Два ворожі танки Т-72 злітають у повітря. ВIДЕО
Українські воїни знищили два ворожі танки Т-72 за допомогою артилерії та дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами атаки українських бійців та потужною детонацією ворожих бронемашин опублікований у соцмережах.
"Два ворожих Т-72 злетіли в повітря: артилеристи 71-ї ОЄБр зупинили рух ворожої техніки, а оператори FPV-дронів завершили справу епічним вибухом", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+17 Леонід #587957
показати весь коментар21.02.2024 11:38
+12 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар21.02.2024 11:32
+11 Сергій Макеєв
показати весь коментар21.02.2024 11:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- кацапи, сер.
Може не на всіх частотах , чи ще якийсь нюанс