Оператор дрона-камікадзе поцілив у ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 14-ї ОМБр поцілив у ворожий ЗРК "Тор" та вивів його з ладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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