Оккупант прикрывается пленным во время штурма. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант прикрывается украинским военнопленным во время штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление российского оккупанта снято с помощью беспилотника.

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