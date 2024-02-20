Прикордонники дроном атакували російську "буханку" на Харківщині. ВIДЕО
Бійці "Сталевого кордону" на Харківському напрямку під час проведення аеророзвідки виявили УАЗ росіян та відправили дрон-камікадзе для ураження ворожої техніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))