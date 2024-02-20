УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9952 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
30 650 86

Окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного. ВIДЕО

Нещодавно мережу сколихнув черговий цинічний вчинок російських окупантів, які впритул розстріляли беззбройних українських бійців. А тепер стало відомо про ще один аналогічний злочин - тепер поблизу Роботиного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Згідно з інформацією російські війська вчинили злочин у неділю, 18 лютого у Запорізькій області.

Також дивіться: Прикордонники дроном атакували російську "буханку" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

розстріл (267) Запорізька область (3610) воєнні злочини (1861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+75
Нехай навіки буде проклята московія і московіти
показати весь коментар
20.02.2024 16:07
+67
Так делать нельзя. Согласен. Вбивати кацапню потрібно без відео.
показати весь коментар
20.02.2024 16:15
+64
Все гораздо проще. Злые от природы, обозленные провалом Киевзатридня просто вымещают злобу. Московитов надо истреблять, а не придумывать витиеватые теории их людоедского поведения.
показати весь коментар
20.02.2024 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай навіки буде проклята московія і московіти
показати весь коментар
20.02.2024 16:07 Відповісти
А от депутати ВРУ чомусь так не думають. Вони готові мобілізувати і відправити у ті окопи тисячі громадян, а заборонити московських попів в Україні вони і не збираються. Це ж московські попи із своїми ідеями "спасіння" під вивіскою "русского мира" добивають наших воїнів.
показати весь коментар
20.02.2024 19:53 Відповісти
На самом деле это может быть элементом психологической операции, когда особо упоротым оркам дают приказ убивать пленных, желательно чтобы это видели наши дроны. Тогда естественно наши тоже не будут особо церемониться с пленными - а значит меньшее количество орков захочет в плен сдаваться - соответственно будут или кончать с собой - или отбиваться до последнего, по возможности убив или ранив кого то из наших. А если наши расстреляют так потенциальных пленных - то рашитсткая пропаганда сделает все чтобы раскрутить это видео как можно более широко - завтра же это будет во всех газетах и на всех мировых информационных сайтах мира, куда они могут засунуть свои грязные лапы с бабками. Потому нашим такого делать нельзя ни в коем случае. А наши власти, хотя с них толку мало, подобные случаи должны наоборот подавать во все мировые СМИ и компетентные органы, чтобы мировая общественность постоянно окуналась носом в то дерьмо, против которого мы вынуждены воевать.
показати весь коментар
20.02.2024 16:07 Відповісти
Все гораздо проще. Злые от природы, обозленные провалом Киевзатридня просто вымещают злобу. Московитов надо истреблять, а не придумывать витиеватые теории их людоедского поведения.
показати весь коментар
20.02.2024 16:14 Відповісти
Саме так. В совецкой_арміі могли забити до смерти чи покалічити свого молодшого за призовом товариша за якусь дрібничку...
показати весь коментар
20.02.2024 16:39 Відповісти
Так делать нельзя. Согласен. Вбивати кацапню потрібно без відео.
показати весь коментар
20.02.2024 16:15 Відповісти
А где "наші власті"?ригівські піонєри і октябрята,так їм по кайфу коли гинуть українці
показати весь коментар
20.02.2024 16:15 Відповісти
Абсолютно верно. Поэтому нужно брать в плен, но тех, кто из подразделений, отличившихся особым садизмом, ночью тихо пристреливать при попытке к бегству. И не афишировать, как часто это делают на Цензоре, показывая попадания дронами по "безоружным" или желающим сдаться оркам.
показати весь коментар
20.02.2024 16:22 Відповісти
А так же если удается установить личности тех кто такое совершал - объявлять награду за его голову. Мертвый 50 тысяч долларов, живой - 100. И его свои же притащат. В данном случае он не просто комбатант - он лицо, совершившее военное преступление - а значит и отношение к нему другое.
показати весь коментар
20.02.2024 16:33 Відповісти
Они не комбатанты - они спецоператоры.
показати весь коментар
23.02.2024 23:17 Відповісти
Боже, який жах... вже вкотре... Вічна пам'ять захистникам
показати весь коментар
20.02.2024 16:08 Відповісти
війна життя ...
показати весь коментар
20.02.2024 16:09 Відповісти
Оновлене ГШ каже, що у Роботино все пучком і всі атаки відбито.

