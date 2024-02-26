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Правда та брехня на пресконференції Зеленського | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми враженнями від пресконференції президента України Володимира Зеленського, яка відбулась 25 лютого.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хроніка самообману України напередодні вторгнення. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+70
Правильніше було б назвати: "Брехня на пресконференції Зеленського", адже цей клоун жалюгідний брехун, який ніколи не говорить правди.
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26.02.2024 21:06
+61
тільки мене нудить, коли верховний починає говорити?
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26.02.2024 21:13
+44
зелену шмарклю треба 3,14здить!
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26.02.2024 21:05
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Після такого пана Юрія точно оголосять ногою кремля.
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26.02.2024 21:04 Відповісти
Дуже обережна новина від Туки - партнери мають план на .... зміни у владі чи покращення іміджу змінами, мають негарний матеріали .. Експерти дають спецслужба негарні свідчення про владу '... Йдуть розбірки, чому так довго все прикрашалося й замовчувалося... коротше з 25ї хвилини подивіться - ДУЖЕ ПРЄМНЕ ОБЕРЕЖНО ОБНАДІЙЛИВЕ...
https://www.youtube.com/watch?v=H44YvYqdu9c&t=2665s

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27.02.2024 02:30 Відповісти
зелену шмарклю треба 3,14здить!
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26.02.2024 21:05 Відповісти
Тому Бутусова й не запрошують (після Шуфріча).
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26.02.2024 21:10 Відповісти
Зебобуін сцить що пан Юрій ще і йому хлєбало начистить😝
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26.02.2024 21:12 Відповісти
Пізно. "Зелені шмарклі" прийшли надовго. Прикриваюяись війною вони будуть сидіти і другий і третій термін. А нарід повірив в щирість одного терміну? А в мівіну повірив?
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27.02.2024 09:08 Відповісти
барани "усталиатвайны" і повірили, що клован за рік її зупинить!
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27.02.2024 10:04 Відповісти
Правильніше було б назвати: "Брехня на пресконференції Зеленського", адже цей клоун жалюгідний брехун, який ніколи не говорить правди.
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26.02.2024 21:06 Відповісти
тільки мене нудить, коли верховний починає говорити?
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26.02.2024 21:13 Відповісти
Саме через нудоту і несприйняття цього клоуна , я не в змозі
його слухати і бачити взагалі 😠
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26.02.2024 21:20 Відповісти
дочекалася до першої відповіді... з чим можна порівняти? на Брєжнєва сміх розбирав , а на цього пихатенько тітушкуватого клована та в цей жахливий час - просто тіліпає й нудить !
Димов коротко про відповіді- ДВІ КАТЕГОРІЇ -1. ЦЕ МОЯ СПРАВА 2. ЦЕ НЕ ВАША СПРАВА
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26.02.2024 22:03 Відповісти
ДЫМОВ разнес Зеленского за эти слова! Манипуляции Буданова, 5-6 менеджеров дурят людей
https://www.youtube.com/watch?v=lP0_u-ltJp4
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26.02.2024 22:05 Відповісти
не слушаю брехло от слова вообще
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26.02.2024 21:21 Відповісти
+1.
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27.02.2024 10:15 Відповісти
Меня хватило только на 20 секунд - "лицезреть" эту небритую РОЖУ.
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26.02.2024 21:21 Відповісти
Верховний ішак зеленого поняття не має проті речі, які воно коментує. Це мохнате чмо навіть не тягне на голову паршивого колгоспу. А воно у нас рахується верховним.
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26.02.2024 21:31 Відповісти
А там, що правда була?
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26.02.2024 21:46 Відповісти
*******
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26.02.2024 22:19 Відповісти
Сирський...
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26.02.2024 22:34 Відповісти
6 сіл пройшли...
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26.02.2024 22:21 Відповісти
А интересно, где сейчас Арестович?
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26.02.2024 22:28 Відповісти
Десь в Монако прогулювався.
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26.02.2024 23:02 Відповісти
Дякую ВАМ пане Юрію! Але мені дуже соромно...
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26.02.2024 23:24 Відповісти
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

