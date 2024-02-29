Російський наступ на Донбасі: тактика ЗС та протидія | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефіру поділиться своїми думками про напрямки наступу окупантів на Донбасі та про тактику російських військ.
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Топ коментарі
+6 Светлана Науменко
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Чернігівці для вас ніхто і не мають право вільно пересуватися по Україні?
Умерова немедленно под арест!
По Авдеевской компании мне есть что сказать:
3-я штурмовая на героизме выполнила поставленные перед ней задачи, обеспечила вывод подразделений из города, и продолжает сражаться, но:
1. Город Авдеевка совсем не был подготовлен к обороне. Из фортификаций не сделано ничего!
Хотя война здесь с 2014 года, и Авдеевка-это 6 км до окраин Донецка. Приблизительно такое же я видел в Бахмуте ровно год назад. "Фортецей" он был только в песне, фортификаций не было.
Возможно, конечно, весь бетон страны ушел на дороги, новые клумбы, и постройку новых торговых комплексов, а война в Киеве давно закончилась. ХЗ.
2. Не были сделаны рокадные и фронтальные дороги. Была одна единственная дорога в город.
Противник сразу же обозначил намерение перерезать её, чтобы сделать невозможной логистику по ней. Как только это получилось, оборона Авдеевки стала обречена.
3. Минные поля практически отсутствовали или были недостаточными. Мины поверхностным способом в 2 ряда-это выглядит несерьёзно.
4. "Подготовленная" линия обороны представляет собой полуосыпавшуюся линию траншей кое-где по типу "широкая канава" в пол роста и без блиндажей. Из-за отсутствия блиндажей несутся не нужные и необязательные потери от артогня и дронов противника.
5. ДЗОТы и ДОТы также отсутствуют как класс. Похоже это уже забытое искусство. Не видел ни одного на ЛБС.
6. Наше ПВО начало эффективно работать после отхода. До этого по нашим позициям безнаказанно прилетало 50-60 КАБов в день. Один КАБ-это старая 500 кг бомба с модулем планирования. Очень эффективное оружие для уничтожения выявленных узлов обороны.
Также было отмечено пару случаев безнаказанной работы авиации противника прямым бомбометанием по заводу.
P. S. Все эти вышеперечисленные "детские ошибки" стоили нам, как всегда, многого.
Хотя в них и нет ничего гениального или особенного! Эти банальные истины широко известны с второй мировой. Всё описано давным-давно, в том числе в открытых источниках.
Но за это мы опять заплатили своей кровью!
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Подивіться відео у кацапів, там бетонні споруди.
Окопи з бетонних блоків із перекриттями.
Але, звичайно, все розвернуто в мотлох.
Проти мощі артилерії та бомб немає непрохідних фортифікацій.
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