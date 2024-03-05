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Группа из 9 уклонистов пыталась пробраться в Венгрию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Госпогранслужба задержала 9 мужчин из разных областей Украины, пытавшихся попасть в Венгрию, заплатив от $8000 до $12000.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчин из разных областей Украины остановили в полночь около границы. Как выяснилось, каждый из них заплатил переправщикам от $8000 до $12000", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении всех составлены протоколы об админправонарушении. Причастных к незаконной схеме устанавливают.

Также смотрите: Ликвидированы еще 3 схемы выезда уклонистов за границу, стоимость "услуги" достигала $12 тыс., - СБУ. ФОТО

Автор: 

Венгрия (1963) Госпогранслужба (6479) уклонисты (865)


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Топ комментарии
+14
Уже 12к? Ставки растут
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05.03.2024 11:34
+14
Украинцы корабли топят, а эти организмы бегут...
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05.03.2024 11:43
+12
12k!!! офигеть... . Это какие-то фантастические цены... . Скоро начнут квартиры продавать чтоб уехать.
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05.03.2024 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Мандрівники?
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05.03.2024 11:24 Ответить
Не за чужі маєтки вмирають , а за Украіну 😡
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05.03.2024 12:11 Ответить
Ти звідки, від кацапесів?
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05.03.2024 12:21 Ответить
Ти звідки, вчоний?
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05.03.2024 12:23 Ответить
сцикуни
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05.03.2024 12:40 Ответить
партія коштовних пішла.
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05.03.2024 11:26 Ответить
"Справжни чоловики". Одни ось так:

