РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11416 посетителей онлайн
Новости Видео Война
32 519 55

Правда и ложь на пресс-конференции Зеленского | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими впечатлениями от состоявшейся 25 февраля пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Хроника самообмана Украины накануне вторжения. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Бутусов Юрий (4367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
Правильніше було б назвати: "Брехня на пресконференції Зеленського", адже цей клоун жалюгідний брехун, який ніколи не говорить правди.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:06
+61
тільки мене нудить, коли верховний починає говорити?
показать весь комментарий
26.02.2024 21:13
+44
зелену шмарклю треба 3,14здить!
показать весь комментарий
26.02.2024 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після такого пана Юрія точно оголосять ногою кремля.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:04 Ответить
Дуже обережна новина від Туки - партнери мають план на .... зміни у владі чи покращення іміджу змінами, мають негарний матеріали .. Експерти дають спецслужба негарні свідчення про владу '... Йдуть розбірки, чому так довго все прикрашалося й замовчувалося... коротше з 25ї хвилини подивіться - ДУЖЕ ПРЄМНЕ ОБЕРЕЖНО ОБНАДІЙЛИВЕ...
https://www.youtube.com/watch?v=H44YvYqdu9c&t=2665s

показать весь комментарий
27.02.2024 02:30 Ответить
зелену шмарклю треба 3,14здить!
показать весь комментарий
26.02.2024 21:05 Ответить
Тому Бутусова й не запрошують (після Шуфріча).
показать весь комментарий
26.02.2024 21:10 Ответить
Зебобуін сцить що пан Юрій ще і йому хлєбало начистить😝
показать весь комментарий
26.02.2024 21:12 Ответить
Пізно. "Зелені шмарклі" прийшли надовго. Прикриваюяись війною вони будуть сидіти і другий і третій термін. А нарід повірив в щирість одного терміну? А в мівіну повірив?
показать весь комментарий
27.02.2024 09:08 Ответить
барани "усталиатвайны" і повірили, що клован за рік її зупинить!
показать весь комментарий
27.02.2024 10:04 Ответить
Правильніше було б назвати: "Брехня на пресконференції Зеленського", адже цей клоун жалюгідний брехун, який ніколи не говорить правди.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:06 Ответить
тільки мене нудить, коли верховний починає говорити?
показать весь комментарий
26.02.2024 21:13 Ответить
Саме через нудоту і несприйняття цього клоуна , я не в змозі
його слухати і бачити взагалі 😠
показать весь комментарий
26.02.2024 21:20 Ответить
дочекалася до першої відповіді... з чим можна порівняти? на Брєжнєва сміх розбирав , а на цього пихатенько тітушкуватого клована та в цей жахливий час - просто тіліпає й нудить !
Димов коротко про відповіді- ДВІ КАТЕГОРІЇ -1. ЦЕ МОЯ СПРАВА 2. ЦЕ НЕ ВАША СПРАВА
показать весь комментарий
26.02.2024 22:03 Ответить
ДЫМОВ разнес Зеленского за эти слова! Манипуляции Буданова, 5-6 менеджеров дурят людей
https://www.youtube.com/watch?v=lP0_u-ltJp4
показать весь комментарий
26.02.2024 22:05 Ответить
не слушаю брехло от слова вообще
показать весь комментарий
26.02.2024 21:21 Ответить
+1.
показать весь комментарий
27.02.2024 10:15 Ответить
Меня хватило только на 20 секунд - "лицезреть" эту небритую РОЖУ.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:21 Ответить
Верховний ішак зеленого поняття не має проті речі, які воно коментує. Це мохнате чмо навіть не тягне на голову паршивого колгоспу. А воно у нас рахується верховним.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:31 Ответить
А там, що правда була?
показать весь комментарий
26.02.2024 21:46 Ответить
*******
показать весь комментарий
26.02.2024 22:19 Ответить
Сирський...
показать весь комментарий
26.02.2024 22:34 Ответить
6 сіл пройшли...
показать весь комментарий
26.02.2024 22:21 Ответить
А интересно, где сейчас Арестович?
показать весь комментарий
26.02.2024 22:28 Ответить
Десь в Монако прогулювався.
показать весь комментарий
26.02.2024 23:02 Ответить
Дякую ВАМ пане Юрію! Але мені дуже соромно...
показать весь комментарий
26.02.2024 23:24 Ответить
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

