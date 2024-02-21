Два вражеских танка Т-72 взлетают в воздух. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили два вражеских танка Т-72 с помощью артиллерии и дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки украинских бойцов и мощной детонацией вражеских бронемашин опубликован в соцсетях.
"Два вражеских Т-72 взлетели в воздух: артиллеристы 71-й ОЕБр остановили движение вражеской техники, а операторы FPV-дронов завершили дело эпическим взрывом", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+17 Леонід #587957
показать весь комментарий21.02.2024 11:38
+12 Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий21.02.2024 11:32
+11 Сергій Макеєв
показать весь комментарий21.02.2024 11:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- кацапи, сер.
Може не на всіх частотах , чи ще якийсь нюанс