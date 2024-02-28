Окупант стрімголов біжить за українським дроном, щоб здатися у полон. ВIДЕО

Окупант добровільно здався у полон, після того, як українські воїни із 10-ї ОГШБ вказали йому напрямок руху, скинувши з дрона записку з інструкціями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент скидання записки та процес здачі у полон опублікований у соцмережах.

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