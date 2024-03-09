Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске. ВИДЕО
Полиция Одесской области задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого было обнаружено в Подольске 8 марта.
Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в Подольске. Это житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За совершенное правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, его поместили в изолятор временного содержания.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 марта, в городе Подольск Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину. Он был в военной форме. Тело обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб видати нрвину першим.
а деталі, куйня
люди додумають, добрешуть,...
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
Стаття загалом тут не до чого. Ніякого покарання не передбачає.
чи відмовився йти на вірогідну смерть
чи відмовився виконити злочинний чи безпідставний наказ.
все по чесному
конституція на паузі, коли вигідно ОПі
а так, то працює
Він до цього, уже готовий. Можливо, бойко з шуфричем і татаровим, ще і передачі йому носитимуть… Соціально однотипні істоти.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
что заход в Украину с оружием это прямой путь под землю.
Потери российской армии в Украине - официальные данные на 08.03.2024
Танки - 6706 (+11)
ББМ - 12798 (+19)
Артиллерийские системы - 10375 (+25)
РСЗО - 1011 (+2)
Средства ПВО - 704 (+3)
Самолеты - 347
Вертолеты - 325
БПЛА - 7998 (+35)
Крылатые ракеты - 1919
Корабли (катера) - 26
Подводные лодки - 1
Автомобили и автоцистерны - 13598 (+66)
Специальная техника - 1656 (+9)
Личный состав - около 422310 человек (+880)
ВСУ уничтожили уже 19 российских генералов: Татаренка, Завадского, Трифонова, Цокова, Горячева, Насбулина, Кутузова, Бердникова, Симонова, Фролова, Виталия Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Ульянова, Боташева и Тушаева !!!
Как сказал один выживший по телефону в РФ: "Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация»
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ, ДАЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ !
Нібито одне й те саме, але є н'юанс!
І покарання вбивці - НЕ " ... загрожує до 15 років позбавлення волі". ?!?
Вбивцю потрібно направити в окремий загін, сформований з таких же виродків та зрадників, - НА РОЗМІНУВАННЯ!