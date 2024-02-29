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Новости Война
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Уничтожены еще два российских Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях

су34

Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Враг не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ, - Игнат прокомментировал сбивание 10 самолетов РФ

Сирськи Олександр

Автор: 

авиация (2830) уничтожение (6980) Александр Сырский (596)


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Топ комментарии
+76
він любить й четвірцю й п'ятирцю...
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29.02.2024 11:30
+57
Бог любить тріицю
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29.02.2024 11:29
+52
Якщо хтось в Бога вірує, моліться за наших ППОшників, бо на них зараз відкрито справжнє полювання і на лінії фронту, і за нею.
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29.02.2024 11:30
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Вони не бовдури, в них просто завдання до виборів захопити побільше. Ось вони і кидаються в мʼясні штурми.
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29.02.2024 12:25 Ответить
Щас спою !
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29.02.2024 12:27 Ответить
https://t.me/voynareal/84697 У Сочі перекинувся ЗРГК "Панцир-С1". Дрібниця, але приємно.
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29.02.2024 12:33 Ответить
вопрос - Самый сбиваемый самолет в мире ?
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29.02.2024 12:41 Ответить
Літуни - бабуїни ще досі вважають, що при вильоті з Борисоглібська (чи Морозовська) їх не бачать. Наіївні. Все йде в режимі реального часу. Американці установили, що бортові РЛС орків бачать ракету з відстані 20-30 км. А далі йде "скорость срабативания", там у орків величезні проблеми. Це наочно показав "дружній вогонь" в Сирії по Іл-22. А їх станції РЕБ Хібіни існують, аби місце в літаку не пустувало.
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29.02.2024 12:45 Ответить
Я чув від наших пілотів, що бортова РЛС на СУ-35 працює на відстані 50-100 км. І з ними важко конкурувати, бо наші якраз 20-30 км. Хлопці кажуть, що дуже нервують, знаючи що по тобі вже летить ракета, а ти її ще не бачиш. На Ф-16 зовсім інша картина. Тоді вони будуть нервувати.
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29.02.2024 12:54 Ответить
РЛС Су-35, по винищувачам накшталт F-16 працюе до 270 км. РЛС самого ж F-16 Block 20 MLU (а саме такі нам дадуть) до 83 км. От і рахуй, хто кого буде нервувати.
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29.02.2024 16:09 Ответить
F-16 Block 20 MLU оснащений новою РЛС AN/APG-66(V)2A. Цей радар має семикратне збільшення швидкості обробки даних у порівнянні з попередньою моделлю і здатний виявляти повітряні загрози на відстані понад 110 кілометрів.
Block 20 є версією F-16A нового виробництва із значними удосконаленнями авіоніки, включаючи модульний комп'ютер керування польотом, або MMC. Цей комп'ютер замінює три інших і обробляє дані швидше більш ніж у 740 разів у порівнянні з оригінальним комп'ютером F-16, маючи при цьому у 180 разів більший обсяг пам'яті. Покращений радар APG-66(V2) відрізняється збільшеною дальністю виявлення, здатністю відстежувати більшу кількість цілей та супроводжувати їх.
бортова РЛС на СУ-35 працює на відстані 50-100 км
От і рахуй, хто кого буде нервувати.

але перші 2 місяці по шахедам робота
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29.02.2024 16:32 Ответить
Які до біса 50-100 км?! По винищувачам до 270 км! Всю цю аналоговнетику, що ти зкопіпастила, про Ф-16, то там звісно пожний комп, але "потужний" як для тридцятирічного компа, зараз же айфон в десятки раз потужніший!
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29.02.2024 18:03 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Fdivannyie_voyska_nesut_poteri_8942281&psig=AOvVaw094TRiTKwZeD7M-QYo2T_I&ust=1703931891612000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi_s56Kt7SDAxW6gP0HHdsjBSIQr4kDegQIARBO Диванні війська зазнають втрат…. ЗМІ:
у петербурзі чоловік впав з дивана і розбився ... будьте пильні!
38-річний житель м. пензи впав з дивана та загинув......усі стратеги диванних військ ходять по краю.

