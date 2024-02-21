Два вражеских танка Т-72 взлетают в воздух. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили два вражеских танка Т-72 с помощью артиллерии и дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки украинских бойцов и мощной детонацией вражеских бронемашин опубликован в соцсетях.

"Два вражеских Т-72 взлетели в воздух: артиллеристы 71-й ОЕБр остановили движение вражеской техники, а операторы FPV-дронов завершили дело эпическим взрывом", - говорится в комментарии к видео.

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