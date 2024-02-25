Горит российский танк, подорвавшийся на мине под Авдеевкой. ВИДЕО

Под Авдеевкой на мине подорвался танк российских захватчиков вместе с вражеским экипажем. Момент уничтожения техники оккупантов сняли воины роты ударных БпЛА "Strike Drones Company" 47-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из членов экипажа догорает прямо на башне. Судя по закрытым люкам, судьба других танкистов тоже сложилась вполне удачно. Дополняет картину развевающийся на ветру флаг нацистов, от которого через пару минут останется только пепел", - добавили в сообщении под видео.

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