ЯКЩО СТВОРЯТЬ ДИВАНІ ВІЙСЬКА ЯКУ ПОСАДУ АБО ЗВАННЯ ВИ ХОТЕЛИ Б.....

Настав час диванної аналітики, вислухаємо батька-засновника диванних військ, вам же видніше.
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29.02.2024 18:37 Ответить
Ти то явно знаеш більше, але звіснож не скажеш, бо працюеш над усіма найновітнішими розробками, накшталт літаків 100500 покоління та втілюеш їх у "залізо".
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29.02.2024 18:43 Ответить
Мова йде про Block 20, тому що Нідерландам його зручно списати, щоб взяти на заміну F-16 винищувач F-35.
Ми отримаємо Block 20, який раніше пройшов програму Big live update - продовження життєвого циклу,бо модифікація. Такі літаки за своїми характеристиками дотягують до рівня Block 50-52.
У Block 50-52 встановлений радар AN/APG-68 версій V-5, V-7 та V-8. А ось на Block 70-72 стоїть AN/APG-83 - радар останні версії, з активними фазованими гратами. І вважається, що F-16 Block 70-72 майже нічим не поступається F-35, крім хіба що радіопомітності.
Не формуйте свої комунікативні акти за допомогою складних лінгвістичних конструкцій, не доступних для адекватного сприйняття.
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29.02.2024 18:54 Ответить
Там усе те що у Block 50-52 ОКРІМ РАДАРА! Радар НЕ оновлювали!
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29.02.2024 23:11 Ответить
Дуже навіть ймовірно, що перед відправкою в Україну рівень комплектації Ф-16 понизять
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29.02.2024 21:43 Ответить
Там іще з ракетами "повітря-повітря" біда. Здається, кацапські стріляють на 300 км, а на Ф16 можуть ставити ракети тільки до 190 км дальнобойності.
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29.02.2024 16:33 Ответить
кацапи у вікі планують 300 на 500 переправити. Бійтесь.
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29.02.2024 16:38 Ответить
Тижні два тому такою ракетою кацапи збили наш штурмовик. Загинув молодий хлопець-пілот, про це на Цензорі писали. Тому не смішно
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29.02.2024 17:15 Ответить
300 км пролетіла?
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29.02.2024 17:18 Ответить
Р37М літае на 200+ км як нефиг шо, без усякої вікі. Ігнат в одному інтерв'ю, ще близкько року тому, казав, що на такій відстані був збитий один з наших літаків. А ти й далі глузуй над Вікі.
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29.02.2024 17:54 Ответить
аа... ну якщо Ігнат, то тоді канєшно. Не казав чим міряли?
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29.02.2024 19:43 Ответить
От коли Ігнат каже про 100500 збитих Сушок-34, без жодної фото-відеофіксації (як наприклад сьогодні), то ти ж звісно одразу віриш, а як він каже, те що тобі недовподоби, то зразуж "ну якщо Ігнат, то тоді канєшно"
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29.02.2024 23:15 Ответить
до чого тут ваші припущення про мою віру? Просто не читайте до обіду кацапського тєлєграма і вікіпєдії.
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29.02.2024 23:55 Ответить
Телеграм не читаю, бо він навіть не встановлений у мене в телефоні. Мене доречі бісило, що тут часто викладали відео, залито не на сам сайт, а тільки посилання на телеграм. Вікі ж читаю українську.

Тобто ви не вірите Ігнату, про три збиті вчора літаки?
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01.03.2024 00:14 Ответить
я заплутався у ваших віруваннях: то ви вірите Ігнату, що говнєт літає на 200+ км як нєфіг, то вже Ігнату не вірите про "сушки" без жодної фото-відеофіксації (як наприклад сьогодні)...

Ви вже якось розберіться у своїх протиріччях.
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01.03.2024 00:29 Ответить
Я про вас кажу, тобто те що вам подобаеться, то ви вірите, а якщо не подобаеться, то ні. Наприклад як це було з Абдрістовичем, якому вірили, поки він ніс тільки розовопоншну повістку, а як перестав, то зразу ж москальским агентом став.

Я вірю, якщо є фото-відео фіксація, або протилежна сторона підтверджує факт збиття ворожих літаків. Якщо йдеться про технічні засоби, то вірю, коли одна сторона, підтверджуе технічні спроможності ворожої сторони.
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01.03.2024 00:53 Ответить
ви свої протиріччя відзеркалюєте на опонента. Це такий прийом у дискусії?
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01.03.2024 01:00 Ответить
Ігнат казав .... де фотофіксація ? Чи звукозапис ?
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29.02.2024 23:20 Ответить
На ютюбі
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29.02.2024 23:23 Ответить
Учим громатеху. "********" ' с двумя "Ц"?
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29.02.2024 17:16 Ответить
Та какая разДница, шо там на ф16?
Их НЕТ и не дадут.
Одни оби(с)цянки.
Где ленд-лиз? Где снаряды? Где 4,3 УЖЕ УКРАИНСКИХ млрд?
Где.....та вы в курсе
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29.02.2024 17:14 Ответить
В курсі. Але не розумію, чому у мене це питаєте, а не у тієї Зе-гниди, яку до сих пір підтримують більше 60 % вкраїнчиків, яких він впевнено веде у прірву (разом з 40 %, які хоч трошки сумніваються в правильності напрямку руху)
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29.02.2024 17:17 Ответить
Саме так, ракети Р-37М з заявленною дальністю 400км. Найновітніші AIM-120D заявлено 180 км. При тому, що Ігнат близько року тому підтверджував, що на 200+ км був збитий наш літак, а ось аімки на 180 км, така дальність під великим питанням.
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29.02.2024 18:28 Ответить
F-16V Block 70/72. Наш майбутній літак, який Пентагон планує для України. Ну й наостанок. "Основное отличие этой модели - применение улучшенного радара модификации APG-83 AESA, что обеспечит возможность обнаружения цели на расстояниях около 370 км. ...ракеты типа воздух-воздух IM-7, Magic 2 и другие." ТТХ ракет шукай сам.
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29.02.2024 22:24 Ответить
Хрінові ТТХ у тих ракет. Тому перед тим, як писати все це, треба було вам самому хоча б у Вікіпедію зазирнути
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29.02.2024 23:24 Ответить
Хрінові ТТХ то й що ? Я їх не покращую. А ТТХ інших ракет мені відомі. Проте я навів тобі текст з журналу про дальність дії радару та типи ракет, які використовувались на Ф-16. Бачив лапки чи ні ?
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29.02.2024 23:54 Ответить
ШО ? F-16V Block 70/72. Наш майбутній літак, який Пентагон планує для України. Ну й наостанок. "Основное отличие этой модели - применение улучшенного радара модификации APG-83 AESA, что обеспечит возможность обнаружения цели на расстояниях около 370 км. ..F-16 сочетает в себе 3 основных функции, которые ранее были под силу только отдельным видам самолетов. Это проведение противоракетной обороны в поддержку ПВО, выполнение бомбежек, запуск ракет. ..F-16 может быть подключен к системе Link, которая поможет сразу после взлета получить информацию о воздушных целях, их координаты и пилот будет принимать решение о дальнейшей военной операции не дожидаясь выхода цели на видимую границу." Рахунок тебе не влаштовує ще ?
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29.02.2024 22:21 Ответить
F-16V Block 70/72 - це тільки твої розовопоняшні мрії. Пентагон не планує передавати жодного літака взагалі! Нам буде даваті літаки Данія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди і всі вони Block 20 MLU
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29.02.2024 23:09 Ответить
А ти дійсно чухонець судячи по лайці ! "Существует предположение, что в случае предоставления Украине защиты воздушного пространства истребителей F-16, это будет F-16V Block 70/72. Такая история стала возможной из-за того, что Pentagon создал заказы на изготовление самолетов F-16V Block 70/72 для нужд иностранных стран и в настоящее время их производство успешно производится. " https://suprotyv.com/ru/samolety/ystrebytel-f-16/ Якщо і мрії, то не мої !!!
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01.03.2024 00:02 Ответить
З дегенератами, накшталт тебе, тільки лайкою і можна спілкуватись! Бо ти дійсно таким дурнем і є, раз верзеш настільки несусвітню дурницю. Адже там мова йде про"Существует предположение..." Ти б ще поворожив на кавовій гущі і сказав що це рішення самого Пентагону!
