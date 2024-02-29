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Российское наступление на Донбассе: тактика ВС и противодействие | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями о направлениях наступления оккупантов на Донбассе и о тактике российских войск.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Из-под Авдеевки воинов отвели не подготовленные позиции, а в чистое поле. Этот вопрос нужно было рассматривать на Ставке, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+6
Тобто, zелена влада замовила дорожникам і будівельникам побудувати і відремонтувати дороги та мости на тих самих напрямках, по яких кацапи 24.02.2022 на повній швидкості просувались вглиб країни?!
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29.02.2024 21:06
+6
В чём причина провала фронта под Авдеевкой? Рассказ военного.
Умерова немедленно под арест!

По Авдеевской компании мне есть что сказать:
3-я штурмовая на героизме выполнила поставленные перед ней задачи, обеспечила вывод подразделений из города, и продолжает сражаться, но:

1. Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
Хотя война здесь с 2014 года, и Авдеевка-это 6 км до окраин Донецка. Приблизительно такое же я видел в Бахмуте ровно год назад. "Фортецей" он был только в песне, фортификаций не было.
Возможно, конечно, весь бетон страны ушел на дороги, новые клумбы, и постройку новых торговых комплексов, а война в Киеве давно закончилась. ХЗ.

2. Не были сделаны рокадные и фронтальные дороги. Была одна единственная дорога в город.
Противник сразу же обозначил намерение перерезать её, чтобы сделать невозможной логистику по ней. Как только это получилось, оборона Авдеевки стала обречена.

3. Минные поля практически отсутствовали или были недостаточными. Мины поверхностным способом в 2 ряда-это выглядит несерьёзно.

4. "Подготовленная" линия обороны представляет собой полуосыпавшуюся линию траншей кое-где по типу "широкая канава" в пол роста и без блиндажей. Из-за отсутствия блиндажей несутся не нужные и необязательные потери от артогня и дронов противника.

5. ДЗОТы и ДОТы также отсутствуют как класс. Похоже это уже забытое искусство. Не видел ни одного на ЛБС.

6. Наше ПВО начало эффективно работать после отхода. До этого по нашим позициям безнаказанно прилетало 50-60 КАБов в день. Один КАБ-это старая 500 кг бомба с модулем планирования. Очень эффективное оружие для уничтожения выявленных узлов обороны.
Также было отмечено пару случаев безнаказанной работы авиации противника прямым бомбометанием по заводу.

P. S. Все эти вышеперечисленные "детские ошибки" стоили нам, как всегда, многого.

Хотя в них и нет ничего гениального или особенного! Эти банальные истины широко известны с второй мировой. Всё описано давным-давно, в том числе в открытых источниках.

Но за это мы опять заплатили своей кровью!
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29.02.2024 21:25
+5
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29.02.2024 21:16
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Правила форума Совет форумчан
Тактика - вистояти -- укріпраионів ***** - зброі обмаль
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29.02.2024 21:05 Ответить
Вже 5 хвилин чекаю....
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29.02.2024 21:05 Ответить
Тобто, zелена влада замовила дорожникам і будівельникам побудувати і відремонтувати дороги та мости на тих самих напрямках, по яких кацапи 24.02.2022 на повній швидкості просувались вглиб країни?!
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29.02.2024 21:06 Ответить
А ви як хочете? Чернігів в блокаді для вас самий кращий варіант?
Чернігівці для вас ніхто і не мають право вільно пересуватися по Україні?
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01.03.2024 05:44 Ответить
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29.02.2024 21:16 Ответить
Ну, от нахрена придумувати єрунду? Скучно?
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29.02.2024 21:18 Ответить
кацапдетектед!
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29.02.2024 22:00 Ответить
Жополиз?
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29.02.2024 21:25 Ответить
Мене за Порошенка - Забанили, бо спитав, де його синочки - це якась нова методичка?
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29.02.2024 22:14 Ответить
А твої де, кацапчику?..
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01.03.2024 02:30 Ответить
Баритон, 🤖🐸падальляцкій, а чого ти не питаешь, де синочкі ЗЕУБЛЮДКІВ- Данілова, Демченко , ПОРТНОВА,Ермака, ПАДАЛЯКА, Всій 🤢срані?
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01.03.2024 06:39 Ответить
А чому не запитує, де діти януковича, він же був президентом Укрїни? Де діти азарова,бойка,вітренко,рибака,богатирьової,шуфрича,єфремова,колєснікова,богуслаєва,джарти, бахтєєвої,хари, лукаш, льовочкіна, вілкула, ківалова,папієва, сівковича, хомутинніка,деркача,іванющенко, портнова,рабіновича,коломойського,ахметова, пінчука,новінського..., чи хоча би, де вони самі? А де діти "слуг", які мародерать сьогодні армію і державу? Вас тільки турбують діти Порошенка? Мало Вас заблокували, потрібно було ще начистити хліборізку!!!
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01.03.2024 08:39 Ответить
В чём причина провала фронта под Авдеевкой? Рассказ военного.
Умерова немедленно под арест!

