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Пограничники уничтожили вражеский танк на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пограничники атаковали российский танк FPV-дроном на Лиманском направлении.

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале ГПСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Уничтожение дроном российского танка Т-90 "Прорыв" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6466) танк (2260) уничтожение (7010)


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Вата, йди атакуй на кухню миску з макаронами. чукча-пісатєль хренов.
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02.03.2024 11:01 Ответить
 
 