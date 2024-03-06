Рейтинг Залужного. Покушения на Зеленского | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ в прямом эфире поделится своим видением политических перспектив экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+41 Анатолий К #427424
показать весь комментарий06.03.2024 20:07 Ответить Ссылка
+26 Dust
показать весь комментарий06.03.2024 20:05 Ответить Ссылка
+24 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий06.03.2024 20:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пані та панове, пригадуєте шоу за участю мадам Вітренко? Бюджет, щоправда, для того шоу тої мадами був значно скромнішим, та то таке...
Є значно свіжіша аналогія - "замах" на шефіра, по якому зе-шобла "чомусь" жодних слідчих дій не проводила. А ще можна пригадати "захоплення заручників в
трамваїавтобусі" в Луцьку 21.07.2020, яке "героїчно розрулив" аваков. "Терорист" тоді вимагав заправити трамваюавтобусу повний бак і звільнити авакова. Цікаво, що як раз в цей час з 15.06.2020 по 29.07.2020 проводилася, а точніше - всіляко відтягувалася із проведенням (поки врешті решт не була зірвана) операція по вагнерівцям.
А "замах" на шефіра стався роком пізніше (22.09.21), коли гучно гримів той самий скандал по вагнергейту після нових публікацій "Беллінгкет".
Як на мене - чітко вимальовується намагання псевдозамахами відволікти увагу громадськості від гучних провалів зе-влади. Суто квартальний підхід.
З "луцьким терористом" - там зовсім інший почерк: "фірмовий аффакоффський". Якщо пригадуєте, тодішній глав-мусор Аффакофф переконував усіх підряд включно з самим собою, що без нього навіть Сонце згасне і Земля налетить на власну вісь. Як умів, так і переконував .
А от з оцінкою "шефірського замаху" я цілком згідний.
Чому я написав саме про "провали"?
Зраду бачать 27% українців, і їх зе-влада може ігнорувати.
А провали бачить 73% малоросів, і їх зе-шобла ігнорувати не має змоги.
Як казав пан генерал батько Залужний: бій покаже!
Зе! Поц, остаточно, загнав себе в ******, виходу нема,
тільки застрілитися чи добровільна відставка!
І буде у нас головний, каливан.
За нинішньої..кризи спричиненої чужинською (завуальовано- риго-пропутінською) ЗЕ-бестолоччю на тлі останнього їх проколу із впровадженням у силові відомства України агентури ФСБ РФ за сприяння -ОП --- НЕ залишає нам іншого вибору .як форсувати варіант перевиборів! /Див. виступ Yot. Ботусова--" ДБР :ФСБ РФ про призначення зрадників у керв.СБУ"/
Спротив ліліПУТІНСЬКИХ ЗЕ- скорамохів буде шалений . оскільки всі гілки влади --- зосереджені в одних ЗЕ-лабетах ( крім того- мають шаленне підспір*я :-- поцуплені мільярди гумдопомоги всього Світу ...) Та не менше гальмо приховане у нас самих. українцях: -- атраф.ований рефлекс згуртування у час загрози знищення. як нашої державності так і нас самих !!! Винирнуть горлохвати ! І ми почуємо :-- Та це що ? Ми обераємо українського диктатора--Піночета ?! Або іще від обожнювачів зайд--сруленят. любителів шоколаду : Дайош--Пороха !!! Ніби при ньому НЕ квітла мерзенна корупція. НЕ обплітали Петю риго-падлюки ложкіни.кононенки не гидили свинарчуки небуло витівок з грошо--поглинання скракльо-банкіршою гонтаревою. яка ощасливила себе купівлею королівського замку у " Туманному Альбіоні ! ? "( За що отримала від Петі похвалу: --Це найкраща у Світі банкірша !? " Врешті--решт українці коли небуть усвідомлять . що срулики . фізіологічно. НЕ можуть пройти мимо грошви ( " які погано лежать ..." ) щоб їх НЕ поцупить ??? Українці. до купи ! Держава. як ніколи в НЕ безпеці! НЕзважаючи на шалених спротив жабокряччя--- наближаймо ПЕРЕВИБОРИ. як лише зможемо !!!
Я за вибори. Зєля натягує сову на глобус з затягуванням виборів. Чмирьок тримається за владу, як воша кужуха.