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Прикордонники дроном атакували російську "буханку" на Харківщині. ВIДЕО

Бійці "Сталевого кордону" на Харківському напрямку під час проведення аеророзвідки виявили УАЗ росіян та відправили дрон-камікадзе для ураження ворожої техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дивіться: Прикордонники уразили ворожий міномет та поранили двох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Харківщина (6054) знищення (7251)


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"Буханка" - це рузьге машина, у якій бухають!
)))
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20.02.2024 14:24 Відповісти
На то она и "бухалка"
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20.02.2024 15:09 Відповісти
 
 