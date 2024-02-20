Пограничники дроном атаковали российскую "буханку" на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы "Стальной границы" на Харьковском направлении во время проведения аэроразведки обнаружили УАЗ россиян и отправили дрон-камикадзе для поражения вражеской техники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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