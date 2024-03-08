РУС
22 161 164

Офицер ВСУ Кутняк был объявлен в розыск за мусорную люстрацию Пилипишина в 2014 году. ВИДЕО

Находящегося на фронте офицера ВСУ Святослава Кутняка объявили в розыск за мусорную люстрацию "регионала" Виктора Пилипишина. В округе, по которому он баллотировался, из-за фальсификации проводились в 2013 году перевыборы.

На этот счет Святослав Кутняк записал видеообращение с передовой, где он сейчас защищает Украину в составе 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила, передает Цензор.НЕТ.

"Меня объявили в розыск, пока я нахожусь на фронте.

Против меня снова открыли дело 10-летней давности о мусорной люстрации регионала. Если кратко, то в 2014 году одиозный нардеп-коррупционер Виктор Пилипишин, пролезший в Верховную Раду путем вопиющих фальсификаций выборов прямо во время Майдана и голосовавший за диктаторские законы Януковича, попытался снова пролезть в Раду.

Но этого подонка, во время руководства которого Шевченковской райгосадминистрацией были массово раздерибанены земля и коммунальные помещения центрального района столицы, киевляне встретили под стенами Центральной избирательной комиссии.

Читайте также: Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ

Пилипишина бросили в помойку и облили красной краской, напомнив ему, что его голосование в Верховной Раде и работа на Януковича повлекли за собой смерть невиновных на Майдане.

В 2016 году, после общественной огласки, это бредовое дело против меня закрыли, о чем у меня есть официальный ответ из прокуратуры. Но после того, как прошло 10 лет с момента люстрации регионала, это дело снова вдруг "ожило" и меня объявили в розыск.

Лучше бы вы Пилипишина объявили в розыск, который разворовал пол Шевченковского района и сейчас спокойно отдыхает в Майами. Или его сынка объявили в розыск, по которому военкомат плачет. Что-то мне подсказывает, что этот мажор призывного возраста в отличие от меня, который 24 февраля ушел в ВСУ, уехал из страны не совсем законно…

Требую наконец закрыть это глупое уголовное дело и прекратить мешать мне защищать Родину!

Очевидно, что власть сейчас просто использует подонка Пилипишина в своих интересах, как и других регионалов, которые спокойно сидят в стенах Парламента и Киевсовета или отдыхают за границей. Реанимировали это дело о его "мусорной люстрации", потому что надеются таким образом запугать меня и всю нашу команду "Народовластия", чтобы мы не критиковали власть и не освещали ее коррупционные сделки, - заявил офицер ВСУ и соучредитель партии "Народовластие" Святослав Кутняк.

Автор: 

+56
Це девіз ЗЕлі.
показать весь комментарий
08.03.2024 20:39 Ответить
+54
"Всіх патріотів України за грати!" - девіз ригів. Як старих, так і новітніх.
показать весь комментарий
08.03.2024 20:37 Ответить
+51
Он воно як при Зеле Ригі голови підняли. Випадково? Та мабуть ні. Ну шо, ********, навибірали наголосували у 2019 році?
показать весь комментарий
08.03.2024 20:38 Ответить
майдани, були, є і будуть! завжди!
особливо коли подохнуть останні, совкодрочери, та какаяразніцанакакомязикє!
і ота, грьобана маша єфросіна, перестане відсвічувати, хоч де...
показать весь комментарий
08.03.2024 21:12 Ответить
у ефросининой муж в ЗСУ а у тебя ?
показать весь комментарий
08.03.2024 22:22 Ответить
поперше, вона вже давно развєдьонка.
подруге, в зсу, як отой пікалов?
і потретє, ну звісно, я ж не можу так "ридати" російською, тому що, так хочуть почєтатєлі.
показать весь комментарий
08.03.2024 22:26 Ответить
ты можешь обосраться хоть на олбанском - но у тебя диванного бота никого в армии нет а у ефросининой отец ее детей -два года командует дроновым расчетом и мочит русню
показать весь комментарий
08.03.2024 22:30 Ответить
не зрозумів! а яка, в цьому заслуга єфросініной?
показать весь комментарий
09.03.2024 09:30 Ответить
заслуга в том что человек который воюет на фронте сейчас - выбрал ее как свою половину - еще раз я никакой не фанат ефросининой и тем более не фант руського язіка - просто нужно быть обьективным ее семья свой долг Украине отдает, так же как и семья редиски мустафы наема у которого брат получил контузию и тяжелое ранение ..
показать весь комментарий
14.03.2024 05:57 Ответить
не сцы кацап будет и третий и четвертый а если надо то и пятый майдан - руснявые танки остановили и зеленую плесень уберем на..х
показать весь комментарий
08.03.2024 22:21 Ответить
Ригі під прапором зє перефарбували голубий на зелений і почали мститися!
показать весь комментарий
08.03.2024 20:54 Ответить
Пилипишин мабудь купив ОПУ
показать весь комментарий
08.03.2024 20:57 Ответить
від зелених покідьків нічого доброго не буде
от же погань
показать весь комментарий
08.03.2024 20:59 Ответить
думаю, з розшуком буде не так просто, бо прийдеться виїжджати за ним щонайменше мотолигою. І то не гарантія, що вона не згорить.
показать весь комментарий
08.03.2024 20:59 Ответить
Януковича прибрали, Янєлоха ви ніколи вже не приберете. Факт.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:05 Ответить
не пести кацап епаныный мы твоего путлера приберем - а зелень без своих счетов и квартир нахникому не нужно
показать весь комментарий
08.03.2024 22:24 Ответить
Свята троїця Єрьмак-Татарів-Портнів рулять країною...
показать весь комментарий
08.03.2024 21:06 Ответить
Риго-зелені покидьки зраділи, що люди не можуть вийти на Майдан. Але вони помиляються так само, як їх лідор Янукович. Той теж думав, що непереможний. Буде вам і Червінський і Чорновол і Кутняк, мерзота!
показать весь комментарий
08.03.2024 21:12 Ответить
ПИЛИПИШИН ПОНАД УСЕ ))))))))))))))))
показать весь комментарий
08.03.2024 21:13 Ответить
В розыске должны быть все: и те кто уклоняется, и те, кто на фронте, Так надо! Так победим!
показать весь комментарий
08.03.2024 21:14 Ответить
Пройшло 30 років, нічого в цій країні не змінюється.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:16 Ответить
а ти з якої країни?
показать весь комментарий
08.03.2024 22:26 Ответить
Не можу погодитися. Американці, німці, англійці, не займаються масово саморефлексією і якоюсь титанічною роботою над собою. Вони просто ходять на роботу, дивляться дурні фільми, сваряться, заводять сім'ї, і їздять у відпустку, тобто займаються всім тим, що і ми з вами. Але мають дещо кращий уряд і взагалі систему. І голосують вони так само як ми: вибирають з того, що є, не може якійсь середньостатистичний житель Техасу стати президентом, хай би він був надрозумний і найчесніший. І у них є своя жопа у вигляді непримиренного розколу нації, протиріччя, і все таке. Але живеться все таки загалом краще. Чому?
показать весь комментарий
09.03.2024 01:39 Ответить
там закон працює
показать весь комментарий
09.03.2024 06:44 Ответить
Вірно. Отже справа не в людях, а в Системі, яку ми ніяк не можемо змінити.
показать весь комментарий
09.03.2024 06:47 Ответить
але систему забезпечують люди яким простіше дати хабар ніж виконувати закон

