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Нідерланди виділили новий пакет військової підтримки для українських воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет допомоги для українських воїнів від Нідерландів.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет", - зазначив Зеленський.

Також президент розповів, що головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Олещук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті, щодо можливостей України в активних діях та в захисті на конкретних напрямках.

Також дивіться: Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду: Вона передбачає оборонну допомогу протягом наступних 10 років. ВIДЕО

"Звичайно, говорили і саме щодо Харкова. Вдячний за готовність Нідерландів допомагати й надалі. Це сьогодні дійсно сильний візит. Я вдячний і Марку особисто, і всьому народу Нідерландів за підтримку України.

Ключове те, що Росія повинна втрачати. А наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо", - додав Зеленський.

Читайте: Наразі Харків не так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Нідерланди (1569) допомога (8374)


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Топ коментарі
+17
А ти тут при чому?!

Нідерланди допомагають Народу України
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01.03.2024 18:58
+9
Сиди собі тихенько, кормілєц ти наш.
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01.03.2024 19:12
+6
Шоб тобі повилазило, гнида неголена. Потужно повилазило.
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01.03.2024 19:41
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А ти тут при чому?!

Нідерланди допомагають Народу України
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01.03.2024 18:58 Відповісти
Даеш яйце по 50
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01.03.2024 19:03 Відповісти
сама та бубіна посада - "рапортувальник допомог Україні кимось"
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01.03.2024 19:06 Відповісти
Сиди собі тихенько, кормілєц ти наш.
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01.03.2024 19:12 Відповісти
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01.03.2024 19:22 Відповісти
"...нові винищувачі будуть у нашому небі".
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01.03.2024 19:26 Відповісти
по первах дадуть одну ланку 5-6 літаків проти сотень кацапських
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01.03.2024 19:44 Відповісти
Не так зрозумів. Нові винищувачі. Президент уяви не має, які вони нові. Прямо із заводу.
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01.03.2024 19:50 Відповісти
Шо буба облом? Денег глюки не дали, так хоть очки заработать своим гундосом.
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01.03.2024 19:29 Відповісти
Я,я,я .... с.ка головка від ... боезаряду.
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01.03.2024 19:37 Відповісти
Хтось іще дивиться це "Ніщо"?
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01.03.2024 19:38 Відповісти
кроме тебя никто
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01.03.2024 19:39 Відповісти
Шоб тобі повилазило, гнида неголена. Потужно повилазило.
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01.03.2024 19:41 Відповісти
І тобі шоб повилазило, прозелена гнида.
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01.03.2024 21:00 Відповісти
Навіщо (пробачте) та дупа під ротом? Якось гидотно виглядає.
Це в нього волосся не росте там чи то така "модна" барбешоперська зачіска на бороді?
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01.03.2024 19:45 Відповісти
Ніхто не дивиться то лайно. Не знаємо
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01.03.2024 21:13 Відповісти
Перейшов за посиланням, 568 тис переглядів - дивляться трохи.
Тут на першому кадрі, ото на підборідді... тьху...
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01.03.2024 21:32 Відповісти
Цю новину тут подивилися 2 431 раз. І я відкрила, але зразу перейшла на коменты. Думаю, так само роблять багато людей в новинах з цим виродком.
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02.03.2024 14:05 Відповісти
⚡️Франція розглядає можливість відправки в Україну спецназу, який міг би захистити деякі території України та обмежити удари з боку рф - Le Monde .
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01.03.2024 19:47 Відповісти
Нащуя ті новини,і тв,як є президент розказує все ,скільки грн.можна зекономити на марафоні
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01.03.2024 19:49 Відповісти
А на телемарафон?
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02.03.2024 01:06 Відповісти
 
 