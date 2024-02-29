УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4814 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 709 28

Російський наступ на Донбасі: тактика ЗС та протидія | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефіру поділиться своїми думками про напрямки наступу окупантів на Донбасі та про тактику російських військ.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки та деталі відходу бійців 53 ОМБр з міста | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Тобто, zелена влада замовила дорожникам і будівельникам побудувати і відремонтувати дороги та мости на тих самих напрямках, по яких кацапи 24.02.2022 на повній швидкості просувались вглиб країни?!
показати весь коментар
29.02.2024 21:06
+6
В чём причина провала фронта под Авдеевкой? Рассказ военного.
Умерова немедленно под арест!

По Авдеевской компании мне есть что сказать:
3-я штурмовая на героизме выполнила поставленные перед ней задачи, обеспечила вывод подразделений из города, и продолжает сражаться, но:

1. Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
Хотя война здесь с 2014 года, и Авдеевка-это 6 км до окраин Донецка. Приблизительно такое же я видел в Бахмуте ровно год назад. "Фортецей" он был только в песне, фортификаций не было.
Возможно, конечно, весь бетон страны ушел на дороги, новые клумбы, и постройку новых торговых комплексов, а война в Киеве давно закончилась. ХЗ.

2. Не были сделаны рокадные и фронтальные дороги. Была одна единственная дорога в город.
Противник сразу же обозначил намерение перерезать её, чтобы сделать невозможной логистику по ней. Как только это получилось, оборона Авдеевки стала обречена.

3. Минные поля практически отсутствовали или были недостаточными. Мины поверхностным способом в 2 ряда-это выглядит несерьёзно.

4. "Подготовленная" линия обороны представляет собой полуосыпавшуюся линию траншей кое-где по типу "широкая канава" в пол роста и без блиндажей. Из-за отсутствия блиндажей несутся не нужные и необязательные потери от артогня и дронов противника.

5. ДЗОТы и ДОТы также отсутствуют как класс. Похоже это уже забытое искусство. Не видел ни одного на ЛБС.

6. Наше ПВО начало эффективно работать после отхода. До этого по нашим позициям безнаказанно прилетало 50-60 КАБов в день. Один КАБ-это старая 500 кг бомба с модулем планирования. Очень эффективное оружие для уничтожения выявленных узлов обороны.
Также было отмечено пару случаев безнаказанной работы авиации противника прямым бомбометанием по заводу.

P. S. Все эти вышеперечисленные "детские ошибки" стоили нам, как всегда, многого.

Хотя в них и нет ничего гениального или особенного! Эти банальные истины широко известны с второй мировой. Всё описано давным-давно, в том числе в открытых источниках.

Но за это мы опять заплатили своей кровью!
показати весь коментар
29.02.2024 21:25
+5
показати весь коментар
29.02.2024 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тактика - вистояти -- укріпраионів ***** - зброі обмаль
показати весь коментар
29.02.2024 21:05 Відповісти
Вже 5 хвилин чекаю....
показати весь коментар
29.02.2024 21:05 Відповісти
Тобто, zелена влада замовила дорожникам і будівельникам побудувати і відремонтувати дороги та мости на тих самих напрямках, по яких кацапи 24.02.2022 на повній швидкості просувались вглиб країни?!
показати весь коментар
29.02.2024 21:06 Відповісти
А ви як хочете? Чернігів в блокаді для вас самий кращий варіант?
Чернігівці для вас ніхто і не мають право вільно пересуватися по Україні?
показати весь коментар
01.03.2024 05:44 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 21:16 Відповісти
Ну, от нахрена придумувати єрунду? Скучно?
показати весь коментар
29.02.2024 21:18 Відповісти
кацапдетектед!
показати весь коментар
29.02.2024 22:00 Відповісти
Жополиз?
показати весь коментар
29.02.2024 21:25 Відповісти
Мене за Порошенка - Забанили, бо спитав, де його синочки - це якась нова методичка?
показати весь коментар
29.02.2024 22:14 Відповісти
А твої де, кацапчику?..
показати весь коментар
01.03.2024 02:30 Відповісти
Баритон, 🤖🐸падальляцкій, а чого ти не питаешь, де синочкі ЗЕУБЛЮДКІВ- Данілова, Демченко , ПОРТНОВА,Ермака, ПАДАЛЯКА, Всій 🤢срані?
показати весь коментар
01.03.2024 06:39 Відповісти
А чому не запитує, де діти януковича, він же був президентом Укрїни? Де діти азарова,бойка,вітренко,рибака,богатирьової,шуфрича,єфремова,колєснікова,богуслаєва,джарти, бахтєєвої,хари, лукаш, льовочкіна, вілкула, ківалова,папієва, сівковича, хомутинніка,деркача,іванющенко, портнова,рабіновича,коломойського,ахметова, пінчука,новінського..., чи хоча би, де вони самі? А де діти "слуг", які мародерать сьогодні армію і державу? Вас тільки турбують діти Порошенка? Мало Вас заблокували, потрібно було ще начистити хліборізку!!!
показати весь коментар
01.03.2024 08:39 Відповісти
В чём причина провала фронта под Авдеевкой? Рассказ военного.
Умерова немедленно под арест!

