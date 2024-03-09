РУС
43 453 70

Бойцы 128 бригады ликвидировали командира батальона "Ахмат". ВИДЕО

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отразили вражеский штурм под Работино Запорожской области.

Войска врага предприняли попытку штурма наших позиций с помощью нескольких единиц бронетехники и легких багги с пехотой. Один из пилотов БпЛА получил приказ следить за вражеским багги, командиром которого оказался боец батальона "Ахмат", передает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Топ комментарии
+59
ахмат-пакетик
09.03.2024 13:59 Ответить
+59
Загорніть у шкуру свині цю падаль, у рота встромить свинячого претня а у дупу запхайте хвіст свині та відправте дохлака його мамі яка породила від ішака свою потвору.
09.03.2024 14:14 Ответить
+58
Ахмат - не сила!
Сила - це 128-ма ! Респект!!!
09.03.2024 14:00 Ответить
ахмат-пакетик
09.03.2024 13:59 Ответить
ахмат сіла
стал могіла
09.03.2024 15:47 Ответить
Ахмат - чай
09.03.2024 16:01 Ответить
Двігай коні давай
09.03.2024 16:02 Ответить
ахмат чай в пакетиках
10.03.2024 20:25 Ответить
09.03.2024 15:48 Ответить
Піинявся тои шо кусався
09.03.2024 14:00 Ответить
Вибачте, але командир батальйону чи командир баггі ?
09.03.2024 14:00 Ответить
Командиром багі виявився боєць батальйону ахмат. Щось наплутали в заголовку.
09.03.2024 14:19 Ответить
Ви просто не в курсі чеченських реалій. У чеченців немає шерегових. Вони усі " польові командири".
09.03.2024 14:41 Ответить
Ахмат - не сила!
Сила - це 128-ма ! Респект!!!
09.03.2024 14:00 Ответить
Сила - это произведение массы на ускорение.
09.03.2024 18:58 Ответить
Точно.Овце@бы киздят.F=ma.
09.03.2024 22:09 Ответить
Командиром баггі виявився боєць батальйону чаю Ахмад.
Чай не дуже задоволений. Бо чай хороший.
09.03.2024 14:02 Ответить
кадир овці пішли на шашлики ))
09.03.2024 14:03 Ответить
зеленський буде вибачатись перед кадировим?
09.03.2024 14:03 Ответить
Він колись вже вибачався в кредит!
09.03.2024 14:41 Ответить
раз не 3.14дарас два не сістєма.
09.03.2024 15:02 Ответить
Ну, це у Вави так заведено.
09.03.2024 15:01 Ответить
ЗБС !
09.03.2024 14:04 Ответить
комбат на БМП штурмує позиції ? не думаю
09.03.2024 14:07 Ответить
Він їхав не штурмувати , тік-ток знімати (для нагород).
09.03.2024 14:16 Ответить
наші для нагород інших посилають як на Тузлу
09.03.2024 16:00 Ответить
Загорніть у шкуру свині цю падаль, у рота встромить свинячого претня а у дупу запхайте хвіст свині та відправте дохлака його мамі яка породила від ішака свою потвору.
09.03.2024 14:14 Ответить
Навідь по азійським міркам, ви дуже жорстока людина😁, але все що стосуютьця кари вівцейобам і кацапам-мені подобаєтьця! 👍
09.03.2024 14:47 Ответить
Та я добрий як теля.
09.03.2024 15:00 Ответить
А ще було б варто намазати смальцем з ніг до голови та в руки покласти шмат сала, потім зняти цю картину на відео та вислати у його аул муллі, щоб він оприлюднив цей відосік та попередив всіх, що чекає в Україні кожного ослойоба, який задумає прийти вбивати українців 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕
09.03.2024 15:14 Ответить
Куй ему, віслюка, а не сало. Ще сало переводите на це гівно.
