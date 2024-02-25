Горить російський танк, який підірвався на міні під Авдіївкою. ВIДЕО
Під Авдіївкою на міні підірвався танк російських загарбників разом із ворожим екіпажем. Момент знищення техніки окупантів зафільмували воїни роти ударних БпЛА "Strike Drones Company" 47-ої окремої механізованої бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Один із членів екіпажу догоряє прямо на вежі. Судячи з закритих люків, доля інших танкістів теж склалася цілком вдало. Доповнює картину прапор нацистів, що майорить на вітрі, від якого через пару хвилин залишиться лише попіл", - додали у дописі під відео.
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