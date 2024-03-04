Вражеский объект на оккупированной Херсонщине сбит управляемой авиабомбой, - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ уничтожили управляемой авиабомбой военный объект армии РФ на оккупированной части Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".

"4 марта 2024-го. Оккупирована Херсонщина. Уничтожение вражеского объекта управляемой авиабомбой", - говорится в описании к видео.

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