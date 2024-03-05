Группа из 9 уклонистов пыталась пробраться в Венгрию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Госпогранслужба задержала 9 мужчин из разных областей Украины, пытавшихся попасть в Венгрию, заплатив от $8000 до $12000.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчин из разных областей Украины остановили в полночь около границы. Как выяснилось, каждый из них заплатил переправщикам от $8000 до $12000", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении всех составлены протоколы об админправонарушении. Причастных к незаконной схеме устанавливают.

Также смотрите: Ликвидированы еще 3 схемы выезда уклонистов за границу, стоимость "услуги" достигала $12 тыс., - СБУ. ФОТО