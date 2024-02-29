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Оператор дрона-камікадзе поцілив у ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 14-ї ОМБр поцілив у ворожий ЗРК "Тор" та вивів його з ладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники вистежили та уразили ворожий ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

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знищення (7298) дрони (4743) ЗРК (205)


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ще 2 сушки!
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29.02.2024 11:27 Відповісти
Без вибухівки?
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29.02.2024 11:28 Відповісти
І що з ним сталося, локатор ц надалі крутився після вибуху.
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29.02.2024 11:28 Відповісти
скрєпная гравіцапа всьо
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29.02.2024 11:28 Відповісти
Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!
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29.02.2024 11:29 Відповісти
Эту хрень надо добивать до большого огня.
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29.02.2024 11:58 Відповісти
И что? Нужно было хотя бы в локатор бить. А против брони **************** заряд на дроне как горохом об стенку.
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29.02.2024 12:07 Відповісти
Шкода шо тіки один дрон поцілив....
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29.02.2024 14:27 Відповісти
 
 