·

https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1762121451048452415

В ответ

https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua
и

https://twitter.com/danulo8888888 @danulo8888888

Самый главный вопрос,который бы задал;Почему арабы в шлепанцах имеют ракеты,клепают их,завозят любыми путями,вплоть до контробаса,а мы за два года ,так ничего и не имеем.Те стрижи и БПЛА,которые мы запускаем раз в месяц,ситуацию не переломят.Даже снарядов нет.Два года.
показать весь комментарий
26.02.2024 23:28 Ответить
він Вам відповість - а Ви хочете у шльопанцях ходить ? )) Ми могли б збільшити фінансування армії в 2-3 рази, але як ми тоді будемо будувати шляхи ? ))
показать весь комментарий
27.02.2024 10:07 Ответить
Таке краще робити в текстовій версії.
Щоб фальшива пика настрою не псула.
показать весь комментарий
26.02.2024 23:28 Ответить
друге відео Бутусова за день не в силі переглянути. ще від двох років не відійшов.
показать весь комментарий
26.02.2024 23:33 Ответить
А КОЛИ ЗЛЕНСЬКИЙ КАЗАВ ПРАВДУ ?
Мабуть коли вибачення у Кадирова просив.
показать весь комментарий
26.02.2024 23:44 Ответить

показать весь комментарий
26.02.2024 23:46 Ответить
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

·

https://twitter.com/igor_serdukov/status/1762232590931509322 1 мин

Ви розумієте що фронт сиплется? Що Сирський не спроможний керувати військом а зеленський країною

Костянтинівський ✙

@ua_zinkoviy

·

8 мин

Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне.
показать весь комментарий
26.02.2024 23:48 Ответить
У зе кодли все по плану...
показать весь комментарий
27.02.2024 00:10 Ответить
багато брехунів бачив в своєму житті, але буба абсолютний.
показать весь комментарий
27.02.2024 00:31 Ответить
янелох виявився повним лохом,
янетряпка повною смердючою брехливою ганчіркою.
залишилось тільки спростувати останній постулат - "боневтік-херпіду".
най вже тікає і на х*р іде...
показать весь комментарий
27.02.2024 00:41 Ответить
Сегодня вышло очередное видео известного бизнесмена США, который болеет за Украину (он из Харькова, где живут его родственники).
Он показывает реальные документы, которые отличаются, как от СМИ Украины, так и от ,,хороших русских,, , которые, видимо, получают гранты от демпартии.
Естественно, его не приглашают в СМИ Украины ....
Он критически оценивает деятельность президента Украины....
https://www.youtube.com/watch?v=2hnwxFmPoP8&t=5996s
показать весь комментарий
27.02.2024 01:47 Ответить
20 травня, це теж в якомусь сенсі вирок бубі.
після 20го він стає невизначеною особою.
Констітуція України на цей випадок однозначної відповіді на статус Президента не має, а іти до Констітуційного суду за відповіддю
в буби бажання нуль.
показать весь комментарий
27.02.2024 02:37 Ответить
Марионетка Зеленский и его куратор от ФСБ Ермак возглавляют 5-ю колонну Кремля в Украине. Это чмо - враг Украины.
показать весь комментарий
27.02.2024 06:03 Ответить
Дивишся на цей виступ, артист на сцені крутиться, і поганий артист. "Там були, там були, тиснути на партнерів, тиснути на партнерів, а якщо в нас було б...."
На жаль, ця людина керує в такий час, вона навіть не розуміє реально, що відбувається.
Дитячий садок.
показать весь комментарий
27.02.2024 06:38 Ответить
А де там була правда? Він тільки відкриває рота-і вже бреше!
показать весь комментарий
27.02.2024 07:50 Ответить
зе!поц бреше, і зе!поц знає що бреше!
коли його мочають небритою пикою в його брехню, воно включає зе!янелох, "падає" в істериці і починає молотити набір незв'язаних слів.
показать весь комментарий
27.02.2024 08:43 Ответить
Зеленcький і його шайка "потужних менеджерів", виконуючи оманські домовленості, свідомо і системно роблять все можливе, щоб Україна капітулювала.
Коней на переправі не міняють - а зрадників, шкідників та саботажників необхідно гнати.
показать весь комментарий
27.02.2024 09:30 Ответить
Виступ Зеленського на "пресконференції" скомпонований за класичною технологією маніпуляцій спецслужб - дві незначні правди на одну значну системну брехню. Це технологія проштовхування системної брехні під прикраттям незначних фактів правди.
показать весь комментарий
27.02.2024 09:40 Ответить
Якщо Зеленський колись і скаже правду,то йому всерівно ніхто адикватний не повірить,він вже став,як герой казки про вовкі
показать весь комментарий
27.02.2024 12:41 Ответить
Ключове слово - ЯКЩО
показать весь комментарий
27.02.2024 16:19 Ответить
Чесний огляд, доречна критика. Але Зеленський вже довів що йому та його оточенню байдуже будь яка критика, навіть західних партнерів. Він як папуга розповідає що у нього «все чисто». Кожен раз коли бачу такі «інтерв'ю», розумію наскільки єрмаки-Татарови далекі від народа. Ці комсомольці недобитих комуняк будують якесь гетто
показать весь комментарий
27.02.2024 13:36 Ответить
" Посиденьки у кокошниках !"
Або :--- Що Ви будете робити. якщо . сьогодні. Вам зателефонує путін ?--Із залу...

