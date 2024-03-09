Бойцы 128 бригады ликвидировали командира батальона "Ахмат". ВИДЕО
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отразили вражеский штурм под Работино Запорожской области.
Войска врага предприняли попытку штурма наших позиций с помощью нескольких единиц бронетехники и легких багги с пехотой. Один из пилотов БпЛА получил приказ следить за вражеским багги, командиром которого оказался боец батальона "Ахмат", передает Цензор.НЕТ.
