Окупанти розстріляли полонених українських бійців біля Роботиного. ВIДЕО
Нещодавно мережу сколихнув черговий цинічний вчинок російських окупантів, які впритул розстріляли беззбройних українських бійців. А тепер стало відомо про ще один аналогічний злочин - тепер поблизу Роботиного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
Згідно з інформацією російські війська вчинили злочин у неділю, 18 лютого у Запорізькій області.
Топ коментарі
+75 Євген Дусик #421274
показати весь коментар20.02.2024 16:07
+67 Михаил Дужик #512165
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+64 Мрачный скептик
показати весь коментар20.02.2024 16:14
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Тепер навіть ГШ тупо бреше...
А ось Мірошніков , теж написав вчора ввечері
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А світ спостерігає. Як колись спостерігав за Голодомором.
Саме в рік Голодомору США встановили дипломатичні стосунки з червоною мерзотою -- ссср.
@JaWernulsa
·
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1759936952936051133 37 мин
Очередной расстрел безоружных украинских военных недалеко от https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE?src=hashtag_click #Работино в Запорожской области. Зато в Киеве веселье , танцы, бал Сатаны и всем https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC?src=hashtag_click #терпилам похер! Страна **** терпил!
А ***** намагається в такий спосіб довести усьому світу, що Московія - якась окрема цивілізація.
Подивіться відео, де ЗЕ розповідає Гордону, як він заради миру збирається з Путіним на основі телевізора "сойтись посередине". А чим європейці відрізняються від українців? Там буде такий же результат.
А якщо з темою Спасіння у московитів така ситуація, то Стефанчук має поставити питання про заборону московських попів в Україні, і ВРУ за це проголосувати. Яке відношення до цього мають європейські ЗМІ?
Ну ви й загнули! А де тоді брати гроші на дебілофон, на бестселлери з мордою хєранта?
Жаль, подмога не пришла
Подкрепленья не прислали
Нас осталось только два
Нас с тобою *******...
Все братушки полегли
И с патронами напряжно
Но мы держим рубежи
Мы сражаемся отважно...
Пушка сдохла, все, ******
Больше нечем отбиваться
Что ж, закурим, брат-боец
Нам от смерти не *********...
Нажаль ВОПи так і гинуть. Без підкріплень, без арт прикриття, без б/к. Але хтось з вищого керівництва бригади, батальону, роти мав би на такий фінал реагувати. Бо ц пи#дець, як деморалізує бійців.
https://www.youtube.com/watch?v=p6yZCmH3dn8&t=978s
І похєр що там скажуть різні еуропеці та америкоси. Вони все одно нічого не хочуть робити, щоб це припинити...
орки або одразу вб'ють, або в полоні замордують
"азовець" капітан Мудрак під час "екстрадикції" з Азовсталі та під час повернення через півроку.
через декілька місяців після повернення з полону капітан Мудрак помер
Да им россиянам по**ю на все организации международные.
Красный крест, оон, хоть раз посетил украинских пленных, украинских гражданских в российских тюрьмах и лагерях за 2 года, за 10 лет.
И международным организациям тоже все по**ю.
Если бы было это не так, россию выгнали бы из ООН и других организаций.
После того как ссср в 1940 начал наносить удары по Хельсинки, по Финляндии, ссср была выгнана из всех организаций.
Поэтому твой трёп, трёп обычного европейского терпилы.
«Чорні запорожці» або «чорношличники», повна назва - кінний дивізіон 2-го Запорізького полку (згодом 1-й полк Чорних запорожців) - військове формування кавалерії. Загін Чорних запорожців існував у 1918-1920 роках, тобто за часів Української народної республіки.
Командував ними полковник Петро Дяченко.
Петро́ Гаври́лович Дяче́нко (30 січня 1895, с. Березова Лука, Гадяцький повіт, Полтавська губернія - 23 квітня 1965 США. В 1917 році вступив до армії УНР. 1918 р. - учасник визволення Полтави та Криму під командуванням полковника Петра Болбочана.
Командирів та комісарів РККА в полон не брали. А після того, як білогвардійці в 1919 році розправилися з кількома чорношличниками, що потрапили в їхні руки, не брали в полон і білих.
Чорношличники билися відчайдушно. Мали славу нещадних і непримиренних...
Для кацапских ********* должно быть правило - чем меньше их в плену. тем ценнее каждая особь для обмена.
Попасть в украинский плен - это нужно засдужить. Как? Очень просто - дать одному из них пистолет (автомат) с ОДНИМ патроном и при условии, что он прикончит своего же лаптеногого - тогда брать в плен. Нет - всех не под камеру отправлять в ад!
Слава Україні!
Героям слава!
Смерть ворогам.
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
Розумію, що кожне живе створіння хоче жити - це базовий інстинкт, але тоді потрібно боротись і, або перемогти або загинути.
Не треба здаватись це марна справа - всі рівно вб'ють.
Але і в полон брати не потрібно. На хер обмінний фонд - виродки розуміють лише біль, голод та страх.
А от пару-трійку наших командирів я б точно розстріляв за те, що не контролюють ситуацію. На відміну від рашистів у нас не має на передку жодного офіцера - всім керують сержанти, на посади яких висувають за совковими принципами - найбільша морда, найбільші кулаки та горлянка як гудок у пароплава.