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Пограничники дроном атаковали российскую "буханку" на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы "Стальной границы" на Харьковском направлении во время проведения аэроразведки обнаружили УАЗ россиян и отправили дрон-камикадзе для поражения вражеской техники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6475) Харьковщина (5577) уничтожение (7023)


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"Буханка" - це рузьге машина, у якій бухають!
)))
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20.02.2024 14:24 Ответить
На то она и "бухалка"
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20.02.2024 15:09 Ответить
 
 