·

https://twitter.com/AleksejCernavs3/status/1762121451048452415

В ответ

https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua
и

https://twitter.com/danulo8888888 @danulo8888888

Самый главный вопрос,который бы задал;Почему арабы в шлепанцах имеют ракеты,клепают их,завозят любыми путями,вплоть до контробаса,а мы за два года ,так ничего и не имеем.Те стрижи и БПЛА,которые мы запускаем раз в месяц,ситуацию не переломят.Даже снарядов нет.Два года.
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26.02.2024 23:28 Відповісти
він Вам відповість - а Ви хочете у шльопанцях ходить ? )) Ми могли б збільшити фінансування армії в 2-3 рази, але як ми тоді будемо будувати шляхи ? ))
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27.02.2024 10:07 Відповісти
Таке краще робити в текстовій версії.
Щоб фальшива пика настрою не псула.
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26.02.2024 23:28 Відповісти
друге відео Бутусова за день не в силі переглянути. ще від двох років не відійшов.
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26.02.2024 23:33 Відповісти
А КОЛИ ЗЛЕНСЬКИЙ КАЗАВ ПРАВДУ ?
Мабуть коли вибачення у Кадирова просив.
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26.02.2024 23:44 Відповісти

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26.02.2024 23:46 Відповісти
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

·

https://twitter.com/igor_serdukov/status/1762232590931509322 1 мин

Ви розумієте що фронт сиплется? Що Сирський не спроможний керувати військом а зеленський країною

Костянтинівський ✙

@ua_zinkoviy

·

8 мин

Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне.
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26.02.2024 23:48 Відповісти
У зе кодли все по плану...
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27.02.2024 00:10 Відповісти
багато брехунів бачив в своєму житті, але буба абсолютний.
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27.02.2024 00:31 Відповісти
янелох виявився повним лохом,
янетряпка повною смердючою брехливою ганчіркою.
залишилось тільки спростувати останній постулат - "боневтік-херпіду".
най вже тікає і на х*р іде...
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27.02.2024 00:41 Відповісти
Сегодня вышло очередное видео известного бизнесмена США, который болеет за Украину (он из Харькова, где живут его родственники).
Он показывает реальные документы, которые отличаются, как от СМИ Украины, так и от ,,хороших русских,, , которые, видимо, получают гранты от демпартии.
Естественно, его не приглашают в СМИ Украины ....
Он критически оценивает деятельность президента Украины....
https://www.youtube.com/watch?v=2hnwxFmPoP8&t=5996s
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27.02.2024 01:47 Відповісти
20 травня, це теж в якомусь сенсі вирок бубі.
після 20го він стає невизначеною особою.
Констітуція України на цей випадок однозначної відповіді на статус Президента не має, а іти до Констітуційного суду за відповіддю
в буби бажання нуль.
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27.02.2024 02:37 Відповісти
Марионетка Зеленский и его куратор от ФСБ Ермак возглавляют 5-ю колонну Кремля в Украине. Это чмо - враг Украины.
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27.02.2024 06:03 Відповісти
Дивишся на цей виступ, артист на сцені крутиться, і поганий артист. "Там були, там були, тиснути на партнерів, тиснути на партнерів, а якщо в нас було б...."
На жаль, ця людина керує в такий час, вона навіть не розуміє реально, що відбувається.
Дитячий садок.
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27.02.2024 06:38 Відповісти
А де там була правда? Він тільки відкриває рота-і вже бреше!
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27.02.2024 07:50 Відповісти
зе!поц бреше, і зе!поц знає що бреше!
коли його мочають небритою пикою в його брехню, воно включає зе!янелох, "падає" в істериці і починає молотити набір незв'язаних слів.
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27.02.2024 08:43 Відповісти
Зеленcький і його шайка "потужних менеджерів", виконуючи оманські домовленості, свідомо і системно роблять все можливе, щоб Україна капітулювала.
Коней на переправі не міняють - а зрадників, шкідників та саботажників необхідно гнати.
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27.02.2024 09:30 Відповісти
Виступ Зеленського на "пресконференції" скомпонований за класичною технологією маніпуляцій спецслужб - дві незначні правди на одну значну системну брехню. Це технологія проштовхування системної брехні під прикраттям незначних фактів правди.
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27.02.2024 09:40 Відповісти
Якщо Зеленський колись і скаже правду,то йому всерівно ніхто адикватний не повірить,він вже став,як герой казки про вовкі
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27.02.2024 12:41 Відповісти
Ключове слово - ЯКЩО
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27.02.2024 16:19 Відповісти
Чесний огляд, доречна критика. Але Зеленський вже довів що йому та його оточенню байдуже будь яка критика, навіть західних партнерів. Він як папуга розповідає що у нього «все чисто». Кожен раз коли бачу такі «інтерв'ю», розумію наскільки єрмаки-Татарови далекі від народа. Ці комсомольці недобитих комуняк будують якесь гетто
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27.02.2024 13:36 Відповісти
" Посиденьки у кокошниках !"
Або :--- Що Ви будете робити. якщо . сьогодні. Вам зателефонує путін ?--Із залу...

