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Вражеский объект на оккупированной Херсонщине сбит управляемой авиабомбой, - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ уничтожили управляемой авиабомбой военный объект армии РФ на оккупированной части Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Південь".

"4 марта 2024-го. Оккупирована Херсонщина. Уничтожение вражеского объекта управляемой авиабомбой", - говорится в описании к видео.

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бомба (372) Воздушные силы (2339) Херсонская область (4807)


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Десять баллов из пяти возможных. Горжусь нашими Повітряними Силами!!!
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04.03.2024 22:15 Ответить
Мало. Треба десятки і сотні.
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04.03.2024 22:17 Ответить
Парням и так тяжело. Это не работа на заводе, от сирены жо сирены. Это ежедневный напряг своей воли и преодоление своих физических возможностей. По себе знаю. Дай Бог нашим воинам сил и духа победы несмотря на все опасности.
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04.03.2024 22:24 Ответить
Самий потужний батальон в Україні який буде наводити жах на рашистів буде називатися Росомаха. Передайте військовим. Пора створювати цього звіра
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04.03.2024 22:29 Ответить
Как видим можно же бить по рашистам КАБами. А если бы их были тысячи и ими еще перемалывать оборону рашистов вместо того чтобы гнать пехоту на штурм каждого блиндажа.
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04.03.2024 22:56 Ответить
Сподіваюсь КАБів у України буде більше.
Смерть смердючим Рашистам!
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04.03.2024 23:16 Ответить
Наші воіни молодці ,
молимось за Вас , дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2024 23:35 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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04.03.2024 23:42 Ответить
В эту игру можно играть вдвоём
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05.03.2024 01:08 Ответить
 
 