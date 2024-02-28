Оккупант сломя голову бежит за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО

Оккупант добровольно сдался в плен, после того как украинские воины из 10-й ОГШБ указали ему направление движения, сбросив с дрона записку с инструкциями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент сбрасывания записки и процесс сдачи в плен опубликован в соцсетях.

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