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Горить російський танк, який підірвався на міні під Авдіївкою. ВIДЕО

Під Авдіївкою на міні підірвався танк російських загарбників разом із ворожим екіпажем. Момент знищення техніки окупантів зафільмували воїни роти ударних БпЛА "Strike Drones Company" 47-ої окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Один із членів екіпажу догоряє прямо на вежі. Судячи з закритих люків, доля інших танкістів теж склалася цілком вдало. Доповнює картину прапор нацистів, що майорить на вітрі, від якого через пару хвилин залишиться лише попіл", - додали у дописі під відео.

Також дивіться: Прикордонники знищили російську 152-мм гармату-гаубицю Д-20. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7334) Авдіївка (2342)


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Ганчірка і кроватка не допомогли.
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25.02.2024 17:24 Відповісти
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25.02.2024 17:24 Відповісти
Ти диви як гордо горить
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25.02.2024 17:25 Відповісти
Чонгар так могло бути в лютому 2022 року.А де бакланов не знаєте???
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25.02.2024 17:27 Відповісти
Еще до сдачи кацапы писали, что главная проблема для них в Авдеевке это мины.
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25.02.2024 17:42 Відповісти
І що? Головна проблема це Євроамериканське дристалово під себе! Якби дали все, що потрібно своєчасно, то кацапам була б тризда вже давно! А простіше за все треба було прийняти в НАТО до 2014, і зберегли б сотні тисяч життів та всі гроші!
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25.02.2024 20:33 Відповісти
На рейхстаг схожий... Ги-и-и-и.....
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25.02.2024 17:51 Відповісти
Очень символично для роССии - гусениц уже нет , все горит , а "флажек" делает вид , что "все по плану !"
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26.02.2024 00:05 Відповісти
 
 