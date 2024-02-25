Прикордонники знищили російську 152-мм гармату-гаубицю Д-20. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську 152-мм гармату-гаубицю Д-20.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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