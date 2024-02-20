Прикордонники дроном атакували російську "буханку" на Харківщині. ВIДЕО

Бійці "Сталевого кордону" на Харківському напрямку під час проведення аеророзвідки виявили УАЗ росіян та відправили дрон-камікадзе для ураження ворожої техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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