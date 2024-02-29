Оператор дрона-камикадзе попал во вражеский ЗРК "Тор". ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 14-й ОМБр попал во вражеский ЗРК "Тор" и вывел его из строя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий29.02.2024 11:27 Ответить Мне нравится 8
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий29.02.2024 11:28 Ответить Мне нравится 0
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий29.02.2024 11:28 Ответить Мне нравится 1
частный сектор
показать весь комментарий29.02.2024 11:28 Ответить Мне нравится 3
Ігор Круглій
показать весь комментарий29.02.2024 11:29 Ответить Мне нравится 8
Storm UA
показать весь комментарий29.02.2024 11:58 Ответить Мне нравится 4
Alex Nosov #582146
показать весь комментарий29.02.2024 12:07 Ответить Мне нравится 2
Sergey Chubenko
показать весь комментарий29.02.2024 14:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль