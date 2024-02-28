Окупант прикривається полоненим під час штурму. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант прикривається українським військовополоненим під час штурму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин російського окупанта зафільмований за допомогою безпілотника.
Топ коментарі
+44 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар28.02.2024 10:12
+32 Andrew Moon
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+20 Roman Tok
показати весь коментар28.02.2024 10:10
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Лічінки орка, його орчихи,чи їхніх інших орчишніх вилупків родичів .
Більше радісно може бути спостерігати їхні смерті на полях України