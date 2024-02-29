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Новости Видео Война
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Оператор дрона-камикадзе попал во вражеский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 14-й ОМБр попал во вражеский ЗРК "Тор" и вывел его из строя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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Автор: 

уничтожение (6980) дроны (3955) ЗРК (200)


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ще 2 сушки!
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29.02.2024 11:27 Ответить
Без вибухівки?
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29.02.2024 11:28 Ответить
І що з ним сталося, локатор ц надалі крутився після вибуху.
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29.02.2024 11:28 Ответить
скрєпная гравіцапа всьо
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29.02.2024 11:28 Ответить
Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!
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29.02.2024 11:29 Ответить
Эту хрень надо добивать до большого огня.
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29.02.2024 11:58 Ответить
И что? Нужно было хотя бы в локатор бить. А против брони **************** заряд на дроне как горохом об стенку.
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29.02.2024 12:07 Ответить
Шкода шо тіки один дрон поцілив....
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29.02.2024 14:27 Ответить
 
 