Окупант прикривається полоненим під час штурму. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант прикривається українським військовополоненим під час штурму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин російського окупанта зафільмований за допомогою безпілотника.

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