Окупант стрімголов біжить за українським дроном, щоб здатися у полон. ВIДЕО
Окупант добровільно здався у полон, після того, як українські воїни із 10-ї ОГШБ вказали йому напрямок руху, скинувши з дрона записку з інструкціями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент скидання записки та процес здачі у полон опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+15 Moshe_Dayan
показати весь коментар28.02.2024 13:58
+15 Галина Боброва #582785
показати весь коментар28.02.2024 14:07
+12 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар28.02.2024 13:56
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Полечат
Откормят
А потом они вернутся в рашу с жирными мордами
И будут говорить - нас пытали в плену
Голодом морали
И ООН обольется слезами
А почему это происходит?
А очень просто
Потому что Нюрнберг над немецкими фашистами состоялся
А над советскими фашистами - нет
А немецкие фашисты по сравнению с советскими - детский сад
Просто правда про советских фашистов такая страшная
Что мир боится к ней подступиться
А ты не ссы, мир!
Хватит уже ссать перед советско- русскими фашистами
А если вам кругом мерещатся МУЖЧИНЫ
То это не ко мне
Вам лучше к президенту
Братья, расстрелянные рашистами, вы должны это понять....