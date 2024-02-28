Оккупант прикрывается пленным во время штурма. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант прикрывается украинским военнопленным во время штурма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление российского оккупанта снято с помощью беспилотника.
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+44 юрий Шмалько #512164
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+32 Andrew Moon
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+20 Roman Tok
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Лічінки орка, його орчихи,чи їхніх інших орчишніх вилупків родичів .
Більше радісно може бути спостерігати їхні смерті на полях України