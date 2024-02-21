Два ворожі танки Т-72 злітають у повітря. ВIДЕО

Українські воїни знищили два ворожі танки Т-72 за допомогою артилерії та дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами атаки українських бійців та потужною детонацією ворожих бронемашин опублікований у соцмережах.

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"Два ворожих Т-72 злетіли в повітря: артилеристи 71-ї ОЄБр зупинили рух ворожої техніки, а оператори FPV-дронів завершили справу епічним вибухом", - йдеться у коментарі до відео.

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