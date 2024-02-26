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Ночью оккупанты ударили по Сумщине, два человека погибли. ВИДЕО

Российские захватчики нанесли авиаудар по Юнаковской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня, 26 февраля в 2 часа 15 минут был совершен авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате авиаудара погибли два человека – супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 – повреждены.

Читайте: За два года Россия обстреляла Украину 110 тысяч раз

Автор: 

обстрел (27366) Сумская область (3169)


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Янсур анабой
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26.02.2024 08:24 Ответить
Що це як не цілеспрямований геноцид українського народу ,ось так воює з мирними жителями рашиська орда ,це не армія, це злочинці терористи.
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26.02.2024 08:28 Ответить
Припіздент дууууууже потужно відповість русні,от скумбріїї по 8 підожре піднатужиться і як відповість.Поки не буде відповіді кацапам наше прикордоння приречене на знищення.
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26.02.2024 09:17 Ответить
Російські військові розстріляли сімох українських військових після того, як вони здалися в полон. Про це йдеться у заяві Офісу генерального прокурора України.
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26.02.2024 13:27 Ответить
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26.02.2024 17:27 Ответить
А що, у білгороді ще хтось живе?
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27.02.2024 04:35 Ответить
 
 