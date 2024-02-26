Правда и ложь на пресс-конференции Зеленского | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими впечатлениями от состоявшейся 25 февраля пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.
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https://www.youtube.com/watch?v=H44YvYqdu9c&t=2665s
його слухати і бачити взагалі 😠
Димов коротко про відповіді- ДВІ КАТЕГОРІЇ -1. ЦЕ МОЯ СПРАВА 2. ЦЕ НЕ ВАША СПРАВА
https://www.youtube.com/watch?v=lP0_u-ltJp4
@AleksejCernavs3
·
https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1762121451048452415
В ответ
https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua
и
https://twitter.com/danulo8888888 @danulo8888888
Самый главный вопрос,который бы задал;Почему арабы в шлепанцах имеют ракеты,клепают их,завозят любыми путями,вплоть до контробаса,а мы за два года ,так ничего и не имеем.Те стрижи и БПЛА,которые мы запускаем раз в месяц,ситуацию не переломят.Даже снарядов нет.Два года.
Щоб фальшива пика настрою не псула.
Мабуть коли вибачення у Кадирова просив.
@igor_serdukov
·
https://twitter.com/igor_serdukov/status/1762232590931509322 1 мин
Ви розумієте що фронт сиплется? Що Сирський не спроможний керувати військом а зеленський країною
Костянтинівський ✙
@ua_zinkoviy
·
8 мин
Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне.
янетряпка повною смердючою брехливою ганчіркою.
залишилось тільки спростувати останній постулат - "боневтік-херпіду".
най вже тікає і на х*р іде...
Он показывает реальные документы, которые отличаются, как от СМИ Украины, так и от ,,хороших русских,, , которые, видимо, получают гранты от демпартии.
Естественно, его не приглашают в СМИ Украины ....
Он критически оценивает деятельность президента Украины....
https://www.youtube.com/watch?v=2hnwxFmPoP8&t=5996s
після 20го він стає невизначеною особою.
Констітуція України на цей випадок однозначної відповіді на статус Президента не має, а іти до Констітуційного суду за відповіддю
в буби бажання нуль.
На жаль, ця людина керує в такий час, вона навіть не розуміє реально, що відбувається.
Дитячий садок.
коли його мочають небритою пикою в його брехню, воно включає зе!янелох, "падає" в істериці і починає молотити набір незв'язаних слів.
Коней на переправі не міняють - а зрадників, шкідників та саботажників необхідно гнати.
Або :--- Що Ви будете робити. якщо . сьогодні. Вам зателефонує путін ?--Із залу...
Всі ми Є свідками ганебної відмови ЗЕ-Верховного в акредитації журналісту Ю. Бутусову...
Журналісту. який НЕ викисає із горнила ...володіє фактажем військових проблем з першоджерел...
Тобто : ані слухати. ані говорити . що потрібно .задля нашої ПЕРЕМОГИ ... Реально---ми маємо чужинську владу... яка ігнорує і наше сьогодення і наше минуле...Українська влада неодмінно б. сьогодні : 25 лютого урочисто . відмічала 390-річницю з нагоди Великої перемоги під
Смоленськом Війська Запорізького ( за сприяння Литовців та Поляків ) над царським військом московитів ! За наслідками капітуляції московії 25. лютого 1634 року було повернуто: і людність і Чернігово--Сіверсьські землі.! Як можна це замовчувати. коли йде така .вбивча. війна ?! Про це мали б говорити на фронтах нашим захисникам... і це неодмінно б піддало їм наснаги і впевненості у нашій перемозі...( та цій владі перевертнів. комбінаторам- махінаторам--це .ажніяк НЕ потрібно ...) Самозакоханому керманичу НЕ цікаві архі--важливі правдиві вісті із фронтів від провідного журналіста ( йому куди приємніше окунатися у хвалебні оди мосійчучок.. ) За помпезною круговертю.
популярністю у колах політичного бомонду під ( спалахи відосиків ) йому вже НЕ до нас ...
Ми за межею його уваги ! І що нам робити. коли рашо--зарізяки прорвуться ? Захиститися нічим І ЗУ " Про зброю"- заблоковано! А кожен .свідомий. українець має усвідомити : що НЕ має .морального . права бездарно загинути НЕ ухайдокавши півдесятка кацапидлів !!! І все із-за єдиної причини : ЗЕ-прохіндеї накралися. до такої межі. що більше бояться власного народу . аніж ліліПУТІНСЬКИХ головорізів ... Самооборона. на місцях НЕ гуртується...в школах старшокласників . до стрільб НЕ залучають.вогневої підготовки НЕмає-- все кинуто на самоплив ... А війна вже НЕ на виснаження. а затяжна на право вціліти під сонцем ... ТО як можна сподіватися на перемогу з таким керманичем ??? Коли замість підготовки. до війни--як перед здохом 1933р. зерно--збіжжя .несамовито пруть і пруть із двору України ...Як це розуміти ?
Вельмишановний през у Вас є шанс--вчинити мудро:оголосити про свої перевибори й піти... самі
знаєте куди
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після Оману в Україні стався заколот. Зе командавже нічого не вирішує... вирішує Єкозирна команда.
Так от ця команда робить усе щоби загнати українців у кут.
Сирський небезпечний не тому що він і його батько москалі Він небезпечний у своїй тупості. Їм би додати ще Хомчака та Алкашина. і 3.14 по плану безмозглої. Цікаво а хто здав плани контрнаступу....
Хто так волів мати доступ до планів хоча не мав на це права. Цікаво, а хто здав Херсон і розмінував мости і дороги. Хто прое... Маріуполь і здав Азовців у полон. Хто "гроші на крові" гребе шуфлями...
Але і це ще не3.14.
повний настане тоді коли вони козирні зіб"ють національну свідомість. пшеки , хунгари вже хвіст піднімають, а козирі мовчать.... по планах великого пу..Х..лалалала.
МІС в Україні вже не існує. Є ОФІС який перебрав... на себе повноваження МІС і тому у цьому напрямку 3.14 . Аналогічна ситуація і на теренах 4 ї влади... завал. Кавкання РТV-полтава і решта єдиноутробних аналітиків "спазмалітиків" - дратує непрофесійністю, а більше облудом.