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Новини Відео Війна
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Окупант прикривається полоненим під час штурму. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант прикривається українським військовополоненим під час штурму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин російського окупанта зафільмований за допомогою безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+44
Німецькі нацисти були благородними лицарями порівняно з кацапськими покидьками!
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28.02.2024 10:12
+32
Дивились в дитинстві фільми про війну, фашистів. А вони ось, самі натуральні...
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28.02.2024 10:13
+20
А де дрони Федорова, бл. Лежать як на пляжі і на них нічого не пада
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28.02.2024 10:10
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А де дрони Федорова, бл. Лежать як на пляжі і на них нічого не пада
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28.02.2024 10:10 Відповісти
******* відбив би иому охоту ховатись
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28.02.2024 10:12 Відповісти
******* скоріше всього ні, а от снайпер точно
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28.02.2024 11:05 Відповісти
Німецькі нацисти були благородними лицарями порівняно з кацапськими покидьками!
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28.02.2024 10:12 Відповісти
нацисти у фильмах ще видрами часто тушили вогонь коли село горило
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28.02.2024 10:51 Відповісти
Що прям таки видрами???? Тушили??? Чи видр тушили нацисти??? От поганці селе горнило а нацисти в цей час видр тушили?!??!!?! Бляха які ж ви лишньохромосомі ідіоти, ти думаєш реально з таким перекладом хтось повірить в те що ти Українець з Німеччини??? Зміни прапор на ганчірку аквафрешну потомственний лишньохромосомий піда.рососійський боярочдний троляка!!!! 😂😂😂😂 І пожежу не тушатт а гасять! Вчи Українську рабе - пригодиться при спілкуванні зі своїми Панами!
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28.02.2024 11:11 Відповісти
ні, вони видр душили , вони ж нацисти, а село тут ніпричому, хіба видри були в селах.
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28.02.2024 11:44 Відповісти
От пі.дари видр душили!!! А де ж був грінпісс?!? Чи його тоді ще не було!????
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28.02.2024 15:33 Відповісти
Дивились в дитинстві фільми про війну, фашистів. А вони ось, самі натуральні...
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28.02.2024 10:13 Відповісти
Мразі, нежить кацапська.
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28.02.2024 10:17 Відповісти
Цікаво де всі ці гавнесті інтернешнл та інші Червоні Хрести. Скільки воні було коли перестріляли кацапську засідку під виглядом здачі в полон...
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28.02.2024 10:21 Відповісти
осьо де..
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28.02.2024 10:27 Відповісти
Де там про Женевську конвенцію? Цивілізовано воюють цивілізації, а темрява допотопна і безмозгле стадо воює як племʼя орків, кому там ті конвенції вперлися, як там букви не всі знають і за бутилку водки та за срубль матір рідну прибʼють
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28.02.2024 10:22 Відповісти
Женева, та й Захiд взагалi дивляться в iнший бiк. А у когось ще виникають сумнiви на чийому боцi тi сороси-глобалiсти...
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28.02.2024 17:34 Відповісти
Практика "хошар" , яка застосовувалася монголами з давніх давен
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28.02.2024 10:25 Відповісти
Я хочу посмотреть тому кто будет говорить что кацапы люди.Нет кацапы это выродки не люди отходы планеты.И что надо сними делать?Угнетает то что наши имеют слабую стойкость,поэтому видим и расстрелы и такие моменты.
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28.02.2024 10:36 Відповісти
Ну і де вимога зібратися радбезам? Кацапи порушують все що можна і всі мовчки сидять!
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28.02.2024 10:37 Відповісти
Нам при совке раньше показывали в кино, что так делают подлые фашисты. А вон оно все как повернулось...
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28.02.2024 10:46 Відповісти
В Чечні також розповідали про злихчеченів що руським мальчикам, голови відрізали, а насправді це було дуже часто навпаки і почали цей треш саме кацап
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28.02.2024 11:52 Відповісти
Варвары они и есть.
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28.02.2024 11:00 Відповісти
І жодного дрону, від Шмигаля-Федорова, так і не було..
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28.02.2024 11:07 Відповісти
Здається, це не полонений. Якось він специфічно прикриває своє обличчя. Мабуть знову підстава і це їхній , перевдягнений у нашу форму
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28.02.2024 12:07 Відповісти
А по обличчю так легко зрозуміти, чи кацап, чи українець? Тим більше, що на стороні кацапів воює багато прокацаплених українців.
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28.02.2024 12:20 Відповісти
нечему удивляться-на войне все средства хороши! это только у нас берут в плен и кормят пленных орков на убой,а там с пленными иначе обращаются и срали они на всякие женевские конвенции и правила войны!
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28.02.2024 12:44 Відповісти
Это не так. Правила войны обычно соблюдались в войнах, начиная с 18-го века, по крайней мере в Европе. Например, поинтересуйтесь как во 2-ю мировую (и в 1-ю мировую тоже) очень по-джентельменски относились друг к другу немцы и англичане. Но было исключение: это русская армия в 1-ю мировую, и советская армия во всех ее европейских войнах, начиная с 1920 г. Это одна из причин, почему русских считали варварами и свиньями
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28.02.2024 14:21 Відповісти
Саме тому після 22року кожна смерть на расєє для мене радістна звістка, неважливо,чия
Лічінки орка, його орчихи,чи їхніх інших орчишніх вилупків родичів .
Більше радісно може бути спостерігати їхні смерті на полях України
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28.02.2024 17:27 Відповісти
 
 