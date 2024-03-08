У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвим військовослужбовця. ФОТО

У п’ятницю, 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у військовій формі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Одеської області.

Зазначається, що тіло виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

За даними видання "Думська", невідомого чоловіка вбили в Подільську в ніч проти 8 березня.

"Убитий чоловік у крові, одягнений військову форму, на вигляд понад 40 років. Обличчя від отриманих побоїв просто немає", - йдеться в повідомленні.