09.03.2024 21:39 Ответить
Бойову частину смальцем змазують постійно.
10.03.2024 19:58 Ответить
А мабуть круті такі в атаку їхали...
09.03.2024 14:35 Ответить
Пішов донатити Стерненку...
09.03.2024 14:43 Ответить
ахмат-силос.
09.03.2024 14:44 Ответить
Не путай! Кадировцов и чеченцев которые у нас служат!
09.03.2024 14:49 Ответить
Зовсiм не схожий на апти. Брехня цензора!
09.03.2024 14:46 Ответить
В тексте написано командир багги. В смысле командир автомобиля, что бы это не значило.
09.03.2024 15:18 Ответить
Ось до яких наслідків призводе їзда на багі по чужій землі, ще й голяка і з бородатою бабою командиром.
09.03.2024 14:54 Ответить
Ахмат-сила = ахмат-масса × ахмат-ускорение!
09.03.2024 15:20 Ответить
Чеченці-Кадировці продали свій народ і совість Шайтану і воюють разом зі своїми вбивцями катами чеченського народу які вбили майже третину їхнього народу проти Українців які нічого поганого їм не робили🤬
09.03.2024 15:23 Ответить
Русня про сьогоднішню бавовну в Таганрозі
09.03.2024 15:42 Ответить
слідкуєм за новинами звідти
09.03.2024 17:43 Ответить
Лахмат - слива!
09.03.2024 15:45 Ответить
С молоком и селедкой.
09.03.2024 19:00 Ответить
на відео з віслюколюбом було б непогано додати хрукання
09.03.2024 15:51 Ответить
А ось і чай Ахмат...в пакетику
09.03.2024 16:29 Ответить
Угу..В чорному,целофановому.
09.03.2024 22:14 Ответить
Гут. Слава захисникам!
09.03.2024 16:56 Ответить
Последний жмур - красавчик.
09.03.2024 17:01 Ответить
Кацапжмуров некрасивых не быват, даже с отбитой бестолковкой.
09.03.2024 17:08 Ответить
Заснул в солярии.Кто ему доктор?
09.03.2024 22:23 Ответить
Russiш zoldaten, und унтер официэрэн... как после этого(с горя) не запеть совкопестню, мол вьется-вьется (знамя полковое)...
09.03.2024 17:06 Ответить
Жили орки прутіна, грішно, та й подохли вони, смішно!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Це їм мабуть пороблено, після убивста московітами, Великого ДУДАЄВА!!
Слава Україні та Ічкерії!!
09.03.2024 17:23 Ответить
128 бригада это наши украинские звери. Слава ЗСУ!!!
09.03.2024 18:23 Ответить
Перепрошую, але командир батальону і командир машини це різні речі.
Це не применшує важливість роботи наших захисників але і не робить честь редакторам.
09.03.2024 18:46 Ответить
128 найкращі !!! знаю там хлопців,хай Бог береже.
09.03.2024 18:53 Ответить
був ахмат-став жмурат.
Слава ЗСУ!
09.03.2024 19:27 Ответить
Эх, хороша фраза " в максимально печальном состоянии". Даже лучше, чем отрицательно ускорился. Возьму на вооружение, пригодиться.
09.03.2024 20:14 Ответить
Так якого командира батальона ліквідували? Що за заголовки?
09.03.2024 20:32 Ответить
Судя по бороде - отарный генерал.
09.03.2024 23:38 Ответить
черножопая авцеЙОбина
09.03.2024 23:49 Ответить
Ахмат - силос!
09.03.2024 23:56 Ответить
Що значить: "Виявлено вцілілого ворога, є дозвіл на ураження?" Тобто, коли бачиш в приціл ватніка, треба отримати якийсь дозвіл від командира, щоб його знищити?
10.03.2024 00:52 Ответить
Не можна даремно витрачати набої.
10.03.2024 12:57 Ответить
Ахмат - могила!
10.03.2024 07:55 Ответить
Ахмат 200
10.03.2024 10:20 Ответить
полінувався чурка калачіком перекатуваться..
10.03.2024 14:27 Ответить
 
 