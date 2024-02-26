Ночью оккупанты ударили по Сумщине, два человека погибли. ВИДЕО

Российские захватчики нанесли авиаудар по Юнаковской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Сегодня, 26 февраля в 2 часа 15 минут был совершен авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате авиаудара погибли два человека – супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 – повреждены.

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