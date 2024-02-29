Уничтожены еще два российских Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях

Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