Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного в Подольске. ВИДЕО

Полиция Одесской области задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого было обнаружено в Подольске 8 марта.

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в Подольске. Это житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За совершенное правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 марта, в городе Подольск Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину. Он был в военной форме. Тело обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре.