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Раненый российский оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО

Российский солдат застрелился из автомата после того, как был ранен с дрона точным сбросом боеприпаса. Сняли это аэроразведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик нажимает на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.

Смотрите также: Двое оккупантов покончили жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) самоубийство (1003) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+16
а міг би це зробити в омські - і на зуя треба було пертися в Україну?
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04.03.2024 11:29
+15
і дорагая не узнаеть какой у ваньки бил конець
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04.03.2024 11:24
+8
крім тебе такої гуйні ніхто не здогадався тут висловити
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04.03.2024 11:33
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і дорагая не узнаеть какой у ваньки бил конець
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04.03.2024 11:24 Ответить
Ат вьісокаґа баєвоґа духа.
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04.03.2024 11:27 Ответить
за Батюшку Сцаря Пуйла
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04.03.2024 12:48 Ответить
нє вєрю! кацап завжди бреше - стрельнув мімо, аби 'го не чіпали
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04.03.2024 11:27 Ответить
коли з калашмата стриляють ув голову, то вона розлітається на шматки, а тут інсценіровка - геть нічо не бризнуло
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04.03.2024 11:28 Ответить
Згоден, міг стрільнути поруч, щоб дрона здихатись, але йому й так дісталось добряче - як виживе, нехай рашка лікує та гроші на пенсію витрачає.
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04.03.2024 12:13 Ответить
эта зачем он так сделал?
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04.03.2024 11:27 Ответить
Не бажав до раши вертатися
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04.03.2024 11:33 Ответить
прийом "дохлий скунс"....
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04.03.2024 12:14 Ответить
а гуано де?
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04.03.2024 15:24 Ответить
а міг би це зробити в омські - і на зуя треба було пертися в Україну?
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04.03.2024 11:29 Ответить
А контрольнии?
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04.03.2024 11:29 Ответить
👍

немає віри кацапам
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04.03.2024 12:15 Ответить
Зараз почнуться коментарі: "Ой, подивіться які вони вмотивовані. Самі собі вкорочують віку. А ми так не можемо. А ми слабкодухі"....
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04.03.2024 11:31 Ответить
ти що, хворий?
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04.03.2024 11:33 Ответить
А ти бидло? Ну якщо починаєш з образ?

Я ж не просто так написав. Це означає, що я такі коментарі тут читав.
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04.03.2024 11:34 Ответить
крім тебе такої гуйні ніхто не здогадався тут висловити
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04.03.2024 11:33 Ответить
Тут поки що ні. А от у інших новинах (про самопідриви, наприклад) - так.
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04.03.2024 11:35 Ответить
бандерівці за Батьківщину не помирають, бандерівці за Батьківщину убивають.
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04.03.2024 11:35 Ответить
Для України мае цінність кожне життя , а в раше ванюшек багато
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04.03.2024 11:35 Ответить
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04.03.2024 11:56 Ответить
Another Russian pig under American banner
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04.03.2024 15:51 Ответить
Скорочують віку бо не хочуть в полон ,бо вони знають що роблять з полоненими нашими у них і думають що таке саме у нас.
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04.03.2024 11:47 Ответить
Я ж не про причини які змушують їх це робити, писав. Я писав про те, як наші на це реагують. Ось, лише декілька коментарів з інших подібних новин:

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04.03.2024 11:51 Ответить
так на кой .... ты эту муть сюда тащишь, оставь себе и живи с этим))
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04.03.2024 13:22 Ответить
Я її не "тащу". Вона і так вже тут є. Якщо і досі незрозуміло, то це коментарі з цензора. І вони тут будуть ще довго, тому жити з ними закликай їхніх авторів, а не мене.
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04.03.2024 13:27 Ответить
У "наших" також не завжди довершене сприйняття поточних подій, тож орієнтуватися на те, що пише хтось інший, не маючи власної думки з того приводу, як мінімум нерозважливо.
Крім того, там написано багато неправди. Наприклад, якщо кацапи НЕ здаються в полон, хто ті всі люди, в яких Золкін допити веде? Відео з передової, як вони здаються, теж фейки? І так по всьому, що там написано.
Щодо зловтішань, то це діло кожного, як до такого ставитися. Незаперечний позитивний факт - кацап досить швидко самоліквідувався, звільнивши дрона від необхідності знімати його здихання і давши можливість оператору переключитися на інші завдання. А час на фронті ще більш цінний, ніж поза ним.
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04.03.2024 14:04 Ответить
Мій перший коментар стосувався того, що деякі коментатори можуть таке написати. І подібні прецеденти вже були. Мені просто не хотілося б, щоб із думки меншості це перетворилося на точку зору більшості. Бо тут завжди якісь перегини: то спочатку кацапів чмонями називають, а потім починають з них ліпити незламних бійців...
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04.03.2024 14:10 Ответить
Хароший узькій!😁
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04.03.2024 11:31 Ответить
Какой молодец, давно бы так.
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04.03.2024 11:31 Ответить
Вони всі там під наркотою.
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04.03.2024 11:33 Ответить
Та ні. То в його зуб болів, а пасажіжі десь загубив. То вирішив 7,62х39 собі зуба видалити.
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04.03.2024 11:40 Ответить
а шо б ви не сумнівались.
в німців був первістін - можу помилятись в буквах...
нема ноги і руки - нема болі,
але розуміння що це вже піздець є...
і рукі самі тягнуться до автомата...
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04.03.2024 11:40 Ответить
у нашого поцієнта всьо на місці - он як жваво ніжками чеберяв та й ружжо тримав впевнено обома клешнями. Тому я впевнений, шо воно імітувало самовипил, аби дійсно нічого йому не відірвало
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04.03.2024 12:17 Ответить
ну не те шо б чеберяв - тягнув...
але як казав доктор Лівсі - пацієнт скоріше мертв чим жив.
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04.03.2024 12:25 Ответить
0:12 - права нога
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04.03.2024 16:02 Ответить
Первітин
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04.03.2024 12:45 Ответить
дякую!
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04.03.2024 12:52 Ответить
И первитин не убирает боль, первитин это амфетамин тот же, лётчики люфтваффе использовали его
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04.03.2024 12:57 Ответить
читав якось листи німецького солдата до мами ельзи..
мамо перешли первітин - дрожу!
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04.03.2024 13:00 Ответить
вони повинні це робити ДО відправки в Україну.... й все б було гаразд...
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04.03.2024 11:35 Ответить
я вже таких відео від початку війни бачив штук напевно тридцять,а скільки ще таких самострілів залишилось за кадром,думаю дуже багато.Я не буду злорадствувати так як самогубство це великий гріх,а я людина віруюча,але мені такий їх флеш-моб подобається хоча б хотілося що вони краще своїх злочинних командирів краще стріляли чим брали на себе гріх самовбивства
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04.03.2024 11:39 Ответить
Віруючий, де твій боженька, коли московити з хрестами і православієм убивають дітей?
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04.03.2024 11:43 Ответить
якщо ти носиш на шиї хрест чи в руках несеш розп'яття,можеш навіть голову розбити об ікону кланявшись чи лобизавши її стерти язика в кров це не ще означає що у серці з тобою Бог.Кацапи прото прикриваються релігією щоб нас вбивати,з ними Сатана,вони тільки ще цього не второпали але Бог і ЗСУ датуть їм це зрозуміти дуже скоро🙏
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04.03.2024 11:49 Ответить
Та-та, вірюяповірив
Так розумію, це "скоро" настане тоді, коли нас вже не залишиться?
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04.03.2024 11:55 Ответить
повірте ви пане Євген залишитесь точно
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04.03.2024 11:58 Ответить
Мабуть, він про вибори на болотах, щось знав … Безвихіддя ..
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04.03.2024 11:41 Ответить
Расеянин похорошел на глазах….
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04.03.2024 11:41 Ответить
*****, тебе наі...ли. Лади каліни давно закінчились. У кращому випадку кілограм пільменей, твоя свиноматка отримає.
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04.03.2024 11:42 Ответить
Как альтернативу могут дать билеты в цирк.
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04.03.2024 12:08 Ответить
Його на*бали ще коли "зачинали" по п"яні
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04.03.2024 12:19 Ответить
снайпер однако...прям в бестолковку
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04.03.2024 11:43 Ответить
головний біндерОвєц, ***** з кремля, ставить лайк - стільки вже кацапів своїми ідіотськими рішеннями ухайдохав, а ті, дебіли, його ще й продлєвают
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04.03.2024 11:44 Ответить
Що тільки не придумають московіти, щоб не голосувати за воєнного злочинця… Ну, то таке
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04.03.2024 12:11 Ответить
Сам себе "обілетив"
Так сказати - раз два і на концерті.
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04.03.2024 12:17 Ответить
Зачьот...
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04.03.2024 12:21 Ответить
А вот у этого престарелого орка в кровавых штанах пустить себе пулю в башку душка не хватило. Метался, метался, пока не истёк кровью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4lgk5/invaders_stops_invading_after_hit_by_shrapnel/

Обезьяна полезла за жужащим халявным бананом. Но халявный банан бывает только в мышеловке:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b5qg40/setting_up_an_explosive_trap_via_drone_for_a/
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04.03.2024 12:29 Ответить
Так повинні зробити всі кацапи
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04.03.2024 12:31 Ответить
Хороший хлопчик
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04.03.2024 12:47 Ответить
Для чого тут ця героїзація русні здох та й хдох.
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04.03.2024 12:50 Ответить
МОЛОТОК))!!
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04.03.2024 13:33 Ответить
Щоб вони вже всі застрелились і путін в тому числі і була би благодать
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04.03.2024 13:52 Ответить
Хотів написати, "яке прикре самогубство", а тоді думаю, а чому воно, власне, прикре? Зовсім навіть навпаки. )
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04.03.2024 13:53 Ответить
цікаво, а насіння було в кишенях ? ))
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04.03.2024 14:00 Ответить
 
 