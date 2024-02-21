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Два ворожі танки Т-72 злітають у повітря. ВIДЕО

Українські воїни знищили два ворожі танки Т-72 за допомогою артилерії та дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами атаки українських бійців та потужною детонацією ворожих бронемашин опублікований у соцмережах.

Дивіться: Обгорілі тіла ворожих танкістів валяються навколо щойно підбитого російського танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВIДЕО 18+

"Два ворожих Т-72 злетіли в повітря: артилеристи 71-ї ОЄБр зупинили рух ворожої техніки, а оператори FPV-дронів завершили справу епічним вибухом", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається поцілити в український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) танк (2067) знищення (7251) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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Топ коментарі
+17
- Берримор, як це зрозуміти, самолети падають а танки злітають?
- кацапи, сер.
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21.02.2024 11:38
+12
до пекла ))
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21.02.2024 11:32
+11
Просто БОГИ!!!!!
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21.02.2024 11:35
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до пекла ))
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21.02.2024 11:32 Відповісти
Просто БОГИ!!!!!
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21.02.2024 11:35 Відповісти
и никто не узнает, какой в танкиста бьІл канец!
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21.02.2024 11:35 Відповісти
Такое ощущение что танкистов там и не было. Бросили технику после окончания топлива. Но за такую ювелирную работу огромный респект дронщикам и арте.
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21.02.2024 15:55 Відповісти
- Берримор, як це зрозуміти, самолети падають а танки злітають?
- кацапи, сер.
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21.02.2024 11:38 Відповісти
👍
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21.02.2024 12:44 Відповісти
І мангали не допомогли )) До речі,вони на своїх коробках ще ставлять РЕБ, який називається "Волнорез" (за формою нагадує насадку на пляшечки для немовлят). Так ось, це гівно теж не працює )) Причому пишуть про це самі кацапи. Ще й обурюються при цьому ))

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21.02.2024 12:01 Відповісти
Працює,не працює , треба знати деталі.
Може не на всіх частотах , чи ще якийсь нюанс
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21.02.2024 12:15 Відповісти
Більше на ганд..н з ручками схожий.
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21.02.2024 14:53 Відповісти
как тебе такое , Илон Маск ?
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21.02.2024 12:09 Відповісти
73% украинцев готовы терпеть войну, сколько нужно
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21.02.2024 12:11 Відповісти
А що по вашему повинні капітулювати перед росією?
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21.02.2024 18:31 Відповісти
отже доведено - танки таки літають..Що на це скаже пан Ігнат
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21.02.2024 12:50 Відповісти
Танки летают, но низко-низко
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21.02.2024 15:41 Відповісти
красавчик
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21.02.2024 15:38 Відповісти
 
 