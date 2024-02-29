Оператор дрона-камикадзе попал во вражеский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 14-й ОМБр попал во вражеский ЗРК "Тор" и вывел его из строя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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