Всі ми Є свідками ганебної відмови ЗЕ-Верховного в акредитації журналісту Ю. Бутусову...
Журналісту. який НЕ викисає із горнила ...володіє фактажем військових проблем з першоджерел...
Тобто : ані слухати. ані говорити . що потрібно .задля нашої ПЕРЕМОГИ ... Реально---ми маємо чужинську владу... яка ігнорує і наше сьогодення і наше минуле...Українська влада неодмінно б. сьогодні : 25 лютого урочисто . відмічала 390-річницю з нагоди Великої перемоги під
Смоленськом Війська Запорізького ( за сприяння Литовців та Поляків ) над царським військом московитів ! За наслідками капітуляції московії 25. лютого 1634 року було повернуто: і людність і Чернігово--Сіверсьські землі.! Як можна це замовчувати. коли йде така .вбивча. війна ?! Про це мали б говорити на фронтах нашим захисникам... і це неодмінно б піддало їм наснаги і впевненості у нашій перемозі...( та цій владі перевертнів. комбінаторам- махінаторам--це .ажніяк НЕ потрібно ...) Самозакоханому керманичу НЕ цікаві архі--важливі правдиві вісті із фронтів від провідного журналіста ( йому куди приємніше окунатися у хвалебні оди мосійчучок.. ) За помпезною круговертю.
популярністю у колах політичного бомонду під ( спалахи відосиків ) йому вже НЕ до нас ...
Ми за межею його уваги ! І що нам робити. коли рашо--зарізяки прорвуться ? Захиститися нічим І ЗУ " Про зброю"- заблоковано! А кожен .свідомий. українець має усвідомити : що НЕ має .морального . права бездарно загинути НЕ ухайдокавши півдесятка кацапидлів !!! І все із-за єдиної причини : ЗЕ-прохіндеї накралися. до такої межі. що більше бояться власного народу . аніж ліліПУТІНСЬКИХ головорізів ... Самооборона. на місцях НЕ гуртується...в школах старшокласників . до стрільб НЕ залучають.вогневої підготовки НЕмає-- все кинуто на самоплив ... А війна вже НЕ на виснаження. а затяжна на право вціліти під сонцем ... ТО як можна сподіватися на перемогу з таким керманичем ??? Коли замість підготовки. до війни--як перед здохом 1933р. зерно--збіжжя .несамовито пруть і пруть із двору України ...Як це розуміти ?
Вельмишановний през у Вас є шанс--вчинити мудро:оголосити про свої перевибори й піти... самі

знаєте куди

показати весь коментар
показать весь комментарий
27.02.2024 16:33 Ответить
Уся риторика нинішньої команди мусить розглядатись через призму Оманського зашквару.
після Оману в Україні стався заколот. Зе командавже нічого не вирішує... вирішує Єкозирна команда.
Так от ця команда робить усе щоби загнати українців у кут.
Сирський небезпечний не тому що він і його батько москалі Він небезпечний у своїй тупості. Їм би додати ще Хомчака та Алкашина. і 3.14 по плану безмозглої. Цікаво а хто здав плани контрнаступу....
Хто так волів мати доступ до планів хоча не мав на це права. Цікаво, а хто здав Херсон і розмінував мости і дороги. Хто прое... Маріуполь і здав Азовців у полон. Хто "гроші на крові" гребе шуфлями...
Але і це ще не3.14.
повний настане тоді коли вони козирні зіб"ють національну свідомість. пшеки , хунгари вже хвіст піднімають, а козирі мовчать.... по планах великого пу..Х..лалалала.
МІС в Україні вже не існує. Є ОФІС який перебрав... на себе повноваження МІС і тому у цьому напрямку 3.14 . Аналогічна ситуація і на теренах 4 ї влади... завал. Кавкання РТV-полтава і решта єдиноутробних аналітиків "спазмалітиків" - дратує непрофесійністю, а більше облудом.
показать весь комментарий
27.02.2024 16:59 Ответить
А як бігають оченята в брехуна.
показать весь комментарий
27.02.2024 20:37 Ответить
В 2014 році це чипірадло втікло від повісток в Москву, звідки писало роліки. Воно бреше, як дихає. В кожному вдосі бреше, і при кожному видосі бреше, всій державі і всьому світу.
показать весь комментарий
27.02.2024 21:07 Ответить
Єрмак з СВР в поміч зеленій рапусі з юридичною освітою.
показать весь комментарий
27.02.2024 21:10 Ответить
 
 