Офицер ВСУ Кутняк был объявлен в розыск за мусорную люстрацию Пилипишина в 2014 году. ВИДЕО

Находящегося на фронте офицера ВСУ Святослава Кутняка объявили в розыск за мусорную люстрацию "регионала" Виктора Пилипишина. В округе, по которому он баллотировался, из-за фальсификации проводились в 2013 году перевыборы.

На этот счет Святослав Кутняк записал видеообращение с передовой, где он сейчас защищает Украину в составе 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила, передает Цензор.НЕТ.

"Меня объявили в розыск, пока я нахожусь на фронте.

Против меня снова открыли дело 10-летней давности о мусорной люстрации регионала. Если кратко, то в 2014 году одиозный нардеп-коррупционер Виктор Пилипишин, пролезший в Верховную Раду путем вопиющих фальсификаций выборов прямо во время Майдана и голосовавший за диктаторские законы Януковича, попытался снова пролезть в Раду.

Но этого подонка, во время руководства которого Шевченковской райгосадминистрацией были массово раздерибанены земля и коммунальные помещения центрального района столицы, киевляне встретили под стенами Центральной избирательной комиссии.

Читайте также: Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ

Пилипишина бросили в помойку и облили красной краской, напомнив ему, что его голосование в Верховной Раде и работа на Януковича повлекли за собой смерть невиновных на Майдане.

В 2016 году, после общественной огласки, это бредовое дело против меня закрыли, о чем у меня есть официальный ответ из прокуратуры. Но после того, как прошло 10 лет с момента люстрации регионала, это дело снова вдруг "ожило" и меня объявили в розыск.

Лучше бы вы Пилипишина объявили в розыск, который разворовал пол Шевченковского района и сейчас спокойно отдыхает в Майами. Или его сынка объявили в розыск, по которому военкомат плачет. Что-то мне подсказывает, что этот мажор призывного возраста в отличие от меня, который 24 февраля ушел в ВСУ, уехал из страны не совсем законно…

Читайте также: Зеленский назначил люстрированного в 2014 году Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ

Требую наконец закрыть это глупое уголовное дело и прекратить мешать мне защищать Родину!

Очевидно, что власть сейчас просто использует подонка Пилипишина в своих интересах, как и других регионалов, которые спокойно сидят в стенах Парламента и Киевсовета или отдыхают за границей. Реанимировали это дело о его "мусорной люстрации", потому что надеются таким образом запугать меня и всю нашу команду "Народовластия", чтобы мы не критиковали власть и не освещали ее коррупционные сделки, - заявил офицер ВСУ и соучредитель партии "Народовластие" Святослав Кутняк.