Знищено ще два російські Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках

Сили протиповітряної оборони знищили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках!" - йдеться в повідомленні.

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