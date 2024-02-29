Знищено ще два російські Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках
Сили протиповітряної оборони знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+76 Hanka Panyanka
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+57 Валентин Коваль #587289
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+52 Деніс Войцеховський
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Block 20 є версією F-16A нового виробництва із значними удосконаленнями авіоніки, включаючи модульний комп'ютер керування польотом, або MMC. Цей комп'ютер замінює три інших і обробляє дані швидше більш ніж у 740 разів у порівнянні з оригінальним комп'ютером F-16, маючи при цьому у 180 разів більший обсяг пам'яті. Покращений радар APG-66(V2) відрізняється збільшеною дальністю виявлення, здатністю відстежувати більшу кількість цілей та супроводжувати їх.
бортова РЛС на СУ-35 працює на відстані 50-100 км
От і рахуй, хто кого буде нервувати.
але перші 2 місяці по шахедам робота
у петербурзі чоловік впав з дивана і розбився ... будьте пильні!
38-річний житель м. пензи впав з дивана та загинув......усі стратеги диванних військ ходять по краю.
ЯКЩО СТВОРЯТЬ ДИВАНІ ВІЙСЬКА ЯКУ ПОСАДУ АБО ЗВАННЯ ВИ ХОТЕЛИ Б.....
Настав час диванної аналітики, вислухаємо батька-засновника диванних військ, вам же видніше.
Ми отримаємо Block 20, який раніше пройшов програму Big live update - продовження життєвого циклу,бо модифікація. Такі літаки за своїми характеристиками дотягують до рівня Block 50-52.
У Block 50-52 встановлений радар AN/APG-68 версій V-5, V-7 та V-8. А ось на Block 70-72 стоїть AN/APG-83 - радар останні версії, з активними фазованими гратами. І вважається, що F-16 Block 70-72 майже нічим не поступається F-35, крім хіба що радіопомітності.
Не формуйте свої комунікативні акти за допомогою складних лінгвістичних конструкцій, не доступних для адекватного сприйняття.
Тобто ви не вірите Ігнату, про три збиті вчора літаки?
Ви вже якось розберіться у своїх протиріччях.
Я вірю, якщо є фото-відео фіксація, або протилежна сторона підтверджує факт збиття ворожих літаків. Якщо йдеться про технічні засоби, то вірю, коли одна сторона, підтверджуе технічні спроможності ворожої сторони.
Их НЕТ и не дадут.
Одни оби(с)цянки.
Где ленд-лиз? Где снаряды? Где 4,3 УЖЕ УКРАИНСКИХ млрд?
Где.....та вы в курсе
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
А F-16 я думаю повинні прорвати їх ППО. А тоді буде зовсім друга розмова.
Ага, верю!