Тепер навіть ГШ тупо бреше...
показати весь коментар
20.02.2024 16:09 Відповісти
.
показати весь коментар
20.02.2024 16:21 Відповісти
Значить це відео не з Роботино. Бо позиції явно вже захоплені кацапньой.
показати весь коментар
20.02.2024 16:43 Відповісти
То вчорашнє зведення від військового який десь там зараз , на тому напрямку .

А ось Мірошніков , теж написав вчора ввечері
.
показати весь коментар
20.02.2024 16:51 Відповісти
там на схід від Роботино була купка траншей за які ще влітку місяцями тягомотина йшла. і зараз те саме. може звідти.
показати весь коментар
20.02.2024 16:53 Відповісти
Ось що писав снайпер , теж вчора . За сьогодні інфи по Роботіно ще немає.
.
показати весь коментар
20.02.2024 16:55 Відповісти
причем тут факт пленения и отбитые атаки фронт это организм туда сюда в 1-2 км линия движется сегодня мы зашли на российские ленточки завтра они.. а пленные бывают разные контузии остался без БК потерял ориентировку не успел отойти с основными силами.. остались те кого расстреляли а остальные не дошли были убиты в прямом бою.. я просто как ЮРИСТ не понимаю смысла крутить видео по социальным сетям если мы а ЭТО ОСНОВНОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬССТВО ЗЛОЧИНА ПОДОБНОЙ ТЕМЫ то суд при рассмотрении дела по сути может в виду публикации доказательства до возбуждения уголовного дела прийти к выводу и спорности видео его недействительности и просто усомниться в его скажем так правдивости.. что дает факт публикации видео больше ненависти или вдруг россияне начнут исповедаться в грехе и злочине нет и нет так в чем смысл публикации ИМЕННО ВИДЕО можно кратко изложить суть темы события и указать что факт злочина был зафиксирован на видео.. и все а что там было детализация и так далее даже не указывать место совершения преступления после расстрела это уже компетенция органов досудебного следствия. И видео это доказательство злочина... органы досудебного следствия полиция СБУ военная юстиция ДБР и прокурор имеют право дать разрешение на публикацию части всего доказательства если это вызвано необходимостью для расследования узнать лиц или помощь в чем то а там на видео установить ничего нельзя есть специальные программы покадрового анализа видео и так далее ..
показати весь коментар
20.02.2024 16:22 Відповісти
Так. Все помінялося місцями. Від продюсерів "Крим за 2-3 тижні".
показати весь коментар
20.02.2024 16:47 Відповісти
А теперь давайте представим ситуацию наоборот. Московиты ООН уже бы собрали, и ОБСЕ призвали, и в красный крест написали. Но самое страшное, что часть местных начали бы наезжать на ВСУ. Так нельзя, это не правильно, обменный фонд, не будут сдаваться.
показати весь коментар
20.02.2024 16:12 Відповісти
Так у нас некому этим заниматься.
показати весь коментар
20.02.2024 17:13 Відповісти
Poxoze sto eto uze neslucajnost ratrelivat plenix,a ukazanyje sverxu.Eto uze 3 raz poslednije dni,eto tocna nesvovpodenije.Nado *********** v plen liuboj cenoj etogo izbezat
показати весь коментар
20.02.2024 16:12 Відповісти
кацапи відчули свою перемогу. А переможців не судитимуть.

А світ спостерігає. Як колись спостерігав за Голодомором.

