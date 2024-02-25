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Новости Видео Война
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Горит российский танк, подорвавшийся на мине под Авдеевкой. ВИДЕО

Под Авдеевкой на мине подорвался танк российских захватчиков вместе с вражеским экипажем. Момент уничтожения техники оккупантов сняли воины роты ударных БпЛА "Strike Drones Company" 47-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из членов экипажа догорает прямо на башне. Судя по закрытым люкам, судьба других танкистов тоже сложилась вполне удачно. Дополняет картину развевающийся на ветру флаг нацистов, от которого через пару минут останется только пепел", - добавили в сообщении под видео.

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танк (2260) уничтожение (7023) Авдеевка (2444)


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Ганчірка і кроватка не допомогли.
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25.02.2024 17:24 Ответить
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25.02.2024 17:24 Ответить
Ти диви як гордо горить
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25.02.2024 17:25 Ответить
Чонгар так могло бути в лютому 2022 року.А де бакланов не знаєте???
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25.02.2024 17:27 Ответить
Еще до сдачи кацапы писали, что главная проблема для них в Авдеевке это мины.
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25.02.2024 17:42 Ответить
І що? Головна проблема це Євроамериканське дристалово під себе! Якби дали все, що потрібно своєчасно, то кацапам була б тризда вже давно! А простіше за все треба було прийняти в НАТО до 2014, і зберегли б сотні тисяч життів та всі гроші!
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25.02.2024 20:33 Ответить
На рейхстаг схожий... Ги-и-и-и.....
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25.02.2024 17:51 Ответить
Очень символично для роССии - гусениц уже нет , все горит , а "флажек" делает вид , что "все по плану !"
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26.02.2024 00:05 Ответить
 
 