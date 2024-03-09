Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового в Подільську. ВIДЕО

Поліція Одеської області затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, тіло якого виявили в Подільську 8 березня.

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Подільську. Це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у військовій формі. Зазначається, що тіло виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі.