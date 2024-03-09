Бійці 128 бригади ліквідували командира батальйону "Ахмат". ВIДЕО
Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили ворожий штрум під Роботиним Запорізької області.
Війська ворога вчинили спробу штурму наших позицій за допомогою декількох одиниць бронетехніки і легких баггі з піхотою. Один із пілотів БпЛА отримав наказ слідкувати за ворожим баггі, командиром якого виявився боєць батальйону "Ахмат", інформує Цензор.НЕТ.
стал могіла
Сила - це 128-ма ! Респект!!!
Чай не дуже задоволений. Бо чай хороший.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Це їм мабуть пороблено, після убивста московітами, Великого ДУДАЄВА!!
Слава Україні та Ічкерії!!
Це не применшує важливість роботи наших захисників але і не робить честь редакторам.
Слава ЗСУ!