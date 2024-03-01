Нидерланды выделили новый пакет военной поддержки для украинских воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете помощи украинским воинам от Нидерландов.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов – от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. В этом году новые истребители будут в нашем небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, ракет", - отметил Зеленский.

Также президент рассказал, что главком Александр Сырский, командующий Воздушными силами Олещук, министр обороны Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте относительно ситуации на фронте, возможностей Украины в активных действиях и защите на конкретных направлениях.

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"Конечно, говорили и именно по Харькову. Благодарен за готовность Нидерландов помогать и дальше. Это сегодня действительно сильный визит. Я благодарен и Марку лично, и всему народу Нидерландов за поддержку Украины.

Ключевое то, что Россия должна терять. А наша страна, наши партнеры – восстанавливать безопасность. Все для этого делаем", – добавил Зеленский.

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