Оккупант сломя голову бежит за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО
Оккупант добровольно сдался в плен, после того как украинские воины из 10-й ОГШБ указали ему направление движения, сбросив с дрона записку с инструкциями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент сбрасывания записки и процесс сдачи в плен опубликован в соцсетях.
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+15 Moshe_Dayan
показать весь комментарий28.02.2024 13:58
+15 Галина Боброва #582785
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+12 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий28.02.2024 13:56
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Полечат
Откормят
А потом они вернутся в рашу с жирными мордами
И будут говорить - нас пытали в плену
Голодом морали
И ООН обольется слезами
А почему это происходит?
А очень просто
Потому что Нюрнберг над немецкими фашистами состоялся
А над советскими фашистами - нет
А немецкие фашисты по сравнению с советскими - детский сад
Просто правда про советских фашистов такая страшная
Что мир боится к ней подступиться
А ты не ссы, мир!
Хватит уже ссать перед советско- русскими фашистами
А если вам кругом мерещатся МУЖЧИНЫ
То это не ко мне
Вам лучше к президенту
Братья, расстрелянные рашистами, вы должны это понять....