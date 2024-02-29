Уничтожение дроном российского танка Т-90 "Прорыв" на Лиманском направлении. ВИДЕО
Благодаря эффективному взаимодействию сводного отряда Патрульной полиции "Хижак" и 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении, в районе Терны - Ямполевка, дроном был уничтожен российский танк Т-90 "Прорыв".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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