Саме в рік Голодомору США встановили дипломатичні стосунки з червоною мерзотою -- ссср.
показати весь коментар
20.02.2024 16:43 Відповісти
Это видео необходимо ***...м республиканским в США отправить. Пусть смотрят на каникулах
показати весь коментар
20.02.2024 16:12 Відповісти
їм ***** Україна...
показати весь коментар
20.02.2024 16:15 Відповісти
У нас есть что смотреть, у вас это только 2 года, а у нас в школах расстреливают десятелетиями.
показати весь коментар
20.02.2024 16:31 Відповісти
Готовьтесь к новому Перл Харбору, если мозгов не хватает. Тут дело давно уже не в Украине
показати весь коментар
20.02.2024 16:40 Відповісти
США даже наплевали на своих солдат которых убили обстреляв ихнюю базу ракетами. Никакой ответки небыло кроме обеспокоенности. Ето уже не те США которые были 50 лет назад. Даже не удивлюсь если вскоре США опять рассыпятся на отдельные штаты не без помощи трампа
показати весь коментар
20.02.2024 16:27 Відповісти
Даже Орбан плюнул американцам в морду и вытер жопу делегацией из США, и демонстративно при етом принял делегацию из Китая. Ето многое говорит о авторитете США
показати весь коментар
20.02.2024 16:30 Відповісти
Нема вже того США. Купка iмпотентiв!
показати весь коментар
20.02.2024 17:14 Відповісти
Це приказ *****. Для того, щоб орки не здавалися.
показати весь коментар
20.02.2024 16:14 Відповісти
та ты шо
показати весь коментар
20.02.2024 16:34 Відповісти
Значить наші фєльдмаршали ******* про те що успішно відбиваються від атак рашистів , а по факту бачим що ці паскуди захоплюють все нові позиції .Я не бачу жодного офіцера серед загиблих чи полонених бо вся ця бл#дота сидить за десятки кілометрів від фронту .
показати весь коментар
20.02.2024 16:20 Відповісти
Ми всі з тваринного світу. А там виживають жорстокіші. Будемо апелювати до міжнародних законів поки нас вбивають-загинемо точно і поголовно. Тож потрібно вибирати чи ми живі з ворожою плоттю на зубах, чи в білому, але в могилі.
показати весь коментар
20.02.2024 16:20 Відповісти
21 століття, виживає той, у кого є зброя. Скільки б не було люті і якщо нема зброї, то проти автомата чи танка вона множиться на нуль. Вже Бородянку боронили з коктейлями, першу колону техніки спалили, друга пішла з боєм і що сталося з містом всі знають.
показати весь коментар
20.02.2024 19:51 Відповісти
Я з цим повністю згоден. Але розмова трохи не про це.
показати весь коментар
20.02.2024 22:00 Відповісти
Ви думаєте у цих розстріляних не люті, чи ненависті до росіян, БУЛА і дуже сильна, АЛЕ ЗБРОЇ НЕ БУЛО. А без зброї проти зброї вся ненависть множиться на нуль. Я сам знаю що це таке бути без зброї, коли на підступав до міста танки, бмп і т.д. кацапів - ну така собі історія. Поки одні недоторкані купують собі тачки і отримують мільйони премій, то отакі прості гинуть, бо закінчилась зброя або у них, або у артилерії і підтримки.
показати весь коментар
21.02.2024 10:23 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1759936952936051133 37 мин

