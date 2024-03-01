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Нидерланды выделили новый пакет военной поддержки для украинских воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете помощи украинским воинам от Нидерландов.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов – от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет", - отметил Зеленский.

Также президент рассказал, что главком Александр Сырский, командующий Воздушными силами Олещук, министр обороны Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте относительно ситуации на фронте, возможностей Украины в активных действиях и защите на конкретных направлениях.

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"Конечно, говорили и именно по Харькову. Благодарен за готовность Нидерландов помогать и дальше. Это сегодня действительно сильный визит. Я благодарен и Марку лично, и всему народу Нидерландов за поддержку Украины.

Ключевое то, что Россия должна терять. А наша страна, наши партнеры – восстанавливать безопасность. Все для этого делаем", – добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Нидерланды (1585) помощь (7820)


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Топ комментарии
+17
А ти тут при чому?!

Нідерланди допомагають Народу України
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01.03.2024 18:58
+9
Сиди собі тихенько, кормілєц ти наш.
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01.03.2024 19:12
+6
Шоб тобі повилазило, гнида неголена. Потужно повилазило.
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01.03.2024 19:41
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А ти тут при чому?!

Нідерланди допомагають Народу України
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01.03.2024 18:58 Ответить
Даеш яйце по 50
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01.03.2024 19:03 Ответить
сама та бубіна посада - "рапортувальник допомог Україні кимось"
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01.03.2024 19:06 Ответить
Сиди собі тихенько, кормілєц ти наш.
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01.03.2024 19:12 Ответить
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01.03.2024 19:22 Ответить
"...нові винищувачі будуть у нашому небі".
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01.03.2024 19:26 Ответить
по первах дадуть одну ланку 5-6 літаків проти сотень кацапських
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01.03.2024 19:44 Ответить
Не так зрозумів. Нові винищувачі. Президент уяви не має, які вони нові. Прямо із заводу.
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01.03.2024 19:50 Ответить
Шо буба облом? Денег глюки не дали, так хоть очки заработать своим гундосом.
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01.03.2024 19:29 Ответить
Я,я,я .... с.ка головка від ... боезаряду.
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01.03.2024 19:37 Ответить
Хтось іще дивиться це "Ніщо"?
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01.03.2024 19:38 Ответить
кроме тебя никто
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01.03.2024 19:39 Ответить
Шоб тобі повилазило, гнида неголена. Потужно повилазило.
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01.03.2024 19:41 Ответить
І тобі шоб повилазило, прозелена гнида.
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01.03.2024 21:00 Ответить
Навіщо (пробачте) та дупа під ротом? Якось гидотно виглядає.
Це в нього волосся не росте там чи то така "модна" барбешоперська зачіска на бороді?
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01.03.2024 19:45 Ответить
Ніхто не дивиться то лайно. Не знаємо
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01.03.2024 21:13 Ответить
Перейшов за посиланням, 568 тис переглядів - дивляться трохи.
Тут на першому кадрі, ото на підборідді... тьху...
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01.03.2024 21:32 Ответить
Цю новину тут подивилися 2 431 раз. І я відкрила, але зразу перейшла на коменты. Думаю, так само роблять багато людей в новинах з цим виродком.
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02.03.2024 14:05 Ответить
⚡️Франція розглядає можливість відправки в Україну спецназу, який міг би захистити деякі території України та обмежити удари з боку рф - Le Monde .
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01.03.2024 19:47 Ответить
Нащуя ті новини,і тв,як є президент розказує все ,скільки грн.можна зекономити на марафоні
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01.03.2024 19:49 Ответить
А на телемарафон?
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02.03.2024 01:06 Ответить
 
 