Пограничники уничтожили вражеский танк на Лиманском направлении. ВИДЕО
Пограничники атаковали российский танк FPV-дроном на Лиманском направлении.
Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале ГПСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Vsevolod Twerd #583881
показать весь комментарий02.03.2024 11:01 Ответить Мне нравится 4
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