По Авдеевской компании мне есть что сказать:
3-я штурмовая на героизме выполнила поставленные перед ней задачи, обеспечила вывод подразделений из города, и продолжает сражаться, но:

1. Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
Хотя война здесь с 2014 года, и Авдеевка-это 6 км до окраин Донецка. Приблизительно такое же я видел в Бахмуте ровно год назад. "Фортецей" он был только в песне, фортификаций не было.
Возможно, конечно, весь бетон страны ушел на дороги, новые клумбы, и постройку новых торговых комплексов, а война в Киеве давно закончилась. ХЗ.

2. Не были сделаны рокадные и фронтальные дороги. Была одна единственная дорога в город.
Противник сразу же обозначил намерение перерезать её, чтобы сделать невозможной логистику по ней. Как только это получилось, оборона Авдеевки стала обречена.

3. Минные поля практически отсутствовали или были недостаточными. Мины поверхностным способом в 2 ряда-это выглядит несерьёзно.

4. "Подготовленная" линия обороны представляет собой полуосыпавшуюся линию траншей кое-где по типу "широкая канава" в пол роста и без блиндажей. Из-за отсутствия блиндажей несутся не нужные и необязательные потери от артогня и дронов противника.

5. ДЗОТы и ДОТы также отсутствуют как класс. Похоже это уже забытое искусство. Не видел ни одного на ЛБС.

6. Наше ПВО начало эффективно работать после отхода. До этого по нашим позициям безнаказанно прилетало 50-60 КАБов в день. Один КАБ-это старая 500 кг бомба с модулем планирования. Очень эффективное оружие для уничтожения выявленных узлов обороны.
Также было отмечено пару случаев безнаказанной работы авиации противника прямым бомбометанием по заводу.

P. S. Все эти вышеперечисленные "детские ошибки" стоили нам, как всегда, многого.

Хотя в них и нет ничего гениального или особенного! Эти банальные истины широко известны с второй мировой. Всё описано давным-давно, в том числе в открытых источниках.

Но за это мы опять заплатили своей кровью!
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29.02.2024 21:25 Ответить
Якщо Умєрова під арешт, то тоді й під арешт усіх депутатів ВР хто за нього голосував. А це викличе шквал обурень, що знову патріотів за ґрати.)
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29.02.2024 21:29 Ответить
Не ліпи горбатого до стіни! Це людина зелених!
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29.02.2024 21:32 Ответить
А за людину зелених хто голосував? Отож, так що ліпи не ліпи, а відповідальність ділити доведеться навіть тим, хто думає що обійде.Якщо вони дійсно патріоти, а не так собі, і ні туди і ні сюди.
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29.02.2024 21:38 Ответить
Не Умерова( воно МАРІОНЕТКА « чего изволите?»ЕРМАКА&ЗЕПЕРЕВЕРТНЯ) , а ЗЕЛЕНСЬКОГО ІУДУ ПРОКЛЯТОГО ! ЗА ВСЮ. КАТАСТРОФУ ВИНЕН ВЕРХОВНИЙ ЦЕ САМЕ ВІН КРИШУЄ ПОДЕЛЬНИКІВ ПУТЛЕРА
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01.03.2024 06:43 Ответить
Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
----
Подивіться відео у кацапів, там бетонні споруди.
Окопи з бетонних блоків із перекриттями.
Але, звичайно, все розвернуто в мотлох.

Проти мощі артилерії та бомб немає непрохідних фортифікацій.
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29.02.2024 22:07 Ответить
Фортифікаційні споруди завжди повинні бути на шляху наступаючого ворога.У голому полі багато не навоюєшь.Ось, був колись такий поважний комісар мехліс, котрий забороняв кримської армії РККА окопуватись, це як би зменьшує наступаючий порив війська, і Вермахт вщент розгромив на відкритий місцевості 18А та повністью заволодів Кримом
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01.03.2024 11:11 Ответить
Та все там було, прорвали укріплення
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01.03.2024 11:17 Ответить
ЗЗелений дебвл звільнив 16 генералів і почалось. Хто зараз відповідатиме за становище на фронті?
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29.02.2024 21:46 Ответить
17
Зеленський призначив бригадного генерала Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ
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29.02.2024 21:50 Ответить
Коли до вас дійде, що воно не просто дебіл -наркоман, а ФСБ шний холуй :» Росія просто отодвігает граніци», « нада только перестать стрелять»………………дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ» !
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01.03.2024 06:47 Ответить
Нажаль,аналізувати помилки, то неукраїнська риса.
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01.03.2024 06:56 Ответить
Те, що Зеленський, як мантру повторює, що для нього дороге життя кожного солдата, це цинізм. Бо насправді через не облаштованість оборонних ліній, виснаженість воїнів на передовій, бо нема ким замінити, не прийняття Закону про мобілізацію, який, мов гарячу картоплину, перекидає на всіх, лиш би його це минуло, ганебна історія з перезавантаженням БЕБу, що показує зажерливість потужних менеджерів і їхню боротьбу за корупційні потоки, тощо, це істинне обличчя Зеленського і його влади.
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01.03.2024 09:36 Ответить
 
 