РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8837 посетителей онлайн
Новости Видео
15 810 117

Рейтинг Залужного. Покушения на Зеленского | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ в прямом эфире поделится своим видением политических перспектив экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Бутусов Юрий (4409) Залужный Валерий (666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Злужний відвжний військовий, генерал, стратєг, герой, а хто такий Херпіду? Малорос, чотирижди ухилянт, брехун...
показать весь комментарий
06.03.2024 20:07 Ответить
+26
рейтінги Залужного ростуть, а ЗЄльонського <***********...

все як доктор прописав
показать весь комментарий
06.03.2024 20:05 Ответить
+24
Тисячами замахів на зелю рейтинг не підняти. Навіть "замах" в Одесі до сраки 73%
показать весь комментарий
06.03.2024 20:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не вбити, а допомогти йому прочистити шлунок. Був закреп - нема закрепу!
показать весь комментарий
07.03.2024 15:02 Ответить
АХАХАХА!!! Та кацапи з ЗЄ пилинки здувають і у ваті носять, шоб, не дай Боже, такого полєзного агента ліщітся. Де вони ще знайдуть кишинькового президента, шо працює на них і розвалює країну кацапам на втіху. ЗЄвлада - вороги України
показать весь комментарий
06.03.2024 23:38 Ответить
Та це ж уже було! (с)
Пані та панове, пригадуєте шоу за участю мадам Вітренко? Бюджет, щоправда, для того шоу тої мадами був значно скромнішим, та то таке...
показать весь комментарий
07.03.2024 00:10 Ответить
Та нащо так далеко пригадувати?
Є значно свіжіша аналогія - "замах" на шефіра, по якому зе-шобла "чомусь" жодних слідчих дій не проводила. А ще можна пригадати "захоплення заручників в трамваї автобусі" в Луцьку 21.07.2020, яке "героїчно розрулив" аваков. "Терорист" тоді вимагав заправити трамваю автобусу повний бак і звільнити авакова. Цікаво, що як раз в цей час з 15.06.2020 по 29.07.2020 проводилася, а точніше - всіляко відтягувалася із проведенням (поки врешті решт не була зірвана) операція по вагнерівцям.
А "замах" на шефіра стався роком пізніше (22.09.21), коли гучно гримів той самий скандал по вагнергейту після нових публікацій "Беллінгкет".
Як на мене - чітко вимальовується намагання псевдозамахами відволікти увагу громадськості від гучних провалів зе-влади. Суто квартальний підхід.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:41 Ответить
Справді, цікаво, чому нагадалась та древня дурня у виконанні "конотопської відьми". Мабуть, через епічну недолугість задуманого і таке ж виконання. Та й наслідки, вочевидь, будуть ідентичними.
З "луцьким терористом" - там зовсім інший почерк: "фірмовий аффакоффський". Якщо пригадуєте, тодішній глав-мусор Аффакофф переконував усіх підряд включно з самим собою, що без нього навіть Сонце згасне і Земля налетить на власну вісь. Як умів, так і переконував .
А от з оцінкою "шефірського замаху" я цілком згідний.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:03 Ответить
Пояснення про те, що "луцьким терористом" авакофф набивав собі ціну були популярними в 2020-му. Але зараз я більше схиляюсь до версії, що то було замовлення з ОПи, бо чутки про операцію з вагнерівцями вже просочилися в пресу, і ймовірно зєрмак звернувся до "незмінного міністра": "Сєня, вигадай щось, щоби відволікти увагу". В мвс був подібний досвід, під час протестів проти кучми в Дніпрі "терорист" підривав бетонні урни.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:18 Ответить
Не провалів, а зради!
показать весь комментарий
07.03.2024 07:03 Ответить
Відмітьте - це Ви написали.
Чому я написав саме про "провали"?
Зраду бачать 27% українців, і їх зе-влада може ігнорувати.
А провали бачить 73% малоросів, і їх зе-шобла ігнорувати не має змоги.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:25 Ответить
Залужнего в президенты!
показать весь комментарий
07.03.2024 01:26 Ответить
бениного Оманского Нарика на пожизняк с полной конфискацией и всю его ЗЕ кодлу гнилую только это спасет Украину!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 06:08 Ответить
Злочинець... який незліченно порушив констітуцію, вбив неевакуацією десятки тисяч українців, зробив для ворога дороги й не підірвав мости, набив баблом кармани на відкатах й через лічені дні стане ніким. А Залужний й Україна залишаться й переможуть.

Як казав пан генерал батько Залужний: бій покаже!
Зе! Поц, остаточно, загнав себе в ******, виходу нема,
тільки застрілитися чи добровільна відставка!
І буде у нас головний, каливан.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:07 Ответить
кочу потрібна зелена гнида?????
показать весь комментарий
07.03.2024 13:24 Ответить
Рейтинг...сьогодні пальмові віти завтра можуть розпяти...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:26 Ответить
Только генерал как Пиночет проделав тоже самое сможет спасти Украину
показать весь комментарий
07.03.2024 13:46 Ответить
"Обрання у ПРЕЗ. бойового генерала В. Залужного-- це шанс. для України( за його згоди )"
За нинішньої..кризи спричиненої чужинською (завуальовано- риго-пропутінською) ЗЕ-бестолоччю на тлі останнього їх проколу із впровадженням у силові відомства України агентури ФСБ РФ за сприяння -ОП --- НЕ залишає нам іншого вибору .як форсувати варіант перевиборів! /Див. виступ Yot. Ботусова--" ДБР :ФСБ РФ про призначення зрадників у керв.СБУ"/
Спротив ліліПУТІНСЬКИХ ЗЕ- скорамохів буде шалений . оскільки всі гілки влади --- зосереджені в одних ЗЕ-лабетах ( крім того- мають шаленне підспір*я :-- поцуплені мільярди гумдопомоги всього Світу ...) Та не менше гальмо приховане у нас самих. українцях: -- атраф.ований рефлекс згуртування у час загрози знищення. як нашої державності так і нас самих !!! Винирнуть горлохвати ! І ми почуємо :-- Та це що ? Ми обераємо українського диктатора--Піночета ?! Або іще від обожнювачів зайд--сруленят. любителів шоколаду : Дайош--Пороха !!! Ніби при ньому НЕ квітла мерзенна корупція. НЕ обплітали Петю риго-падлюки ложкіни.кононенки не гидили свинарчуки небуло витівок з грошо--поглинання скракльо-банкіршою гонтаревою. яка ощасливила себе купівлею королівського замку у " Туманному Альбіоні ! ? "( За що отримала від Петі похвалу: --Це найкраща у Світі банкірша !? " Врешті--решт українці коли небуть усвідомлять . що срулики . фізіологічно. НЕ можуть пройти мимо грошви ( " які погано лежать ..." ) щоб їх НЕ поцупить ??? Українці. до купи ! Держава. як ніколи в НЕ безпеці! НЕзважаючи на шалених спротив жабокряччя--- наближаймо ПЕРЕВИБОРИ. як лише зможемо !!!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:50 Ответить
Цікаве кіно. До 2019го був окупований Крим і пів Донбасу, але це не війна і вибори були. А тут раптом вибори робити не можна, бо у зєлі рейтинг втік. Може час і зєлє втікати?

Я за вибори. Зєля натягує сову на глобус з затягуванням виборів. Чмирьок тримається за владу, як воша кужуха.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 