А це.... не можу пiдiбрати слово...
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05.03.2024 11:32 Ответить
А з чого взяли що це "ухилянти"? Має бути рішення суду, що це "ухилянти"👈
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05.03.2024 11:32 Ответить
ухилянт - якщо не був в ТЦК, як ти
це встановлюється за 1 хвилину
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05.03.2024 15:11 Ответить
я був, (як i всi iншi лохи)
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05.03.2024 20:42 Ответить
лохи у владіміра путіна на мясо
Україна своїх воїнів любить і береже
бережи себе, друже - зламаємо путіна напополам
ВСЕ буде Україна!
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05.03.2024 20:58 Ответить
(((: хороша шутка
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06.03.2024 11:06 Ответить
сам в акує як владімір путін КВН-ить с песней кацапов на мясо
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06.03.2024 13:26 Ответить
Уже 12к? Ставки растут
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05.03.2024 11:34 Ответить
ловля на живця
потрібнно більше грошей на перемогу
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05.03.2024 15:12 Ответить
Туристичний бізнес в Україні б'є рекорди за рентабельністю.
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05.03.2024 11:36 Ответить
Де вони такі гроші беруть? Це точно не бідняки
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05.03.2024 11:36 Ответить
це придурки, оскільки могли б за ці кошти купити та освоїти параплан... До речі, давно вже чекаю на таке повідомлення: "зграю перелітних "птахів" на прив'язі мотопараплана, було помічено..."
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05.03.2024 13:56 Ответить
Хочеш щоб тебе прийняли за дрон чи диверсанта на параплані ? C-Ram чи Гепарду по* що летить повз них.
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05.03.2024 15:10 Ответить
Хочеш щоб тебе сприймали за бовдура без відчуття гумору чи як в даному випадку сарказму?
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05.03.2024 15:49 Ответить
12k!!! офигеть... . Это какие-то фантастические цены... . Скоро начнут квартиры продавать чтоб уехать.
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05.03.2024 11:37 Ответить
А теперь и жить негде будет)
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05.03.2024 11:44 Ответить
им найдут ))) как раз готовое отделение
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05.03.2024 11:47 Ответить
Хай бомжують із мадярами
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05.03.2024 12:25 Ответить
чудово підмітили))
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05.03.2024 13:03 Ответить
Мій колишній колега продав автомобіль та батьківську хату в селі, аби заплатити за виїзд ще на початку 2023 р. зараз в США, вже повністю відбив витрачені кошти, задоволений, хоча каже, що трохи важкувато, бо з англійською дуже погано, але потроху вчить і повертатися не планує.
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05.03.2024 13:29 Ответить
Рад за Вашего знакомого. Понятное дело, что эти деньги отобъются. Просто человек продавший жилье чтоб выехать уже сделает выбор не возвращаться.
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05.03.2024 14:32 Ответить
навіть маючи ВЕЛИКІ гроші в США НЕ можна було потрапити і до війни
брехунчик ти
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05.03.2024 15:15 Ответить
Зараз ще діє програма U4U для біженців. Інше питання, що йому там буде нелегко легально лишитися, хоче він того чи ні.
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05.03.2024 18:49 Ответить
2 роки, а потім exit.
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05.03.2024 21:16 Ответить
И кем же он там работает?
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05.03.2024 15:17 Ответить
люди жити хочуть
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05.03.2024 15:59 Ответить
Так я же об этом и пишу. Просто нужно понимать, что человек продавший жилье и уехавший зарубеж маловероятно что вернётся когда - либо.
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05.03.2024 17:30 Ответить
А зарубєжом йому там подарують будинок у моря, нову машину і сіськату фотомодель?! Смішний ти. За моїми спостереженнями, ті хто був ніким в Україні, ніким будуть і у США. Чудес не буває. Чудеса тільки в рекламі лохотронів.
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05.03.2024 21:21 Ответить
Уважаемый, Вы плохо наблюдаете. Пример: Я врач с более чем 10 летним стажем в Украине. Работая в Украине в двух частных клиниках (около 10 часов в день), на пике, я получал чистыми 25.000 грн (около 700 евро). Сейчас, не получив ещё лицензию (пока учу язык на курсах), работая 5 дней в неделю по 4-5 час помощником врача, я получаю чистыми 2.300 евро в месяц. Из этих денег 1000 евро я откладываю (т.к питание за счёт клиники). Так что чудеса только у Вас в голове.
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05.03.2024 21:45 Ответить
Я тобі можу написати професії мінімум 10 різних своїх знайомих, які в Україні заробляють від 1500 євро чистими. Тут не має жодного злочинця чи корупціонера. Все чесною працею. Просто треба займатися тим, що приносить гроші в Україні. У цьому вся різниця між Україною і німеччиною.
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06.03.2024 08:14 Ответить
Ахах ... Тем что приносит деньги))) Уважаемый, Я врач- невролог. Украине не нужны врачи?))) Ну ок. Перечитайте мое сообщение. Я написал, что 1000 евро из 2.300 Я откладываю за ненадобностью)))
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06.03.2024 11:43 Ответить
І взагалі велика дурість розкидатися цифрами у 2300 євро порівнюючи з Україною, бо в Німеччині ціни у два-три рази вищі за українські, відповідно істотно більший gap між зарплатами. З таким успіхом можна написати річну зарплату $100+ тис у США і порівняти з ніщєсбродаькою німецькою.
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06.03.2024 08:33 Ответить
Украинцы корабли топят, а эти организмы бегут...
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05.03.2024 11:43 Ответить
Ты лично много потопил?
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05.03.2024 12:34 Ответить
Ему некогда.
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05.03.2024 12:59 Ответить
