Окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного. ВIДЕО

Нещодавно мережу сколихнув черговий цинічний вчинок російських окупантів, які впритул розстріляли беззбройних українських бійців. А тепер стало відомо про ще один аналогічний злочин - тепер поблизу Роботиного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Згідно з інформацією російські війська вчинили злочин у неділю, 18 лютого у Запорізькій області.

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