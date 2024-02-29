Російський наступ на Донбасі: тактика ЗС та протидія | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефіру поділиться своїми думками про напрямки наступу окупантів на Донбасі та про тактику російських військ.

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