ..... чего тут спорить то?
называется, - нагаласували? = їж.ТЕ, просто когда обрыгаеТЕсь(к зеленохторату говорю, звісно), не заляпайте околицю.
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25.02.2024 15:38 Ответить
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25.02.2024 15:56 Ответить
дмякую, дуже дяркую.

в мене мова - рідна.
шо тут спорить то? ой
пам.ятаєш як Зеля ... тут був відосік, коли перед виборами воно вивчало українську?
варто віддати належне, ворог таки став, як сказав би Симон - українською, таки, гнидою.
Чорновіл недавно, ну, з 2 тижні томі відео, каже - русня спеціально ставить на найбільш паскудні операції людей з укр. корінням. - типу всяких командувачів дальньої авіації і підводних поки що не потоплених подлодних водок
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25.02.2024 16:23 Ответить
Як дістали ці типу "знищення", які надалі подаються на Генштаб. Потім вона стріляє, як ні в чому не бувало, але ти не можеш на неї летіти з нормальним бк, типу 120-ї міні, тому що такі прикордонники вже її подали, як "знищену", і ти не можеш працювати по вже знищеній техніці.
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25.02.2024 16:47 Ответить
Демократія не завжди ефективна навіть для розвинених суспільств. !!!
Це формація нестійка, нею треба керувати розумом. Не треба в тисячний раз закликати до єдності, розуму, єднання та злагоди. Марно.

Я скажу одне. Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, загроза зникнення нашої країни стане реальністю. Будь-який бурят відчинить чоботом двері твого будинку і зґвалтує твою дочку, сестру, матір, брата.


Я вже не знаю, що треба зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто гетьман, хто більше українець, хто більше вкрав, у кого яка квартира і яка була в Криму, якою мовою треба вбивати ворога. Чи вистачить розуму після цього лити воду на млин ворога. Покаже час , або розтин...

Дякую за розуміння.
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26.02.2024 15:07 Ответить
Прикордонці псярники,які полізли в частину,бо зарплати великі,але не захищати.Мені смішно,як вони драпають,коли тривога,не тільки з частини,а з квартир і будинків,що їм надала частина хто на своїх двох,хто на лісапеді,хто на мотоциклі ,хто на машині.Тільки п'яти поблискують.Захисники, млять.
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25.02.2024 17:51 Ответить
 
 