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01.03.2024 00:42 Ответить
З чухонцами на кшталт тебе не можна спілкуватись. Ти завжди на вулиці накидаєшся на тих, хто тобі щось сказав всупереч ??? Я НІКОЛИ. Я не верзу взагалі нічого. Я тільки зробив нарізки з преси. Не подобається - пиши в редакції протести! А свої думки я залишив при собі. Не для ворожіння - забобони невігласів не про мене.
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01.03.2024 11:34 Ответить
Треба ще якесь ППО опробувати на космічних силах рашистів. Бажаючи - без будь якої черги - давайте дорогеньки - там ще більше тисячі тих літаків. Конструюйте, випробувуйте. Бо свою ППО-ПРО Кільчень зарубив на корню шикса грьобана.
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29.02.2024 12:48 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 12:58 Ответить
F-16 вже працюють
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29.02.2024 13:21 Ответить
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29.02.2024 13:28 Ответить
та трясця! як це відбувається, чим????
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29.02.2024 13:31 Ответить
Та з рогатки шмаляють!
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29.02.2024 13:44 Ответить
С200 модернизированой)))))
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29.02.2024 13:45 Ответить
американскими валянками
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29.02.2024 14:02 Ответить
Надо верить, что ф16 появятся не раньше лета. И казламордые пусть так думают,вот и все.
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29.02.2024 16:20 Ответить
Чорнобаївка
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29.02.2024 13:42 Ответить
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29.02.2024 14:03 Ответить
Професійні пілоти скінчилися. випускають новачків, збивати їх значно легше.
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29.02.2024 14:27 Ответить
Швидше всього ЗСУ підтягнуло на передок нові системи ППО і таким чином дістають кацапольоти🤟
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29.02.2024 15:04 Ответить
Дай Боже валити хоча б по одному кацапському літальному апарату за добу! Вважаю, що не в пілотах-новачках справа, а у підвищеному фасі наших ППС, або ж у якомусь новому озброєнні.
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29.02.2024 14:39 Ответить
Браво! На бис!!!
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29.02.2024 15:12 Ответить
Мені нещодавно Маріупольські сепаратюги казали,що в Маріуполі все прекрасно з приходом рюзькіх... Але є проблема, залишилися ждунит які ждуть Україну
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29.02.2024 15:21 Ответить
Боже. Невже Україна навіть без допомоги США і з мінімальною допомогою Європи повалить російську авіацію? Без авіації в орків нічого не буде виходити.
А F-16 я думаю повинні прорвати їх ППО. А тоді буде зовсім друга розмова.
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29.02.2024 15:37 Ответить
ПОМСТИ І ТІЛЬКИ ПОМСТИ ЗА ЗАГИБЛИХ БІЙЦІВ ССО...
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29.02.2024 15:38 Ответить
Люблю эти вечные полёты. Слава Украине!
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29.02.2024 15:54 Ответить
"Ф16 появятся не раньше лета" (с)
Ага, верю!
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29.02.2024 16:17 Ответить
І то ще бойові гуси не прилетіли...
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29.02.2024 16:28 Ответить
НЕСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!!!😗
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29.02.2024 17:00 Ответить
ху#ло таки їм класну ікону підігнав.((((((
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29.02.2024 17:04 Ответить
Курочка по зернышку клюет, а вся рашня в кизяках
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29.02.2024 17:21 Ответить
канстрюктор сухой -- самалет сырой -- ********** ..ас.. мокрый . аналогавнанет
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29.02.2024 17:52 Ответить
збийте й на Оріхівському напрямку. той кацапольот перетворив Оріхів на руіну.
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29.02.2024 20:08 Ответить
Слава ЗСУ!
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29.02.2024 20:24 Ответить
А что случілось?
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29.02.2024 20:49 Ответить
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