це замкнуте коло...
показать весь комментарий
09.03.2024 07:04 Ответить
ШІ здається єдиний порятунок. У нього немає тещі якій треба дача на Мальдівах, немає тупої доньки яку треба всунути у виш, немає брата-наркомана, який збив людину автівкою і його треба відмазати. Шкода ШІ зараз ще не на тому рівні, щоб керувати державою.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:16 Ответить
бред собачий
показать весь комментарий
14.03.2024 06:01 Ответить
жахнуть того, хто оголосив. куля краще люструє. ото дійсно буде люстрація.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:17 Ответить
Хватит сраки Зе и его банде подлизывать!!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:33 Ответить
Покидьків з "Беркута", які вбивали українців звільнили від покарання, бо сплив термін давності. Натомість, це не заважає оголосити в розшук воюючого офіцера, патріота, який десять років тому "посягнув на святе" - вкинув до смітника корупційну наволоч. У когось ще виникають запитання, що саме тут будує та в чиїх інтересах працює чинна влада?
показать весь комментарий
08.03.2024 21:20 Ответить
Давайте просто нагадаю резонансні справи, які зараз розслідуються (по пам'яті):
-справа замаху Софії Федини і Марусі Звіробій на найвеличніше життя;
-справа вбивства журналіста Шеремета, обвинувачуються Антоненко, Кузьменко і Дугарь;
-справа "зради" полковника Романа Червінського;
-справа "зради" Романа Дудіна;
-справа "зради" Олександра Турчинова;
-справа "кілера" Тетяни Чорновол;
- справа Пашинського...
Майже у в усіх справах - в ролі обвинувачених - діючі (а в СІЗО - колишні) військові ЗСУ та інших військових формувань.
Випадково?
показать весь комментарий
08.03.2024 21:22 Ответить
шеремет был такой же "журналист" как и арестович
показать весь комментарий
08.03.2024 22:27 Ответить
Гуманізм до ворога вбиває, під кого він не був би замаскований. Або,або. Офіцеру ЗСУ пояснювати зайве.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:30 Ответить
При зелених покидьках усілякі покидьки голови попіднімали.
показать весь комментарий
08.03.2024 21:46 Ответить
....молоді ригоанали, з рішалами татарова ще і яника визнають легітимним .Школа ківалопідрахуя, портнов і рішали ,аферисти
від правосуддя, знають як з білого зробити чорне .
показать весь комментарий
08.03.2024 21:49 Ответить
Вони схоже діють як пуйло...зачищають і інфопростір і ппевних людей,готують собі другий термін...
показать весь комментарий
09.03.2024 00:02 Ответить
По таким розкладам ОПи,прийшов час судити рояль,який торкався зеленого ......!
показать весь комментарий
08.03.2024 21:52 Ответить
замість того, щоб посадити пилипишина за фальсифікації, розшукують Кутняка... фантастика
показать весь комментарий
08.03.2024 21:54 Ответить
Під@ри зелені....
показать весь комментарий
08.03.2024 22:22 Ответить
Щось я не зрозумів - а як там зі строками давності? Чи кидання "поважних людей покидьків" до смітника не має строків давності?
показать весь комментарий
08.03.2024 22:23 Ответить
Зелено-регіональні тварі.
показать весь комментарий
08.03.2024 22:34 Ответить
так народ 2014-го проголосував за антимайдан та ********* палички - його нинішні побратими теж - чому дивується?
показать весь комментарий
08.03.2024 22:48 Ответить
2014 чи 2019...?!)
показать весь комментарий
09.03.2024 00:01 Ответить
ху..ня якась. Май же 10 років пройшло . Термін притйгнення по цій статті 5 років. Тоді Пилипишин дуже хотів посадити по цій справі Віктора Сальникова...замах на вбивство якого, їмовірно замовив саме він.....але не вийшло. Кутняк по справі не прододив ..На сайті МВС його в розшуку теж не має
показать весь комментарий
08.03.2024 23:00 Ответить
Честь і хвала військовому. Татаровські щурі побачивши публічність цієї справи її закриють, а якби не записав відос, то точно був би звинувчувальний акт. Але, пан офіцер на свої власні очі переконався, що у 2016 році кримінальну справу, яка була порушена по заяві рига, було закрито і відкрили її знову при одноосібній владі пана Зеленського, але він закидає своє незадоволення і в бік минулої влади і не януковича, а Порошенко. Нарід 73% невиліковний. Наскільки я розумію, Левченко був депутатом від "Свободи"?
показать весь комментарий
08.03.2024 23:17 Ответить
ніхто цю справу при Порошененку не закривав. Сальнікова-єдиного на той час обвинунуваченого у цій справі вперто намагались посалдити саме судді та прокурори Порошенка
показать весь комментарий
08.03.2024 23:28 Ответить
Хватит бред нести и выгораживать зе банду!!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:35 Ответить
а в чому маячня? Я цю справу добре знаю, бо саме я захищав Сальнікова
показать весь комментарий
08.03.2024 23:39 Ответить
саме при Порошенкhttps://lb.ua/blog/oleksandr_solonko/281258_tsvk_mvs_sudi_divo_solidarni_z.html у прокуратура та суди хотіли посади опонента Пилипишена Сальнікова!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:42 Ответить
У офіцера ЗСУ є постнова прокуратури про закриття справи. "Намагалися посадити судді і прокурори Попошенка", але вони цього не робили, а роблять це судді, поліція і прокурори Зеленського, а точніше його татарова, який знищував Майдан. Виходить, що він знищував Україну, але нарід 73% віддав йому на шматкування всю Укрїну.
показать весь комментарий
09.03.2024 08:14 Ответить
це те про що я завжди пишу , не покаране зло повертається !
показать весь комментарий
08.03.2024 23:17 Ответить
Це повний треш...!
Так скоро оголосять у розшук всих Майданівців...влада хоче "повтору" 2014...?! Чи в ОПі геть розум та залишки совісті втратили...?!
показать весь комментарий
08.03.2024 23:59 Ответить
Привіт татарову далі ще веселіше буде... Не посадили генерали в сметані на палі декого на три палі на Майдані.. всі ми скоро це понесемо на собі....
показать весь комментарий
09.03.2024 00:07 Ответить
Того, хто оголосив у розшук, загнати на мінне поле проходити "люстрацію", бо від безнаказаності схоже дах зовсім потік...
показать весь комментарий
09.03.2024 03:33 Ответить
Полковники Червінський і Водолазький, майор Малахов, політик Пашинський, воїнки Маруся Звіробій та Тетяна Чорновіл, музикант Ріфмайстер, тепер Кутняк...
показать весь комментарий
09.03.2024 07:03 Ответить
воїнки
*******
Шо за "воїнки"? - Войнині!
показать весь комментарий
09.03.2024 07:17 Ответить
мабуть останній фактичний доказ що регіонали при владі.найняли артіста клоуна грати роль презедента - а самі грабують казну і геноцидять народ.яка раніма ***** цей пилипишин - значить люстрація правильна як за 10 років боль души не заспокоїлась.
показать весь комментарий
09.03.2024 07:39 Ответить
В когось ще є сумніви , що зараз колишні ригі та агенти Московії вже навіть перестали боятися та діють відкрито?
показать весь комментарий
09.03.2024 08:55 Ответить
Татаров помнит всё и всех)) полезный менеджер у зели)
показать весь комментарий
09.03.2024 09:19 Ответить
це ***** повний киздець ригоанали рулять а вже 2024 р. --- де ж наша ..справедлива.. прокуратура чи там сидять ******** пшонки та кивалова ??? чи може зелень=риги ??? а чому арестовича не шукають або баканова або резникова --- гандони !!!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:03 Ответить
