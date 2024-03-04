Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО
Російський солдат застрелився із автомата після того, як був поранений з дрона влучним скидом боєприпасу. Зафільмували це аеророзвідники 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, який спрямований йому у голову.
Топ коментарі
+16 discovery
показати весь коментар04.03.2024 11:29
+15 Шимус
показати весь коментар04.03.2024 11:24
+8 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар04.03.2024 11:33
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немає віри кацапам
Я ж не просто так написав. Це означає, що я такі коментарі тут читав.
Крім того, там написано багато неправди. Наприклад, якщо кацапи НЕ здаються в полон, хто ті всі люди, в яких Золкін допити веде? Відео з передової, як вони здаються, теж фейки? І так по всьому, що там написано.
Щодо зловтішань, то це діло кожного, як до такого ставитися. Незаперечний позитивний факт - кацап досить швидко самоліквідувався, звільнивши дрона від необхідності знімати його здихання і давши можливість оператору переключитися на інші завдання. А час на фронті ще більш цінний, ніж поза ним.
в німців був первістін - можу помилятись в буквах...
нема ноги і руки - нема болі,
але розуміння що це вже піздець є...
і рукі самі тягнуться до автомата...
але як казав доктор Лівсі - пацієнт скоріше мертв чим жив.
мамо перешли первітин - дрожу!
Так розумію, це "скоро" настане тоді, коли нас вже не залишиться?
Так сказати - раз два і на концерті.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4lgk5/invaders_stops_invading_after_hit_by_shrapnel/
Обезьяна полезла за жужащим халявным бананом. Но халявный банан бывает только в мышеловке:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b5qg40/setting_up_an_explosive_trap_via_drone_for_a/