не тим напрямком йшли - шашлики в іншому місці..
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05.03.2024 11:44 Ответить
оці переправники, вони просто багатіють без всяких перешкод й все? або зливають інфу прикордонникам й ті ловлять ухилянтів як на риболовлі... вже йдеться про суми. на які можна вже й літаки купувати, я не кажу вже про снаряди та дрони...
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05.03.2024 11:48 Ответить
Ганьба на весь світ , від наших сирливих ухилянтів 😠
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05.03.2024 11:48 Ответить
чому "ухилянти"? а вони давали присягу і сидять в тилу як мусора?
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05.03.2024 12:03 Ответить
В тилу теж повинні сидіти люди🙁
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05.03.2024 12:15 Ответить
Чого тоді кашевого ухилянтом не зробили після того як він сказав що не піде до війська? І справу проти нього не відкрито?
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05.03.2024 12:07 Ответить
Куда это они собрались?А кто будет досматривать 95квартал по шашлычек?
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05.03.2024 12:09 Ответить
Майбутнє: продав квартиру, заплатив за перетин кордону, пов'язали прикордонники, віддали тцкашникам,полігон,окоп. Тай таке!
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05.03.2024 12:13 Ответить
******* романтики))
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05.03.2024 13:05 Ответить
якщо десяток " ухилянтів" по 12К це 120 000 у.е.
Ціна дрона 300 у.е. за 120 000 отримуемо 400 дронів. По статистиці, кожен третій дрон досягає цілі, хай навіть кожен четвертий. Маємо що ці десять ухилянтів могли профінансувати ліквідацію 100 оркків.
Чьому б не взяти гроші офіційно?
Держава дебілів.
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05.03.2024 12:16 Ответить
У цій країні 73% населення - дебіли. Ти нічого нового не відкрив.
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05.03.2024 21:22 Ответить
Невже, ота схема від зеленського, дала збій??
Мабуть, ухилянти пішли без передоплати її автору??
Це порушення авторських прав, зеленського та паяців квартальних95….
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05.03.2024 12:23 Ответить
СБУ потрібно запустити багато агентів, які "надають" такі послуги. Ухилянтам повістки, а отримані гроші направити на дрони. Бех лоха і жизнь плоха
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05.03.2024 12:28 Ответить
Це все наслідки головнокомандувача котрий поклав прутня на свої прямі обов'язки по мобілізації і з цього все почалося
це привело до того шо хтось близкий до ОП зробив схему заробітку на ухилянтах чим більше ухилянтів тим більше збагачення такі дії привели до того що почалося протистояння військових тцк с цивільними почався хаос в країні
висновок одне трусливе рішення просто вбиває країну но той хто це зробив бачить себе бонопартом але все навпаки трус не буде воїном хоч всі ботоферми подоляка всруться від напруги прославляючи те чого нема
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05.03.2024 12:41 Ответить
А гроші повернуть??
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05.03.2024 13:00 Ответить
"Это не точно"))
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05.03.2024 13:07 Ответить
Гроші тю-тю, але при повторій спробі перетину діють знижки.
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05.03.2024 13:13 Ответить
каким нужно быть дебилом, чтобы заплатить 10 штук баксов за попытку нелегально проскочить, неужели десятки уже не хватает официальные доки сделать?
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05.03.2024 14:35 Ответить
Лох - нє мамонт. Нє вимрєт (с)
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05.03.2024 21:24 Ответить
Історія з життя "У мене є один знайомий хлопець, який з дитинства страждає на неврологію (в нього порушення в мовному апараті та судоми тіла). Він живе в селі, групу інвалідності він не отримав, бо треба їздити та ще доводити, та й ще й гроші витрачати... У військовому квитку в нього "обмежено придатний". Ось настала війна, отримав він повістку, поїхав він до тцк... Йому пишуть: "здоровий". Він їм: "постійте, ось у мене є діагноз...". В тцк гаразд, їдь на влк... Хлопець поїхав у лікарню, лікар подивився, так діагноз підтвердився... Але щоб внести його на розгляд комісії влк та отримати висновок, треба, скажімо так, почекати... чогось....., бо там велика черга... Ось він чекає вже четвертий місяць поспіль... І тут хлопець думає: поїду я за кордон, як переміщена особа, бо тут страшно та неясно нічого... Сів він, значить, в автобус до Чопа... І їде собі... Не доїжджаючи до Чопа десь 40 кілометрів, його знімає з автобуса прикордонний наряд на блокпості: "Ти хто такий? Звідки і куди прямуєш?" Хлопець розповів все як було... Наряд у свою чергу: "Так, це не порядок, тобі не можна, і взагалі, як ти посмів?" І одразу повезли хлопця в центр комплектування. Як сам хлопець помтім ділився: "будівля за високим забором з колючим дротом." У тому центрі комплектування в нього воєнком взяв документи, подивився... І каже посіпакам, які привезли хлопця: "Ви кого мені сюди привезли? Ви ось це бачили? Везіть його туди, звідки взяли..." Хлопця відвезли на автовокзал і сказали: "Їдь додому, через кордон, тебе ніхто не пропустить..." Хлопець поїхав назад в своє село, а приблизно через днів 10 йому прийшло виконавче провадження за спробу незаконного перетину кордону... Так що ось така (уйня малята).
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05.03.2024 14:56 Ответить
Казки Віденського лісу )
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05.03.2024 18:53 Ответить
За 40 км від Чопа - прикордонники? Чувак казкар іще той😆
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05.03.2024 21:28 Ответить
Ти занадто накручуєш.
Закони Дарвіна ніхто не відміняв - це якраз той випадок.
В Україні мобілізація стосується виключно осіб від 27 років. Йому нічого не загрожувало
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05.03.2024 21:31 Ответить
Ну зараз ні. А пізніше таке. Тенденції всі бачуть.
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07.03.2024 06:36 Ответить
Так політика змі. Всі хто не в зсу всі ухилянти
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07.03.2024 06:38 Ответить
 
 