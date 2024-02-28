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Окупант стрімголов біжить за українським дроном, щоб здатися у полон. ВIДЕО

Окупант добровільно здався у полон, після того, як українські воїни із 10-ї ОГШБ вказали йому напрямок руху, скинувши з дрона записку з інструкціями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент скидання записки та процес здачі у полон опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили 12 окупантів на запорізькому напрямку. ВIДЕО

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військовополонені (939) полонені (2266) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4743)


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Топ коментарі
+15
Нехай краще здаються, ніж воюють.
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28.02.2024 13:58
+15
Их не расстреляют
Полечат
Откормят
А потом они вернутся в рашу с жирными мордами
И будут говорить - нас пытали в плену
Голодом морали
И ООН обольется слезами
А почему это происходит?
А очень просто
Потому что Нюрнберг над немецкими фашистами состоялся
А над советскими фашистами - нет
А немецкие фашисты по сравнению с советскими - детский сад
Просто правда про советских фашистов такая страшная
Что мир боится к ней подступиться
А ты не ссы, мир!
Хватит уже ссать перед советско- русскими фашистами
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28.02.2024 14:07
+12
На жаль не ротами або бригадами, а краще біглиб у бік Москви із зброєю аби скинути )(уйла (він же путін) та його волоцюг з владних крісел!!!
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28.02.2024 13:56
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На жаль не ротами або бригадами, а краще біглиб у бік Москви із зброєю аби скинути )(уйла (він же путін) та його волоцюг з владних крісел!!!
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28.02.2024 13:56 Відповісти
Забери меня в свой плен (c)
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28.02.2024 13:56 Відповісти
мабуть так і заманюють : рюмкафоткинастале ))
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28.02.2024 14:52 Відповісти
Нехай краще здаються, ніж воюють.
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28.02.2024 13:58 Відповісти
...ооо?!...може настане час і ЗСУ таки привчать кацапів гадити не на столі в українській школі, а в унітаз, що стаціонарно підключений до каналізації
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28.02.2024 14:00 Відповісти
Их не расстреляют
Полечат
Откормят
А потом они вернутся в рашу с жирными мордами
И будут говорить - нас пытали в плену
Голодом морали
И ООН обольется слезами
А почему это происходит?
А очень просто
Потому что Нюрнберг над немецкими фашистами состоялся
А над советскими фашистами - нет
А немецкие фашисты по сравнению с советскими - детский сад
Просто правда про советских фашистов такая страшная
Что мир боится к ней подступиться
А ты не ссы, мир!
Хватит уже ссать перед советско- русскими фашистами
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28.02.2024 14:07 Відповісти
є краші варіанти? Ви ОДИН такий розумний?
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28.02.2024 15:13 Відповісти
Я вообще такая ОДНА
А если вам кругом мерещатся МУЖЧИНЫ
То это не ко мне
Вам лучше к президенту
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28.02.2024 16:26 Відповісти
На жаль, таких небагато! Слава ЕДЕЛЬВЕЙС!
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28.02.2024 14:08 Відповісти
Кацапня однозначно б розстріляла, а наш гуманізм і людяність безмежні! Слава ЗСУ!
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28.02.2024 14:14 Відповісти
Гуманізм, людяність 🤦 ото їбануті істоти
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28.02.2024 15:47 Відповісти
Аж на сердце стало спокойно - еще одного кацапа спасли!
Братья, расстрелянные рашистами, вы должны это понять....
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28.02.2024 14:32 Відповісти
В беднейших регионах России резко выросли накопления: за счёт "гробовых"
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28.02.2024 14:38 Відповісти
Ну не перебільшуйте щодо " накоплєній ", там їх пробухівають всією дєрєвнєй за неділю .
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28.02.2024 14:57 Відповісти
Це реальна новина. Десь в 1,5 рази збільшилися депозити (в Туві, Бурятії, Алтаї) в той час, як в інших регіонах незначне збільшення на кілька відсотків
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Ну і нащо це було робити? Просто знищили б цей непотріб.
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28.02.2024 15:52 Відповісти
Можливо, він вступить до нашого ГУР. На крайняк, піде на обмін
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28.02.2024 16:11 Відповісти
Ще одного кацапа в гур не вистачало а про обмін це навряд, буде віджиратись на українських харчах, скільки там уже на утримання одного півня виділяють? Здається вже 14 тисяч гривень? А обмінювати своїх кацапи не сильно хочуть, а от наших розстрілюють або мордують, тому мочити пітушню всіх до одного.
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28.02.2024 16:16 Відповісти
 
 