Очередной расстрел безоружных украинских военных недалеко от https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE?src=hashtag_click #Работино в Запорожской области. Зато в Киеве веселье , танцы, бал Сатаны и всем https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC?src=hashtag_click #терпилам похер! Страна **** терпил!
показати весь коментар
20.02.2024 16:22 Відповісти
так вы ж сами волали про мобилизацию шо молодежь трогать нельзя....все сидят по барам и ресторанам....если нельзя в армию то можна в госпитали или шить форму ит.д.
показати весь коментар
20.02.2024 17:16 Відповісти
Нічого у Московії за 500 років не змінилось. Є картинки часів Лівонської війни, на яких московити повісили голих жінок на деревах і стріляють в них з луків.
А ***** намагається в такий спосіб довести усьому світу, що Московія - якась окрема цивілізація.
показати весь коментар
20.02.2024 16:23 Відповісти
Це треба показувати 24/7 в ООН, в ОБСЄ, на самітах НАТО, влаштовувати покази в містах Європи та США, для пересічних громадян, бо 1000% ці кадри широкий загал Європи та США не бачить. В кращому разі вони бачать нашого гнусавопикого недоумка, бо на самопіар кремлівського скомороха у ОПи державних грошей вистачає, а от на контрпропаганду, на українське бачення цієї війни, на висвітлення злочинів антихристиянського, нелюдського москальського звірства, чомусь грошей немає. Бо і москальська сволота і їхні "слуги" з ОПи працюють проти українців, які воюють. Кацапи чинять звірства проти наших полонених на фронті, а їхні "слуги кремля" з ОПи тупо все це замовчують, не розповсюджують на весь світ, таким чином фактично приховують ці страти полонених від всього світу. І це не менший злочин, ніж самі страти. Кацапи з будь-якого приводу збирають ООН, знімають свої брехливі пропагандистські фільми багатьма мовами, одразу розповсюджують все своє брехливе лайно в Європі та США. А де такі самі дії ЗЕленої влади щодо розповсюдження правди про злочини москалоти ??? Їх нема. Бо кошти з бюджету витрачаються виключно на піар гнусавопикого прокремлівського вилупка та його ОПешної шобли.
показати весь коментар
20.02.2024 16:25 Відповісти
Всі у Європі знають, як воюють московити. Це не є таємницею. Якось читав естонську брошуру, де вони показували як зменшилось (вдвічі) населення нинішніх Естонії і Латвії під час Північної війни, а також наводились донесення Мєншикова Петру І в дусі "всех поколол". Там цілеспрямовано винищувались містечка і хутори, щоб залишити шведську армію без провізії.
показати весь коментар
20.02.2024 16:34 Відповісти
Діма, не треба маніпулювати та брехати, бо я прекрасно знаю, що в "старой Європє" - Німеччині, Франції, Італії, країнах БеНіЛюксу, Швейцарії, тобто в тих країнах, які власно й роблять погоду в ЄС, про злочини кацапів в Україні знає лише невелика купка експертів, бо для того, щоб широкий загал європейців та американців чули та читали своїми мовами про ці злочини, треба виділяти кошти на підготовку та розповсюдження такої інформації з українським баченням ціх фактів і розміщувати їх будь що БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ЗАХІДНИХ ЗМІ. А цього влада офісних покидьків не робить. Не через те, що немає грошей (на самопіар у цих офісних потвор гроші завжди є і шалені гроші) а через принциповий підхід - замовчувати та не розповсюджувати факти про злочини рашистів. Бо і ОПа і кремлівське кодло це одного поля ягоди.
показати весь коментар
20.02.2024 16:50 Відповісти
Під час осади Константинополя греки вивели на стіну всіх полонених турків і на очах у турецького війська їх всіх стратили. Московити зараз займаються тим же.
показати весь коментар
20.02.2024 18:14 Відповісти
1 млн обіцяних Україні дронів - це щонайменше 100 тис вбитих московитів і десятки одиниць техніки. А 60 млрд від США - це ще 100 тис вбитих московитів і також тисячі одиниць техніки. Тому вони так і казяться, розуміючи, що вони майже всі - мерці.
показати весь коментар
20.02.2024 18:44 Відповісти
Бачу, що ви, нажаль геть не розумієте про що я ... Ви казали у вашому пості що "Всі у Європі знають, як воюють московити." Ще раз стверджую, що це самообман!!!! Про те, що московити антихристиянькі виродки та кати та розстрілюють наших полонених та важко поранених полонених, про це знають західні дипломати, знають працівники міжнародних організацій, фахівці в захисті прав людини. АЛЕ ПРО ЦЕ НЕ ЗНАЄ 99,9% ПЕРЕСІЧНИХ ЄВРОПЕЙЦІВ ТА АМЕРИКАНЦІВ, бо в їхніх ЗМІ не присутні ці меседжі, які має просувати українська держава за державний кошт. Бо замість нас це робить кацапня, розповсюджуючи свою антиукраїнську пропаганду в західних ЗМІ. Так відбувається саме тому, що на розповсюдження правди про злочини москалоти теперішня антиукраїнська влада не виділяє грошей. Гроші виділяються офісом реЗЕдента виключно на власний самопіар, в тому числі в західних ЗМІ і це шалені кошти. НЕ ВІРИТЕ??? Тоді прямо зараз наберіть в пошуку Гугл фразу Russian troops shot Ukrainian prisoners. І подивіться які сайти з цією новиною вам видасть пошукова система - і ви побачите виключно українські англомовні недержавні приватні сайти Київпост, Еспресо, Українська Правда, Бабель, NV, The Kyiv Independent, Ник Вести. ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО ЦІ РОЗСТРІЛИ в американських чи європейських виданнях!!! Лише декілька посилань в арабській Аль Джазірі, які нажаль подаються не завжди в про-українському контексті. Чому ми дивуємося, що в країні повний бардак, якщо навіть тут, в обговореннях, людям приходиться доказувати очевидні речі!!! Це просто ППЦ!!!
показати весь коментар
20.02.2024 18:49 Відповісти
Як тільки 99 відсотків пересічних європейців почнуть бомбардувати такими відео, вони одразу скажуть, що нічого такого не має бути, а має бути мир на тих умовах, які зараз є.
Подивіться відео, де ЗЕ розповідає Гордону, як він заради миру збирається з Путіним на основі телевізора "сойтись посередине". А чим європейці відрізняються від українців? Там буде такий же результат.
показати весь коментар
20.02.2024 19:03 Відповісти
Бравісімо, ви щойно виправдали нерозповсюдження правди про розстріли українських військовополонених, які базуються виклюно на ваших дитячих припущеннях, які з реальністю немають нічого спільного... В ОПі та в кремлі вам напевно аплодують стоючи ...
показати весь коментар
20.02.2024 19:14 Відповісти
Путін мислить категоріями звірячих інстинктів. І починаючи з підриву будинків у Москві та інших містах Росії, йому часто вдавалося гнати людське стадо у потрібному напрямку. І тут більш-менш чітко можна сказати, куди він хоче погнати людське стадо, і які будуть наслідки.
А якщо з темою Спасіння у московитів така ситуація, то Стефанчук має поставити питання про заборону московських попів в Україні, і ВРУ за це проголосувати. Яке відношення до цього мають європейські ЗМІ?
показати весь коментар
20.02.2024 19:24 Відповісти
"треба виділяти кошти на підготовку та розповсюдження такої інформації".
Ну ви й загнули! А де тоді брати гроші на дебілофон, на бестселлери з мордою хєранта?
показати весь коментар
20.02.2024 18:43 Відповісти
У БГ на цей випадок є хороша пісня:

Жаль, подмога не пришла
Подкрепленья не прислали
Нас осталось только два
Нас с тобою *******...
Все братушки полегли
И с патронами напряжно
Но мы держим рубежи
Мы сражаемся отважно...
Пушка сдохла, все, ******
Больше нечем отбиваться
Что ж, закурим, брат-боец
Нам от смерти не *********...

Нажаль ВОПи так і гинуть. Без підкріплень, без арт прикриття, без б/к. Але хтось з вищого керівництва бригади, батальону, роти мав би на такий фінал реагувати. Бо ц пи#дець, як деморалізує бійців.
показати весь коментар
20.02.2024 16:25 Відповісти
прошлых выродков нашли вроде и покарали....
показати весь коментар
20.02.2024 16:35 Відповісти
А посилання можна?
показати весь коментар
20.02.2024 16:42 Відповісти
поищу
показати весь коментар
20.02.2024 17:04 Відповісти
вот...
https://www.youtube.com/watch?v=p6yZCmH3dn8&t=978s
показати весь коментар
20.02.2024 19:35 Відповісти
Ну що радбез скликати будемо? Чи гундосик прогундосить про помсту
показати весь коментар
20.02.2024 16:37 Відповісти
ми руських младєнцев запікали тільки своїм язиком , кацапи це сприйняли як особисте ...
показати весь коментар
20.02.2024 16:38 Відповісти
Не беріть цих уйобків у полон. Їх потім все одно вилікують, відгодують та обміняють. А після цього вони знов будуть проти нас воювати. А наших вони повертають практично інвалідами - і у фізичному, і у ментальному сенсі.

І похєр що там скажуть різні еуропеці та америкоси. Вони все одно нічого не хочуть робити, щоб це припинити...
показати весь коментар
20.02.2024 16:40 Відповісти
кацапів треба вбивати та вбивати, може колись вони закінчяться нарешті, а таки відео - показувати де тільки можна, треба демонструвати світу, що русня за межами цивілізації...
показати весь коментар
20.02.2024 16:40 Відповісти
Когда наши заходят на позиции орков, орки лупят и по нашим и по своим. Когда орки дошли до наших позиций, тишина. Почему?
показати весь коментар
20.02.2024 16:41 Відповісти
Чому?
показати весь коментар
20.02.2024 17:59 Відповісти
Якби кожна українська жінка , яка втратила сина чи чоловіка на війні прокляла окупантів, то війна вжеб завершилась. Недавно на Харківщині нелюди спалили живцем цілу сім"ю і їх Мама прокляла окупантів. Через невеликий проміжок часу глава Роснефті Сечін втратив єдиного сина віком 35 років. Дочкам путіна приготуватись? Прокляття Української Жінки - найстрашніша зброя на Землі!
показати весь коментар
20.02.2024 16:43 Відповісти
хоспаді ... не пишіть єрунди ...
показати весь коментар
20.02.2024 20:10 Відповісти
НЕ сдаватись в полон кацапам !
орки або одразу вб'ють, або в полоні замордують
"азовець" капітан Мудрак під час "екстрадикції" з Азовсталі та під час повернення через півроку.
через декілька місяців після повернення з полону капітан Мудрак помер
показати весь коментар
20.02.2024 16:48 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2024 16:49 Відповісти
У полоні чимала кількість. Потроху міняємо. То може хтось і врятується.
показати весь коментар
20.02.2024 21:39 Відповісти
"подобные случаи должны наоборот подавать во все мировые СМИ и компетентные органы, чтобы мировая общественность постоянно окуналась носом в то дерьмо".

