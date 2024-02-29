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Знищення дроном російського танка Т-90 "Прорив" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Завдяки ефективній взаємодії зведеного загону Патрульної поліції "Хижак" та 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку, в районі Терни - Ямполівка, дроном було знищено російський танк Т-90 "Прорив".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Два ворожі танки Т-72 злітають у повітря. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) дрони (4743) 63 ОМБр (103)


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Топ коментарі
+5
Около 60 ед. "закончились" (Oryx).
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29.02.2024 22:27
+4
на складі лежать, бо Єрмак заборонив користуватись
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29.02.2024 22:29
+3
полум'я вітром здував?
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29.02.2024 22:14
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полум'я вітром здував?
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29.02.2024 22:14 Відповісти
ні, боявся контрольний отримати ))
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29.02.2024 22:18 Відповісти
Треба було після влучання задом наперед їхати, і тепліше і маскування і порох би сухим залишився.
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29.02.2024 22:23 Відповісти
Виявилось що він *реактивний* ,і що там горіло звідки він стартував.
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29.02.2024 23:38 Відповісти
Невже влупили "дроном Торохтія" за 10 тис. задекларованих гривень????
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01.03.2024 01:37 Відповісти
Хм, оці танки ніби вже давно скінчилися?
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29.02.2024 22:15 Відповісти
Около 60 ед. "закончились" (Oryx).
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29.02.2024 22:27 Відповісти
З вогником пішов.
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29.02.2024 22:19 Відповісти
Стугни...
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29.02.2024 22:27 Відповісти
на складі лежать, бо Єрмак заборонив користуватись
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29.02.2024 22:29 Відповісти
був танк - став паровоз
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29.02.2024 22:21 Відповісти
Ні
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29.02.2024 23:06 Відповісти
Там до системи димаря ще пар з радіатора системи охолодження підключився..Двигуну хана..
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01.03.2024 12:01 Відповісти
Якщо у нас так рахують знищення-то ***** коношенко 2 у нас в мiнiстерствi завiвся!
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29.02.2024 23:19 Відповісти
Зачем это здесь? Видно же, что кацап ушел неповрежденным.
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01.03.2024 00:06 Відповісти
Як казало Х..ло: Т-90 виходіт на позізию і фсьо ))
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01.03.2024 09:14 Відповісти
 
 