Прикордонники знищили ворожий танк на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Держприкордонники атакували російський танк FPV-дроном на Лиманському напрямку.
Відповідне відео оприлюднене у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар02.03.2024 11:01 Відповісти Мені подобається 4
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