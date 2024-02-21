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Два вражеских танка Т-72 взлетают в воздух. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили два вражеских танка Т-72 с помощью артиллерии и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки украинских бойцов и мощной детонацией вражеских бронемашин опубликован в соцсетях.

"Два вражеских Т-72 взлетели в воздух: артиллеристы 71-й ОЕБр остановили движение вражеской техники, а операторы FPV-дронов завершили дело эпическим взрывом", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Оккупант тщетно пытается попасть в украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) танк (2256) уничтожение (6938) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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Топ комментарии
+17
- Берримор, як це зрозуміти, самолети падають а танки злітають?
- кацапи, сер.
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21.02.2024 11:38
+12
до пекла ))
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21.02.2024 11:32
+11
Просто БОГИ!!!!!
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21.02.2024 11:35
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до пекла ))
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21.02.2024 11:32 Ответить
Просто БОГИ!!!!!
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21.02.2024 11:35 Ответить
и никто не узнает, какой в танкиста бьІл канец!
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21.02.2024 11:35 Ответить
Такое ощущение что танкистов там и не было. Бросили технику после окончания топлива. Но за такую ювелирную работу огромный респект дронщикам и арте.
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21.02.2024 15:55 Ответить
- Берримор, як це зрозуміти, самолети падають а танки злітають?
- кацапи, сер.
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21.02.2024 11:38 Ответить
👍
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21.02.2024 12:44 Ответить
І мангали не допомогли )) До речі,вони на своїх коробках ще ставлять РЕБ, який називається "Волнорез" (за формою нагадує насадку на пляшечки для немовлят). Так ось, це гівно теж не працює )) Причому пишуть про це самі кацапи. Ще й обурюються при цьому ))

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21.02.2024 12:01 Ответить
Працює,не працює , треба знати деталі.
Може не на всіх частотах , чи ще якийсь нюанс
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21.02.2024 12:15 Ответить
Більше на ганд..н з ручками схожий.
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21.02.2024 14:53 Ответить
как тебе такое , Илон Маск ?
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21.02.2024 12:09 Ответить
73% украинцев готовы терпеть войну, сколько нужно
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21.02.2024 12:11 Ответить
А що по вашему повинні капітулювати перед росією?
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21.02.2024 18:31 Ответить
отже доведено - танки таки літають..Що на це скаже пан Ігнат
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21.02.2024 12:50 Ответить
Танки летают, но низко-низко
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21.02.2024 15:41 Ответить
красавчик
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21.02.2024 15:38 Ответить
 
 