По Авдеевской компании мне есть что сказать:
3-я штурмовая на героизме выполнила поставленные перед ней задачи, обеспечила вывод подразделений из города, и продолжает сражаться, но:

1. Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
Хотя война здесь с 2014 года, и Авдеевка-это 6 км до окраин Донецка. Приблизительно такое же я видел в Бахмуте ровно год назад. "Фортецей" он был только в песне, фортификаций не было.
Возможно, конечно, весь бетон страны ушел на дороги, новые клумбы, и постройку новых торговых комплексов, а война в Киеве давно закончилась. ХЗ.

2. Не были сделаны рокадные и фронтальные дороги. Была одна единственная дорога в город.
Противник сразу же обозначил намерение перерезать её, чтобы сделать невозможной логистику по ней. Как только это получилось, оборона Авдеевки стала обречена.

3. Минные поля практически отсутствовали или были недостаточными. Мины поверхностным способом в 2 ряда-это выглядит несерьёзно.

4. "Подготовленная" линия обороны представляет собой полуосыпавшуюся линию траншей кое-где по типу "широкая канава" в пол роста и без блиндажей. Из-за отсутствия блиндажей несутся не нужные и необязательные потери от артогня и дронов противника.

5. ДЗОТы и ДОТы также отсутствуют как класс. Похоже это уже забытое искусство. Не видел ни одного на ЛБС.

6. Наше ПВО начало эффективно работать после отхода. До этого по нашим позициям безнаказанно прилетало 50-60 КАБов в день. Один КАБ-это старая 500 кг бомба с модулем планирования. Очень эффективное оружие для уничтожения выявленных узлов обороны.
Также было отмечено пару случаев безнаказанной работы авиации противника прямым бомбометанием по заводу.

P. S. Все эти вышеперечисленные "детские ошибки" стоили нам, как всегда, многого.

Хотя в них и нет ничего гениального или особенного! Эти банальные истины широко известны с второй мировой. Всё описано давным-давно, в том числе в открытых источниках.

Но за это мы опять заплатили своей кровью!
показати весь коментар
29.02.2024 21:25 Відповісти
Якщо Умєрова під арешт, то тоді й під арешт усіх депутатів ВР хто за нього голосував. А це викличе шквал обурень, що знову патріотів за ґрати.)
показати весь коментар
29.02.2024 21:29 Відповісти
Не ліпи горбатого до стіни! Це людина зелених!
показати весь коментар
29.02.2024 21:32 Відповісти
А за людину зелених хто голосував? Отож, так що ліпи не ліпи, а відповідальність ділити доведеться навіть тим, хто думає що обійде.Якщо вони дійсно патріоти, а не так собі, і ні туди і ні сюди.
показати весь коментар
29.02.2024 21:38 Відповісти
Не Умерова( воно МАРІОНЕТКА « чего изволите?»ЕРМАКА&ЗЕПЕРЕВЕРТНЯ) , а ЗЕЛЕНСЬКОГО ІУДУ ПРОКЛЯТОГО ! ЗА ВСЮ. КАТАСТРОФУ ВИНЕН ВЕРХОВНИЙ ЦЕ САМЕ ВІН КРИШУЄ ПОДЕЛЬНИКІВ ПУТЛЕРА
показати весь коментар
01.03.2024 06:43 Відповісти
Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
----
Подивіться відео у кацапів, там бетонні споруди.
Окопи з бетонних блоків із перекриттями.
Але, звичайно, все розвернуто в мотлох.

Проти мощі артилерії та бомб немає непрохідних фортифікацій.
показати весь коментар
29.02.2024 22:07 Відповісти
Фортифікаційні споруди завжди повинні бути на шляху наступаючого ворога.У голому полі багато не навоюєшь.Ось, був колись такий поважний комісар мехліс, котрий забороняв кримської армії РККА окопуватись, це як би зменьшує наступаючий порив війська, і Вермахт вщент розгромив на відкритий місцевості 18А та повністью заволодів Кримом
показати весь коментар
01.03.2024 11:11 Відповісти
Та все там було, прорвали укріплення
показати весь коментар
01.03.2024 11:17 Відповісти
ЗЗелений дебвл звільнив 16 генералів і почалось. Хто зараз відповідатиме за становище на фронті?
показати весь коментар
29.02.2024 21:46 Відповісти
17
Зеленський призначив бригадного генерала Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ
показати весь коментар
29.02.2024 21:50 Відповісти
Коли до вас дійде, що воно не просто дебіл -наркоман, а ФСБ шний холуй :» Росія просто отодвігает граніци», « нада только перестать стрелять»………………дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ» !
показати весь коментар
01.03.2024 06:47 Відповісти
Нажаль,аналізувати помилки, то неукраїнська риса.
показати весь коментар
01.03.2024 06:56 Відповісти
Те, що Зеленський, як мантру повторює, що для нього дороге життя кожного солдата, це цинізм. Бо насправді через не облаштованість оборонних ліній, виснаженість воїнів на передовій, бо нема ким замінити, не прийняття Закону про мобілізацію, який, мов гарячу картоплину, перекидає на всіх, лиш би його це минуло, ганебна історія з перезавантаженням БЕБу, що показує зажерливість потужних менеджерів і їхню боротьбу за корупційні потоки, тощо, це істинне обличчя Зеленського і його влади.
показати весь коментар
01.03.2024 09:36 Відповісти
 
 