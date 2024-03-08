У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвим військовослужбовця. ФОТО
У п’ятницю, 8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка. Він був у військовій формі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Одеської області.
Зазначається, що тіло виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.
За даними видання "Думська", невідомого чоловіка вбили в Подільську в ніч проти 8 березня.
"Убитий чоловік у крові, одягнений військову форму, на вигляд понад 40 років. Обличчя від отриманих побоїв просто немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 shokolad
показати весь коментар08.03.2024 12:21 Відповісти Посилання
+5 sergey yakovenko #550599
показати весь коментар08.03.2024 13:04 Відповісти Посилання
+4 Лаур
показати весь коментар08.03.2024 12:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схоже переселенці...
що він був військовим !!
Військового вдарили по голові,
викрали,сутки без свідомості..
Зламали акаунт,зняли всі кошти
з картки.Поліція відмовляється
відкривати кримінальне провадження.
У потерпілого порушені когнитивні
функції головного мозку,численні
гематоми голови,порушення
свідомості.Наразі він потребує
лікування на стаціонарі у неврологічному
відділенні.