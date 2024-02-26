Правда та брехня на пресконференції Зеленського | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми враженнями від пресконференції президента України Володимира Зеленського, яка відбулась 25 лютого.

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