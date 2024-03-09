Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового в Подільську. ВIДЕО
Поліція Одеської області затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця, тіло якого виявили в Подільську 8 березня.
Про це повідомляє поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Подільську. Це житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.
Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у військовій формі. Зазначається, що тіло виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щоб видати нрвину першим.
а деталі, куйня
люди додумають, добрешуть,...
«Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят». В. В. Панюшкин, публицист
Стаття загалом тут не до чого. Ніякого покарання не передбачає.
чи відмовився йти на вірогідну смерть
чи відмовився виконити злочинний чи безпідставний наказ.
все по чесному
конституція на паузі, коли вигідно ОПі
а так, то працює
Він до цього, уже готовий. Можливо, бойко з шуфричем і татаровим, ще і передачі йому носитимуть… Соціально однотипні істоти.
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
что заход в Украину с оружием это прямой путь под землю.
Потери российской армии в Украине - официальные данные на 08.03.2024
Танки - 6706 (+11)
ББМ - 12798 (+19)
Артиллерийские системы - 10375 (+25)
РСЗО - 1011 (+2)
Средства ПВО - 704 (+3)
Самолеты - 347
Вертолеты - 325
БПЛА - 7998 (+35)
Крылатые ракеты - 1919
Корабли (катера) - 26
Подводные лодки - 1
Автомобили и автоцистерны - 13598 (+66)
Специальная техника - 1656 (+9)
Личный состав - около 422310 человек (+880)
ВСУ уничтожили уже 19 российских генералов: Татаренка, Завадского, Трифонова, Цокова, Горячева, Насбулина, Кутузова, Бердникова, Симонова, Фролова, Виталия Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Ульянова, Боташева и Тушаева !!!
Как сказал один выживший по телефону в РФ: "Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация»
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ, ДАЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ !
Нібито одне й те саме, але є н'юанс!
І покарання вбивці - НЕ " ... загрожує до 15 років позбавлення волі". ?!?
Вбивцю потрібно направити в окремий загін, сформований з таких же виродків та зрадників, - НА РОЗМІНУВАННЯ!