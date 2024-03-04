Раненый российский оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО

Российский солдат застрелился из автомата после того, как был ранен с дрона точным сбросом боеприпаса. Сняли это аэроразведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик нажимает на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.

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