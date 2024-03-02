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Прикордонники знищили ворожий танк на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Держприкордонники атакували російський танк FPV-дроном на Лиманському напрямку.

Відповідне відео оприлюднене у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" знищили прикордонники на харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) танк (2071) знищення (7334)


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Вата, йди атакуй на кухню миску з макаронами. чукча-пісатєль хренов.
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02.03.2024 11:01 Відповісти
 
 