12 848 37

Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске. ВИДЕО

Полиция Одесской области задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого было обнаружено в Подольске 8 марта.

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в Подольске. Это житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За совершенное правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Смотрите также: В Подольске Одесской области на улице нашли мертвым военнослужащего. ФОТО

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 марта, в городе Подольск Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину. Он был в военной форме. Тело обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре.

+11
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
09.03.2024 17:24 Ответить
+9
ну так, у вашій країні таке скрізь.
09.03.2024 17:14 Ответить
+8
Яких 7-15, як мінімум це ПОЖИТТЄВЕ!!!
09.03.2024 17:13 Ответить
Жодної версії? Якось туманно....
09.03.2024 17:04 Ответить
головне зробити висер.
щоб видати нрвину першим.
а деталі, куйня
люди додумають, добрешуть,...
09.03.2024 18:22 Ответить
В голову приходить найпростіша: "Дело было вечером - делать было нечего..." "Заглянули у пляшку" і знайшли там у себе "проблему"
10.03.2024 06:02 Ответить
Судячи з того, що ти тут наклацуєш, то ти ще чомусь не на фронті?
09.03.2024 17:34 Ответить
Коли я був в окопі, то твоїх батьків ще на цьому світі не було і мене тоді ніхто не питав, хочу я цього, чи ні, хоча на країну ніхто не нападав.
09.03.2024 18:12 Ответить
ну так, у вашій країні таке скрізь.
09.03.2024 17:14 Ответить
ну так, і поки що наше поні *** вашого мерина.
09.03.2024 17:30 Ответить
😂
09.03.2024 17:32 Ответить
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
09.03.2024 17:24 Ответить
Яких 7-15, як мінімум це ПОЖИТТЄВЕ!!!
09.03.2024 17:13 Ответить
Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою.

Стаття загалом тут не до чого. Ніякого покарання не передбачає.
09.03.2024 18:10 Ответить
приблизно як воїну який злякався та втік.
чи відмовився йти на вірогідну смерть
чи відмовився виконити злочинний чи безпідставний наказ.
все по чесному
конституція на паузі, коли вигідно ОПі
а так, то працює
09.03.2024 18:25 Ответить
Ты украинский не знаешь - это понятно , но хоть свой то язык мог выучить ? А то и защишать нечего .
09.03.2024 17:23 Ответить
Защищать , пардон .
09.03.2024 17:24 Ответить
помилка "плотить" і "заплотит" замість "платить" і "заплатит" - це типовий шибболєт для носіїв "рускава язика", на якому вони паляться.
09.03.2024 17:44 Ответить
Та воно ж молоде, тільки зареєстроване, грамоти ще не знає. А в минулому житті вона йому не потрібна була.
09.03.2024 17:46 Ответить
молоде не молоде а висрало два коменти з наративом розвести на емоції. а значить свинокацапський покидьок-іпсошник.
09.03.2024 18:09 Ответить
Також СБУ має слідкувати за коментарями і виловлювати писак, бо кремлівські боти вже і на ЦЕНЗОРІ почуваються як на бензоколонці, хоча деяки цілком можливо знаходяться в Україні.
09.03.2024 17:21 Ответить
Тепер, головне, не пешкоджати йому вчинити, оте прикре самогубство…
Він до цього, уже готовий. Можливо, бойко з шуфричем і татаровим, ще і передачі йому носитимуть… Соціально однотипні істоти.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
09.03.2024 17:27 Ответить
шо ти ото намолов ?
09.03.2024 17:32 Ответить
Что же касается населения России то оно то ли по наглости, то ли по глупости не понимало,
что заход в Украину с оружием это прямой путь под землю.
Потери российской армии в Украине - официальные данные на 08.03.2024
Танки - 6706 (+11)
ББМ - 12798 (+19)
Артиллерийские системы - 10375 (+25)
РСЗО - 1011 (+2)
Средства ПВО - 704 (+3)
Самолеты - 347
Вертолеты - 325
БПЛА - 7998 (+35)
Крылатые ракеты - 1919
Корабли (катера) - 26
Подводные лодки - 1
Автомобили и автоцистерны - 13598 (+66)
Специальная техника - 1656 (+9)
Личный состав - около 422310 человек (+880)

ВСУ уничтожили уже 19 российских генералов: Татаренка, Завадского, Трифонова, Цокова, Горячева, Насбулина, Кутузова, Бердникова, Симонова, Фролова, Виталия Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Ульянова, Боташева и Тушаева !!!

Как сказал один выживший по телефону в РФ: "Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация»

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ, ДАЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ !
09.03.2024 17:38 Ответить
Йшли "На Україну", а опинились "В Україні"!

Нібито одне й те саме, але є н'юанс!
09.03.2024 18:02 Ответить
А ты Путину писал жалобу, или только боярам?
09.03.2024 17:36 Ответить
Так а ты почему не фронте, не мстишь оккупантам за брата, или только деньги за его смерть хочешь получить?
09.03.2024 18:19 Ответить
Ты должен знать, что за защиту РОДИНЫ никто никогда не платил, ибо это защита родного дома и своей земли, поинтересуйся как это было во времена второй мировой войны, сколько платили советским солдатам, воинам УПА...
09.03.2024 18:26 Ответить
Революція Справедливості гряде...
09.03.2024 17:57 Ответить
На мою думку, не залежно від мотивів і причин: вбивство військовослужбовця, в умовах воєнного стану в країні , - це найтяжчий злочин!
І покарання вбивці - НЕ " ... загрожує до 15 років позбавлення волі". ?!?

Вбивцю потрібно направити в окремий загін, сформований з таких же виродків та зрадників, - НА РОЗМІНУВАННЯ!
09.03.2024 18:21 Ответить
А Тандир вже мотає свою "п'ятнашку", чи ми нічєво нє панимаєм і ето всьо другоє?
09.03.2024 21:10 Ответить
 
 