Да им россиянам по**ю на все организации международные.
Красный крест, оон, хоть раз посетил украинских пленных, украинских гражданских в российских тюрьмах и лагерях за 2 года, за 10 лет.

И международным организациям тоже все по**ю.
Если бы было это не так, россию выгнали бы из ООН и других организаций.
После того как ссср в 1940 начал наносить удары по Хельсинки, по Финляндии, ссср была выгнана из всех организаций.

Поэтому твой трёп, трёп обычного европейского терпилы.

«Чорні запорожці» або «чорношличники», повна назва - кінний дивізіон 2-го Запорізького полку (згодом 1-й полк Чорних запорожців) - військове формування кавалерії. Загін Чорних запорожців існував у 1918-1920 роках, тобто за часів Української народної республіки.
Командував ними полковник Петро Дяченко.
Петро́ Гаври́лович Дяче́нко (30 січня 1895, с. Березова Лука, Гадяцький повіт, Полтавська губернія - 23 квітня 1965 США. В 1917 році вступив до армії УНР. 1918 р. - учасник визволення Полтави та Криму під командуванням полковника Петра Болбочана.

Командирів та комісарів РККА в полон не брали. А після того, як білогвардійці в 1919 році розправилися з кількома чорношличниками, що потрапили в їхні руки, не брали в полон і білих.

Чорношличники билися відчайдушно. Мали славу нещадних і непримиренних...
показати весь коментар
20.02.2024 17:06 Відповісти
а какая сказка была о зверствах гитлеровцев и хорошей красной армии
показати весь коментар
20.02.2024 17:09 Відповісти
Все эти вздохи про обменный фонд - засуньте себе в ОПУ!
Для кацапских ********* должно быть правило - чем меньше их в плену. тем ценнее каждая особь для обмена.
Попасть в украинский плен - это нужно засдужить. Как? Очень просто - дать одному из них пистолет (автомат) с ОДНИМ патроном и при условии, что он прикончит своего же лаптеногого - тогда брать в плен. Нет - всех не под камеру отправлять в ад!
показати весь коментар
20.02.2024 17:11 Відповісти
Вічна пам'ять...
Слава Україні!
Героям слава!

Смерть ворогам.
показати весь коментар
20.02.2024 17:48 Відповісти
Щоб була смерть ворогам-потрібні ********** та ще багато чого, а щоб були ********** потрібно щом міністри і депутати та інші ділки від влади не крали, а хочаб 2 дні повоювали в окопах рядовими і без охорони. Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
показати весь коментар
20.02.2024 19:04 Відповісти
руzzкие скоты горите в аду!
показати весь коментар
20.02.2024 17:56 Відповісти
Обыкновенный фашизм/нацизм/рашизм
показати весь коментар
20.02.2024 18:00 Відповісти
А окопи...
показати весь коментар
20.02.2024 18:32 Відповісти
Як розстрілювали чекісти ? Ну, от вам інструкція !
показати весь коментар
20.02.2024 19:08 Відповісти
Що за ерня? - скільки того плацдарму біля Роботина, щоб рашисти дійшли до наших окопів і почали розстрілювати здававшихся вїнів. Рзстріляти відповідального за оборну плацдарму.
показати весь коментар
20.02.2024 19:38 Відповісти
А тепер трохи реальної помсти!

Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
показати весь коментар
20.02.2024 19:44 Відповісти
Будь-яка примітивна цивілізація перемагала більш розвинуту тому, що не розділяла цінності більш розвинутої. Кацапи не шкодують своїх, тож сподіватися здатись їм в полон та отримати права передбачені Женевською конвенцією це марна справа.
Розумію, що кожне живе створіння хоче жити - це базовий інстинкт, але тоді потрібно боротись і, або перемогти або загинути.
Не треба здаватись це марна справа - всі рівно вб'ють.
Але і в полон брати не потрібно. На хер обмінний фонд - виродки розуміють лише біль, голод та страх.
А от пару-трійку наших командирів я б точно розстріляв за те, що не контролюють ситуацію. На відміну від рашистів у нас не має на передку жодного офіцера - всім керують сержанти, на посади яких висувають за совковими принципами - найбільша морда, найбільші кулаки та горлянка як гудок у пароплава.
показати весь коментар
20.02.2024 19:55 Відповісти
а коли цих підарів візьмуть у полон ми всі за власні кошти будемо їх утримувати за 10.000 на кожного в місяць. а після обміну вони повернуться далі страчувати наших полонених.... так переможемо
показати весь коментар
20.02.2024 21:19 Відповісти
 
 