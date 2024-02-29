Знищення дроном російського танка Т-90 "Прорив" на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Завдяки ефективній взаємодії зведеного загону Патрульної поліції "Хижак" та 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку, в районі Терни - Ямполівка, дроном було знищено російський танк Т-90 "Прорив".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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