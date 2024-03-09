УКР
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового в Подільську. ВIДЕО

Поліція Одеської області затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, тіло якого виявили в Подільську 8 березня.

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Подільську. Це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Також дивіться: У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвим військовослужбовця. ФОТО

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у військовій формі. Зазначається, що тіло виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі.

Автор: 

Одеська область (3446) вбивство (3154) військовослужбовці (4891)
Топ коментарі
+11
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
показати весь коментар
09.03.2024 17:24 Відповісти
+9
ну так, у вашій країні таке скрізь.
показати весь коментар
09.03.2024 17:14 Відповісти
+8
Яких 7-15, як мінімум це ПОЖИТТЄВЕ!!!
показати весь коментар
09.03.2024 17:13 Відповісти
Жодної версії? Якось туманно....
показати весь коментар
09.03.2024 17:04 Відповісти
головне зробити висер.
щоб видати нрвину першим.
а деталі, куйня
люди додумають, добрешуть,...
показати весь коментар
09.03.2024 18:22 Відповісти
В голову приходить найпростіша: "Дело было вечером - делать было нечего..." "Заглянули у пляшку" і знайшли там у себе "проблему"
показати весь коментар
10.03.2024 06:02 Відповісти
Судячи з того, що ти тут наклацуєш, то ти ще чомусь не на фронті?
показати весь коментар
09.03.2024 17:34 Відповісти
Коли я був в окопі, то твоїх батьків ще на цьому світі не було і мене тоді ніхто не питав, хочу я цього, чи ні, хоча на країну ніхто не нападав.
показати весь коментар
09.03.2024 18:12 Відповісти
ну так, у вашій країні таке скрізь.
показати весь коментар
09.03.2024 17:14 Відповісти
ну так, і поки що наше поні *** вашого мерина.
показати весь коментар
09.03.2024 17:30 Відповісти
😂
показати весь коментар
09.03.2024 17:32 Відповісти
Это бешенство, оно съедает мозг и лечению не поддаётся.
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
показати весь коментар
09.03.2024 17:24 Відповісти
Яких 7-15, як мінімум це ПОЖИТТЄВЕ!!!
показати весь коментар
09.03.2024 17:13 Відповісти
Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою.

Стаття загалом тут не до чого. Ніякого покарання не передбачає.
показати весь коментар
09.03.2024 18:10 Відповісти
приблизно як воїну який злякався та втік.
чи відмовився йти на вірогідну смерть
чи відмовився виконити злочинний чи безпідставний наказ.
все по чесному
конституція на паузі, коли вигідно ОПі
а так, то працює
показати весь коментар
09.03.2024 18:25 Відповісти
Ты украинский не знаешь - это понятно , но хоть свой то язык мог выучить ? А то и защишать нечего .
показати весь коментар
09.03.2024 17:23 Відповісти
Защищать , пардон .
показати весь коментар
09.03.2024 17:24 Відповісти
помилка "плотить" і "заплотит" замість "платить" і "заплатит" - це типовий шибболєт для носіїв "рускава язика", на якому вони паляться.
показати весь коментар
09.03.2024 17:44 Відповісти
Та воно ж молоде, тільки зареєстроване, грамоти ще не знає. А в минулому житті вона йому не потрібна була.
показати весь коментар
09.03.2024 17:46 Відповісти
молоде не молоде а висрало два коменти з наративом розвести на емоції. а значить свинокацапський покидьок-іпсошник.
показати весь коментар
09.03.2024 18:09 Відповісти
Також СБУ має слідкувати за коментарями і виловлювати писак, бо кремлівські боти вже і на ЦЕНЗОРІ почуваються як на бензоколонці, хоча деяки цілком можливо знаходяться в Україні.
показати весь коментар
09.03.2024 17:21 Відповісти
Тепер, головне, не пешкоджати йому вчинити, оте прикре самогубство…
Він до цього, уже готовий. Можливо, бойко з шуфричем і татаровим, ще і передачі йому носитимуть… Соціально однотипні істоти.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
показати весь коментар
09.03.2024 17:27 Відповісти
шо ти ото намолов ?
показати весь коментар
09.03.2024 17:32 Відповісти
Что же касается населения России то оно то ли по наглости, то ли по глупости не понимало,
что заход в Украину с оружием это прямой путь под землю.
Потери российской армии в Украине - официальные данные на 08.03.2024
Танки - 6706 (+11)
ББМ - 12798 (+19)
Артиллерийские системы - 10375 (+25)
РСЗО - 1011 (+2)
Средства ПВО - 704 (+3)
Самолеты - 347
Вертолеты - 325
БПЛА - 7998 (+35)
Крылатые ракеты - 1919
Корабли (катера) - 26
Подводные лодки - 1
Автомобили и автоцистерны - 13598 (+66)
Специальная техника - 1656 (+9)
Личный состав - около 422310 человек (+880)

ВСУ уничтожили уже 19 российских генералов: Татаренка, Завадского, Трифонова, Цокова, Горячева, Насбулина, Кутузова, Бердникова, Симонова, Фролова, Виталия Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Ульянова, Боташева и Тушаева !!!

Как сказал один выживший по телефону в РФ: "Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация»

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ, ДАЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ !
показати весь коментар
09.03.2024 17:38 Відповісти
Йшли "На Україну", а опинились "В Україні"!

Нібито одне й те саме, але є н'юанс!
показати весь коментар
09.03.2024 18:02 Відповісти
А ты Путину писал жалобу, или только боярам?
показати весь коментар
09.03.2024 17:36 Відповісти
Так а ты почему не фронте, не мстишь оккупантам за брата, или только деньги за его смерть хочешь получить?
показати весь коментар
09.03.2024 18:19 Відповісти
Ты должен знать, что за защиту РОДИНЫ никто никогда не платил, ибо это защита родного дома и своей земли, поинтересуйся как это было во времена второй мировой войны, сколько платили советским солдатам, воинам УПА...
показати весь коментар
09.03.2024 18:26 Відповісти
Революція Справедливості гряде...
показати весь коментар
09.03.2024 17:57 Відповісти
На мою думку, не залежно від мотивів і причин: вбивство військовослужбовця, в умовах воєнного стану в країні , - це найтяжчий злочин!
І покарання вбивці - НЕ " ... загрожує до 15 років позбавлення волі". ?!?

Вбивцю потрібно направити в окремий загін, сформований з таких же виродків та зрадників, - НА РОЗМІНУВАННЯ!
показати весь коментар
09.03.2024 18:21 Відповісти
А Тандир вже мотає свою "п'ятнашку", чи ми нічєво нє панимаєм і ето всьо другоє?
показати весь коментар
09.03.2024 21:10 Відповісти
 
 