Всі ми Є свідками ганебної відмови ЗЕ-Верховного в акредитації журналісту Ю. Бутусову...
Журналісту. який НЕ викисає із горнила ...володіє фактажем військових проблем з першоджерел...
Тобто : ані слухати. ані говорити . що потрібно .задля нашої ПЕРЕМОГИ ... Реально---ми маємо чужинську владу... яка ігнорує і наше сьогодення і наше минуле...Українська влада неодмінно б. сьогодні : 25 лютого урочисто . відмічала 390-річницю з нагоди Великої перемоги під
Смоленськом Війська Запорізького ( за сприяння Литовців та Поляків ) над царським військом московитів ! За наслідками капітуляції московії 25. лютого 1634 року було повернуто: і людність і Чернігово--Сіверсьські землі.! Як можна це замовчувати. коли йде така .вбивча. війна ?! Про це мали б говорити на фронтах нашим захисникам... і це неодмінно б піддало їм наснаги і впевненості у нашій перемозі...( та цій владі перевертнів. комбінаторам- махінаторам--це .ажніяк НЕ потрібно ...) Самозакоханому керманичу НЕ цікаві архі--важливі правдиві вісті із фронтів від провідного журналіста ( йому куди приємніше окунатися у хвалебні оди мосійчучок.. ) За помпезною круговертю.
популярністю у колах політичного бомонду під ( спалахи відосиків ) йому вже НЕ до нас ...
Ми за межею його уваги ! І що нам робити. коли рашо--зарізяки прорвуться ? Захиститися нічим І ЗУ " Про зброю"- заблоковано! А кожен .свідомий. українець має усвідомити : що НЕ має .морального . права бездарно загинути НЕ ухайдокавши півдесятка кацапидлів !!! І все із-за єдиної причини : ЗЕ-прохіндеї накралися. до такої межі. що більше бояться власного народу . аніж ліліПУТІНСЬКИХ головорізів ... Самооборона. на місцях НЕ гуртується...в школах старшокласників . до стрільб НЕ залучають.вогневої підготовки НЕмає-- все кинуто на самоплив ... А війна вже НЕ на виснаження. а затяжна на право вціліти під сонцем ... ТО як можна сподіватися на перемогу з таким керманичем ??? Коли замість підготовки. до війни--як перед здохом 1933р. зерно--збіжжя .несамовито пруть і пруть із двору України ...Як це розуміти ?
Вельмишановний през у Вас є шанс--вчинити мудро:оголосити про свої перевибори й піти... самі

знаєте куди

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27.02.2024 16:33 Відповісти
Уся риторика нинішньої команди мусить розглядатись через призму Оманського зашквару.
після Оману в Україні стався заколот. Зе командавже нічого не вирішує... вирішує Єкозирна команда.
Так от ця команда робить усе щоби загнати українців у кут.
Сирський небезпечний не тому що він і його батько москалі Він небезпечний у своїй тупості. Їм би додати ще Хомчака та Алкашина. і 3.14 по плану безмозглої. Цікаво а хто здав плани контрнаступу....
Хто так волів мати доступ до планів хоча не мав на це права. Цікаво, а хто здав Херсон і розмінував мости і дороги. Хто прое... Маріуполь і здав Азовців у полон. Хто "гроші на крові" гребе шуфлями...
Але і це ще не3.14.
повний настане тоді коли вони козирні зіб"ють національну свідомість. пшеки , хунгари вже хвіст піднімають, а козирі мовчать.... по планах великого пу..Х..лалалала.
МІС в Україні вже не існує. Є ОФІС який перебрав... на себе повноваження МІС і тому у цьому напрямку 3.14 . Аналогічна ситуація і на теренах 4 ї влади... завал. Кавкання РТV-полтава і решта єдиноутробних аналітиків "спазмалітиків" - дратує непрофесійністю, а більше облудом.
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27.02.2024 16:59 Відповісти
А як бігають оченята в брехуна.
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27.02.2024 20:37 Відповісти
В 2014 році це чипірадло втікло від повісток в Москву, звідки писало роліки. Воно бреше, як дихає. В кожному вдосі бреше, і при кожному видосі бреше, всій державі і всьому світу.
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27.02.2024 21:07 Відповісти
Єрмак з СВР в поміч зеленій рапусі з юридичною освітою.
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27.02.2024 21:10 Відповісти
 
 