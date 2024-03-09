УКР
Бійці 128 бригади ліквідували командира батальйону "Ахмат". ВIДЕО

Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили ворожий штрум під Роботиним Запорізької області.

Війська ворога вчинили спробу штурму наших позицій за допомогою декількох одиниць бронетехніки і легких баггі з піхотою. Один із пілотів БпЛА отримав наказ слідкувати за ворожим баггі, командиром якого виявився боєць батальйону "Ахмат", інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18498) ліквідація (4363) Запорізька область (3975)
ахмат-пакетик
09.03.2024 13:59 Відповісти
ахмат сіла
стал могіла
09.03.2024 15:47 Відповісти
Ахмат - чай
09.03.2024 16:01 Відповісти
Двігай коні давай
09.03.2024 16:02 Відповісти
ахмат чай в пакетиках
10.03.2024 20:25 Відповісти
09.03.2024 15:48 Відповісти
Піинявся тои шо кусався
09.03.2024 14:00 Відповісти
Вибачте, але командир батальйону чи командир баггі ?
09.03.2024 14:00 Відповісти
Командиром багі виявився боєць батальйону ахмат. Щось наплутали в заголовку.
09.03.2024 14:19 Відповісти
Ви просто не в курсі чеченських реалій. У чеченців немає шерегових. Вони усі " польові командири".
09.03.2024 14:41 Відповісти
Ахмат - не сила!
Сила - це 128-ма ! Респект!!!
09.03.2024 14:00 Відповісти
Сила - это произведение массы на ускорение.
09.03.2024 18:58 Відповісти
Точно.Овце@бы киздят.F=ma.
09.03.2024 22:09 Відповісти
Командиром баггі виявився боєць батальйону чаю Ахмад.
Чай не дуже задоволений. Бо чай хороший.
09.03.2024 14:02 Відповісти
кадир овці пішли на шашлики ))
09.03.2024 14:03 Відповісти
зеленський буде вибачатись перед кадировим?
09.03.2024 14:03 Відповісти
Він колись вже вибачався в кредит!
09.03.2024 14:41 Відповісти
раз не 3.14дарас два не сістєма.
09.03.2024 15:02 Відповісти
Ну, це у Вави так заведено.
09.03.2024 15:01 Відповісти
ЗБС !
09.03.2024 14:04 Відповісти
комбат на БМП штурмує позиції ? не думаю
09.03.2024 14:07 Відповісти
Він їхав не штурмувати , тік-ток знімати (для нагород).
09.03.2024 14:16 Відповісти
наші для нагород інших посилають як на Тузлу
09.03.2024 16:00 Відповісти
Загорніть у шкуру свині цю падаль, у рота встромить свинячого претня а у дупу запхайте хвіст свині та відправте дохлака його мамі яка породила від ішака свою потвору.
09.03.2024 14:14 Відповісти
Навідь по азійським міркам, ви дуже жорстока людина😁, але все що стосуютьця кари вівцейобам і кацапам-мені подобаєтьця! 👍
09.03.2024 14:47 Відповісти
Та я добрий як теля.
09.03.2024 15:00 Відповісти
А ще було б варто намазати смальцем з ніг до голови та в руки покласти шмат сала, потім зняти цю картину на відео та вислати у його аул муллі, щоб він оприлюднив цей відосік та попередив всіх, що чекає в Україні кожного ослойоба, який задумає прийти вбивати українців 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕
09.03.2024 15:14 Відповісти
Куй ему, віслюка, а не сало. Ще сало переводите на це гівно.
09.03.2024 21:39 Відповісти
Бойову частину смальцем змазують постійно.
10.03.2024 19:58 Відповісти
А мабуть круті такі в атаку їхали...
09.03.2024 14:35 Відповісти
Пішов донатити Стерненку...
09.03.2024 14:43 Відповісти
ахмат-силос.
09.03.2024 14:44 Відповісти
Не путай! Кадировцов и чеченцев которые у нас служат!
09.03.2024 14:49 Відповісти
Зовсiм не схожий на апти. Брехня цензора!
09.03.2024 14:46 Відповісти
В тексте написано командир багги. В смысле командир автомобиля, что бы это не значило.
09.03.2024 15:18 Відповісти
Ось до яких наслідків призводе їзда на багі по чужій землі, ще й голяка і з бородатою бабою командиром.
09.03.2024 14:54 Відповісти
Ахмат-сила = ахмат-масса × ахмат-ускорение!
09.03.2024 15:20 Відповісти
Чеченці-Кадировці продали свій народ і совість Шайтану і воюють разом зі своїми вбивцями катами чеченського народу які вбили майже третину їхнього народу проти Українців які нічого поганого їм не робили🤬
09.03.2024 15:23 Відповісти
Русня про сьогоднішню бавовну в Таганрозі
09.03.2024 15:42 Відповісти
слідкуєм за новинами звідти
09.03.2024 17:43 Відповісти
Лахмат - слива!
09.03.2024 15:45 Відповісти
С молоком и селедкой.
09.03.2024 19:00 Відповісти
на відео з віслюколюбом було б непогано додати хрукання
09.03.2024 15:51 Відповісти
А ось і чай Ахмат...в пакетику
09.03.2024 16:29 Відповісти
Угу..В чорному,целофановому.
09.03.2024 22:14 Відповісти
Гут. Слава захисникам!
09.03.2024 16:56 Відповісти
Последний жмур - красавчик.
09.03.2024 17:01 Відповісти
Кацапжмуров некрасивых не быват, даже с отбитой бестолковкой.
09.03.2024 17:08 Відповісти
Заснул в солярии.Кто ему доктор?
09.03.2024 22:23 Відповісти
Russiш zoldaten, und унтер официэрэн... как после этого(с горя) не запеть совкопестню, мол вьется-вьется (знамя полковое)...
09.03.2024 17:06 Відповісти
Жили орки прутіна, грішно, та й подохли вони, смішно!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Це їм мабуть пороблено, після убивста московітами, Великого ДУДАЄВА!!
Слава Україні та Ічкерії!!
09.03.2024 17:23 Відповісти
128 бригада это наши украинские звери. Слава ЗСУ!!!
09.03.2024 18:23 Відповісти
Перепрошую, але командир батальону і командир машини це різні речі.
Це не применшує важливість роботи наших захисників але і не робить честь редакторам.
09.03.2024 18:46 Відповісти
128 найкращі !!! знаю там хлопців,хай Бог береже.
09.03.2024 18:53 Відповісти
був ахмат-став жмурат.
Слава ЗСУ!
09.03.2024 19:27 Відповісти
Эх, хороша фраза " в максимально печальном состоянии". Даже лучше, чем отрицательно ускорился. Возьму на вооружение, пригодиться.
09.03.2024 20:14 Відповісти
Так якого командира батальона ліквідували? Що за заголовки?
09.03.2024 20:32 Відповісти
Судя по бороде - отарный генерал.
09.03.2024 23:38 Відповісти
черножопая авцеЙОбина
09.03.2024 23:49 Відповісти
Ахмат - силос!
09.03.2024 23:56 Відповісти
Що значить: "Виявлено вцілілого ворога, є дозвіл на ураження?" Тобто, коли бачиш в приціл ватніка, треба отримати якийсь дозвіл від командира, щоб його знищити?
10.03.2024 00:52 Відповісти
Не можна даремно витрачати набої.
10.03.2024 12:57 Відповісти
Ахмат - могила!
10.03.2024 07:55 Відповісти
Ахмат 200
10.03.2024 10:20 Відповісти
полінувався чурка калачіком перекатуваться..
10.03.2024 14:27 Відповісти
 
 