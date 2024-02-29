Оператор дрона-камікадзе поцілив у ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 14-ї ОМБр поцілив у ворожий ЗРК "Тор" та вивів його з ладу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
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Hanka Panyanka
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юрий Шмалько #512164
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