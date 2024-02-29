Российское наступление на Донбассе: тактика ВС и противодействие | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями о направлениях наступления оккупантов на Донбассе и о тактике российских войск.

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