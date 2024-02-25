Прикордонники знищили російську 152-мм гармату-гаубицю Д-20. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили російську 152-мм гармату-гаубицю Д-20.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
правда чел написал - у нас в ПВО треть состава, остальных отправили в пехоту.
а эти то что? сидят по лесам?
недавно тут кто то писал - сидят хлопаки по лесам в блиндажах, но новость была про минометные прилеты, то есть до 4км.
а они мля, "сидят"!!! так вот кого в пехоту, а не ПВО-шников.
это надо разбираться еще, наученных расчетов, или кого там отправили в пехоту то?
иначе это подрыв гос. блаблабла.... а, ну да Червинского тоже судят так же - раз и пошло поехало.
Не забываем, в Европу идем.ТЕ.
реально просто ..... чего тут спорить то?
называется, - нагаласували? = їж.ТЕ, просто когда обрыгаеТЕсь(к зеленохторату говорю, звісно), не заляпайте околицю.
в мене мова - рідна.
шо тут спорить то? ой
пам.ятаєш як Зеля ... тут був відосік, коли перед виборами воно вивчало українську?
варто віддати належне, ворог таки став, як сказав би Симон - українською, таки, гнидою.
Чорновіл недавно, ну, з 2 тижні томі відео, каже - русня спеціально ставить на найбільш паскудні операції людей з укр. корінням. - типу всяких командувачів дальньої авіації і підводних поки що не потоплених подлодних водок
Це формація нестійка, нею треба керувати розумом. Не треба в тисячний раз закликати до єдності, розуму, єднання та злагоди. Марно.
Я скажу одне. Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, загроза зникнення нашої країни стане реальністю. Будь-який бурят відчинить чоботом двері твого будинку і зґвалтує твою дочку, сестру, матір, брата.
Я вже не знаю, що треба зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто гетьман, хто більше українець, хто більше вкрав, у кого яка квартира і яка була в Криму, якою мовою треба вбивати ворога. Чи вистачить розуму після цього лити воду на млин ворога. Покаже час , або розтин...
Дякую за розуміння.