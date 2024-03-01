Нідерланди виділили новий пакет військової підтримки для українських воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет допомоги для українських воїнів від Нідерландів.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет", - зазначив Зеленський.



Також президент розповів, що головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Олещук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті, щодо можливостей України в активних діях та в захисті на конкретних напрямках.

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"Звичайно, говорили і саме щодо Харкова. Вдячний за готовність Нідерландів допомагати й надалі. Це сьогодні дійсно сильний візит. Я вдячний і Марку особисто, і всьому народу Нідерландів за підтримку України.



Ключове те, що Росія повинна втрачати. А наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо", - додав Зеленський.

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