У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвим військовослужбовця. ФОТО

У п’ятницю, 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у військовій формі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Одеської області.

Зазначається, що тіло виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі. 

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

За даними видання "Думська", невідомого чоловіка вбили в Подільську в ніч проти 8 березня.

"Убитий чоловік у крові, одягнений військову форму, на вигляд понад 40 років. Обличчя від отриманих побоїв просто немає", - йдеться в повідомленні.

Вбивство військового на Одещині
Вбивство військового на Одещині

+13
виродки!
08.03.2024 12:21
+5
Життя говорить саме за нас. Там масиви сіл російськомовних, там під боком Придністров'я. І давайте будемо відвертими, там ждунів більше ніж нас.
08.03.2024 13:04
+4
з чого ти взяв такы заяви робити?
08.03.2024 12:20
показати весь коментар
Шо за маячня?
08.03.2024 12:22
Був я в тому колишньому Котовську неодноразово до повномаштабки. Багато машин з патріотичною символікою (навіть ПС та свободи)особливо для півдня...
Схоже переселенці...
Схоже переселенці...
08.03.2024 12:27
Комендантська година, нє ?
08.03.2024 12:18
виродки!
08.03.2024 12:21
потрібно дочекатися всановлення особи...
08.03.2024 12:47
У військовій формі був чоловік , але це не значить ,
що він був військовим !!
що він був військовим !!
08.03.2024 12:50
Тем более, во время комендантского часа. В это время военные передвигаются на спецтранспорте.
08.03.2024 13:44
була б у людей легальна-доступна зброя і адекватний закон до неї - то небайдужі очевидці (у селі усі все бачать-чують і все знають, але частенько затуркані місцевими феодалами та мусорами), хоча би вистрелили у повітря і без остраху (за наслідки-геморой для себе) викликали притОмну поліцію, а не от так ОЦЕ, як завжди, мєнти приїхали тупо зафіксувати смерть
08.03.2024 13:00
У Дніпрі теж орудує банда.
Військового вдарили по голові,
викрали,сутки без свідомості..
Зламали акаунт,зняли всі кошти
з картки.Поліція відмовляється
відкривати кримінальне провадження.
У потерпілого порушені когнитивні
функції головного мозку,численні
гематоми голови,порушення
свідомості.Наразі він потребує
лікування на стаціонарі у неврологічному
відділенні.
08.03.2024 13:38
Мусора як були бандою рекетирів ще з пізнього совку, так і лишились, разом із суддями і прокурорами
09.03.2024 18:09
 
 