Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО

Російський солдат застрелився із автомата після того, як був поранений з дрона влучним скидом боєприпасу. Зафільмували це аеророзвідники 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, який спрямований йому у голову.

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