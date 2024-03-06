Рейтинг Залужного. Замахи на Зеленського | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує політичні перспективи ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного та діючого президента України Володимира Зеленського.
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Топ коментарі
+41 Анатолий К #427424
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+26 Dust
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+24 Mikola Mazurenko
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Пані та панове, пригадуєте шоу за участю мадам Вітренко? Бюджет, щоправда, для того шоу тої мадами був значно скромнішим, та то таке...
Є значно свіжіша аналогія - "замах" на шефіра, по якому зе-шобла "чомусь" жодних слідчих дій не проводила. А ще можна пригадати "захоплення заручників в
трамваїавтобусі" в Луцьку 21.07.2020, яке "героїчно розрулив" аваков. "Терорист" тоді вимагав заправити трамваюавтобусу повний бак і звільнити авакова. Цікаво, що як раз в цей час з 15.06.2020 по 29.07.2020 проводилася, а точніше - всіляко відтягувалася із проведенням (поки врешті решт не була зірвана) операція по вагнерівцям.
А "замах" на шефіра стався роком пізніше (22.09.21), коли гучно гримів той самий скандал по вагнергейту після нових публікацій "Беллінгкет".
Як на мене - чітко вимальовується намагання псевдозамахами відволікти увагу громадськості від гучних провалів зе-влади. Суто квартальний підхід.
З "луцьким терористом" - там зовсім інший почерк: "фірмовий аффакоффський". Якщо пригадуєте, тодішній глав-мусор Аффакофф переконував усіх підряд включно з самим собою, що без нього навіть Сонце згасне і Земля налетить на власну вісь. Як умів, так і переконував .
А от з оцінкою "шефірського замаху" я цілком згідний.
Чому я написав саме про "провали"?
Зраду бачать 27% українців, і їх зе-влада може ігнорувати.
А провали бачить 73% малоросів, і їх зе-шобла ігнорувати не має змоги.
Як казав пан генерал батько Залужний: бій покаже!
Зе! Поц, остаточно, загнав себе в ******, виходу нема,
тільки застрілитися чи добровільна відставка!
І буде у нас головний, каливан.
За нинішньої..кризи спричиненої чужинською (завуальовано- риго-пропутінською) ЗЕ-бестолоччю на тлі останнього їх проколу із впровадженням у силові відомства України агентури ФСБ РФ за сприяння -ОП --- НЕ залишає нам іншого вибору .як форсувати варіант перевиборів! /Див. виступ Yot. Ботусова--" ДБР :ФСБ РФ про призначення зрадників у керв.СБУ"/
Спротив ліліПУТІНСЬКИХ ЗЕ- скорамохів буде шалений . оскільки всі гілки влади --- зосереджені в одних ЗЕ-лабетах ( крім того- мають шаленне підспір*я :-- поцуплені мільярди гумдопомоги всього Світу ...) Та не менше гальмо приховане у нас самих. українцях: -- атраф.ований рефлекс згуртування у час загрози знищення. як нашої державності так і нас самих !!! Винирнуть горлохвати ! І ми почуємо :-- Та це що ? Ми обераємо українського диктатора--Піночета ?! Або іще від обожнювачів зайд--сруленят. любителів шоколаду : Дайош--Пороха !!! Ніби при ньому НЕ квітла мерзенна корупція. НЕ обплітали Петю риго-падлюки ложкіни.кононенки не гидили свинарчуки небуло витівок з грошо--поглинання скракльо-банкіршою гонтаревою. яка ощасливила себе купівлею королівського замку у " Туманному Альбіоні ! ? "( За що отримала від Петі похвалу: --Це найкраща у Світі банкірша !? " Врешті--решт українці коли небуть усвідомлять . що срулики . фізіологічно. НЕ можуть пройти мимо грошви ( " які погано лежать ..." ) щоб їх НЕ поцупить ??? Українці. до купи ! Держава. як ніколи в НЕ безпеці! НЕзважаючи на шалених спротив жабокряччя--- наближаймо ПЕРЕВИБОРИ. як лише зможемо !!!
Я за вибори. Зєля натягує сову на глобус з затягуванням виборів. Чмирьок тримається за владу, як воша кужуха.