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Новости Видео Война
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Уничтожение дроном российского танка Т-90 "Прорыв" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Благодаря эффективному взаимодействию сводного отряда Патрульной полиции "Хижак" и 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении, в районе Терны - Ямполевка, дроном был уничтожен российский танк Т-90 "Прорыв".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наши защитники атаковали российский склад БК, а затем из артиллерии ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) дроны (3955) 63 ОМБр (103)


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Топ комментарии
+5
Около 60 ед. "закончились" (Oryx).
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29.02.2024 22:27
+4
на складі лежать, бо Єрмак заборонив користуватись
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29.02.2024 22:29
+3
полум'я вітром здував?
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29.02.2024 22:14
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полум'я вітром здував?
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29.02.2024 22:14 Ответить
ні, боявся контрольний отримати ))
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29.02.2024 22:18 Ответить
Треба було після влучання задом наперед їхати, і тепліше і маскування і порох би сухим залишився.
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29.02.2024 22:23 Ответить
Виявилось що він *реактивний* ,і що там горіло звідки він стартував.
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29.02.2024 23:38 Ответить
Невже влупили "дроном Торохтія" за 10 тис. задекларованих гривень????
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01.03.2024 01:37 Ответить
Хм, оці танки ніби вже давно скінчилися?
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29.02.2024 22:15 Ответить
Около 60 ед. "закончились" (Oryx).
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29.02.2024 22:27 Ответить
З вогником пішов.
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29.02.2024 22:19 Ответить
Стугни...
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29.02.2024 22:27 Ответить
на складі лежать, бо Єрмак заборонив користуватись
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29.02.2024 22:29 Ответить
був танк - став паровоз
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29.02.2024 22:21 Ответить
Ні
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29.02.2024 23:06 Ответить
Там до системи димаря ще пар з радіатора системи охолодження підключився..Двигуну хана..
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01.03.2024 12:01 Ответить
Якщо у нас так рахують знищення-то ***** коношенко 2 у нас в мiнiстерствi завiвся!
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29.02.2024 23:19 Ответить
Зачем это здесь? Видно же, что кацап ушел неповрежденным.
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01.03.2024 00:06 Ответить
Як казало Х..ло: Т-90 виходіт на позізию і фсьо ))
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01.03.2024 09:14 Ответить
 
 